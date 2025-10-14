जिन्हें लोग समझते थे नाकाबिल सिपाही, असल में थे खतरनाक योद्धा! DAD ARMY के असली हीरोज की अनसुनी कहानी

Dad Army: ब्रिटेन की ‘होम गार्ड’ जिसे लोग प्यार से ‘डैड्स आर्मी’ कहते थे. उन्हें हमेशा बुज़ुर्ग और नाकारा सैनिकों की टीम माना गया. 1968 से 1977 के बीच आए मशहूर टीवी शो Dad’s Army ने भी यही तस्वीर पेश की, भूले-भटके सिपाही जो कुछ भी सही नहीं कर पाते. लेकिन नए दस्तावेजों से अब जो सच्चाई सामने आई है, उसने इतिहास की यह छवि बदल दी है.

कौन से दस्तावेजों ने खोला ‘डैड्स आर्मी’ का असली चेहरा?

मेजर जेम्स वेब्स्टर उनके पुराने दस्तावेज उनकी पोती हेलेन मिशेल के अटारी में छिपे मिले. छत से पानी टपकने के बाद जब उन्होंने बक्सा खोला तो अंदर से वो पेपर निकले जिनसे ब्रिटेन के युद्ध इतिहास का नया पन्ना खुल गया. हेलेन ने इन दस्तावेजों को ग्रेट वॉर हट्स म्यूजियम में दान कर दिया. इतिहासकार टैफ गिलिंघम ने बताया कि इन दस्तावेजों से पता चलता है कि होम गार्ड के सैनिकों ने साल में कई बार अलग-अलग तरह के युद्ध अभ्यास किए. हथियार चलाने से लेकर रोड ब्लॉकिंग और जर्मन सैनिकों को रोकने की रणनीतियां तक. टैफ ने कहा, “उनकी ट्रेनिंग इतनी एडवांस्ड थी कि वह रेगुलर आर्मी से कम नहीं थी.”

बुज़ुर्ग नहीं, बल्कि थे पुराने जंग के तजुर्बेकार योद्धा?

इन दस्तावेजों ने साबित किया कि ‘डैड्स आर्मी’ में सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं थे, बल्कि वर्ल्ड वॉर 1 और बोअर वॉर जैसे संघर्षों के एक्स-सोल्जर, डॉक्टर, इंजीनियर और स्थानीय बिजनेसमैन भी शामिल थे. वहीं 16-17 साल के युवा लड़के भी इस टीम का हिस्सा बने. 1943 तक ये फोर्स इतनी प्रशिक्षित हो चुकी थी कि ये किसी प्रोफेशनल यूनिट से कम नहीं लगती थी. टीवी शो Dad’s Army ने जनता के मन में यह धारणा बैठा दी कि ये लोग सिर्फ शौकिया सैनिक थे ‘बॉय स्काउट्स’ जैसे. लेकिन असलियत यह थी कि वे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए मोर्चे पर तैयार थे.

कैसे मिली इस भूली हुई फाइल को नई पहचान?

हेलेन मिशेल ने स्वीकार किया कि वो इन दस्तावेजों को फेंकने वाली थीं, लेकिन बाद में महसूस हुआ कि ये इतिहास की अमूल्य धरोहर हैं. उन्होंने कहा, “मेरे पिता इन्हें बहुत महत्व देते थे. अब जब ये म्यूजियम में हैं तो मुझे लगता है कि उनका सम्मान हो गया.” ये खोज न सिर्फ ब्रिटेन के युद्ध इतिहास को नया आयाम देती है, बल्कि उन सिपाहियों को भी सम्मान लौटाती है, जिन्हें कभी गंभीरता से नहीं लिया गया.

