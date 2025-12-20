Advertisement
दुबई की सड़कों पर दिखा असली बाहुबली! डिलीवरी एजेंट का ऐसा जुनून देख जिम जाने वाले भी शर्मिंदा हो जाएंगे।

दुबई की सड़कों पर दिखा असली 'बाहुबली'! डिलीवरी एजेंट का ऐसा जुनून देख जिम जाने वाले भी शर्मिंदा हो जाएंगे।

Delivery Boy pushups dubai Viral Video: दुबई से वायरल वीडियो में एक डिलीवरी एजेंट ड्यूटी के बीच सड़क किनारे पुशअप्स लगाता दिखा. बिना जिम और दिखावे के फिटनेस का जज्बा देख जमकर तारीफ कर रहे हैं. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 20, 2025, 02:15 PM IST
दुबई की सड़कों पर दिखा असली 'बाहुबली'! डिलीवरी एजेंट का ऐसा जुनून देख जिम जाने वाले भी शर्मिंदा हो जाएंगे।

Viral Video: दुबई की सड़कों पर रोज़ाना हजारों लोग अपने-अपने काम में व्यस्त नजर आते हैं, लेकिन हाल ही में सामने आया एक छोटा सा वीडियो इस भीड़ से बिल्कुल अलग कहानी कहता है. इस वीडियो में न कोई जिम है, न महंगे इक्विपमेंट, बस है मेहनत, अनुशासन और फिट रहने का जुनून. डिलीवरी की ड्यूटी के बीच सड़क किनारे पुशअप्स लगाता एक एजेंट सोशल मीडिया पर छा गया है. यह नजारा देखकर लोग हैरान भी हैं और प्रेरित भी. वीडियो ने साबित कर दिया कि अगर इरादा मजबूत हो, तो बहाने अपने आप खत्म हो जाते हैं.

ड्यूटी के बीच दिखा फिटनेस का जज़्बा

यह वीडियो दुबई में रह रही एक भारतीय महिला ने बनाया है, जिसे इंस्टाग्राम पर @marathi_girl_in_dubai अकाउंट से शेयर किया गया. वीडियो में एक डिलीवरी एजेंट अपनी बाइक के पास खड़ा नजर आता है और अचानक सड़क किनारे पुशअप्स लगाने लगता है. वह पूरे यूनिफॉर्म में है और ऐसा लगता है जैसे फिटनेस उसकी रोजमर्रा की आदत हो. महिला वीडियो बनाते वक्त हिंदी में कहती हैं, “मोटिवेशन हो तो ऐसा.” यही लाइन इस पूरे वीडियो की पहचान बन गई और देखते ही देखते यह क्लिप वायरल हो गई.

अकेले से शुरू हुआ फिटनेस पल, साथ में बदला

वीडियो में एक खास पल तब आता है, जब वहां मौजूद एक और शख्स डिलीवरी एजेंट के साथ पुशअप्स लगाने लगता है. जो अभ्यास पहले अकेले किया जा रहा था, वह देखते ही देखते एक साझा फिटनेस मोमेंट बन जाता है. यह सब सड़क किनारे पार्किंग एरिया में बिना किसी दिखावे के होता है. न कोई कैमरे के लिए पोज़, न कोई शोर. यही सादगी लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आ रही है और वीडियो को खास बना रही है.

महिला ने दिया सेहत को प्राथमिकता देने का संदेश

वीडियो शेयर करने वाली महिला ने इस क्लिप के जरिए यह दिखाने की कोशिश की कि दुबई में कई लोग काम के बीच भी अपनी सेहत को नजरअंदाज नहीं करते. आमतौर पर डिलीवरी एजेंट्स को लोग थकान और समय की कमी से जूझते हुए देखते हैं, लेकिन यह दृश्य बिल्कुल उलट तस्वीर पेश करता है. यह वीडियो बताता है कि फिट रहने के लिए अलग से समय निकालना जरूरी नहीं, बल्कि सोच बदलना ज्यादा अहम है.

 

सोशल मीडिया पर तारीफ के साथ उठे सवाल भी

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कई यूजर्स ने इसे बेहद प्रेरणादायक बताया. किसी ने लिखा कि फिटनेस सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, तो किसी ने कहा कि यह देखकर गर्व महसूस हुआ. हालांकि कुछ लोगों ने निजता को लेकर सवाल भी उठाए और कहा कि बिना अनुमति किसी का वीडियो बनाना सही नहीं. कुल मिलाकर, यह वीडियो काम और फिटनेस के संतुलन की ऐसी मिसाल बन गया है, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है.

