असली दुनिया का आयरन मैन! इस इंजीनियर के हाथ से निकलती है आग, हाइड्रोजन रिएक्टर वाला सूट भी रेडी

Russian YouTuber Engineer: क्या आपने कभी सोचा है कि फिल्मों में दिखने वाला टोनी स्टार्क का आयरन मैन सूट हकीकत में भी हो सकता है. रूस के एक प्रतिभाशाली यूट्यूबर और इंजीनियर एलेक्स बर्कन (Alex Burkan) ने इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है. साल 2018 से दिन-रात मेहनत कर रहे एलेक्स ने हाल ही में अपने सूट के लिए एक खास 'हाइड्रोजन रिएक्टर' का खुलासा किया है, जो बिल्कुल मार्वल फिल्मों के आर्क रिएक्टर की तरह काम करता है.

टोनी स्टार्क जैसी शुरुआत

एलेक्स बर्कन का सफर बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने 2008 की 'आयरन मैन' फिल्म में देखा था. जहां टोनी स्टार्क ने गुफा में कचरे के डिब्बे से अपना पहला सूट बनाया था, वहीं एलेक्स ने भी पेंसिल स्केच, मिट्टी के मॉडल और साधारण औजारों से इसकी शुरुआत की थी. आज उनकी यह मेहनत एक हाई-टेक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट का रूप ले चुकी है.

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क्या है यह हाइड्रोजन रिएक्टर

एलेक्स का नया रिएक्टर पानी पर आधारित तकनीक का इस्तेमाल करता है. उन्होंने बताया कि उनका रिएक्टर असल में एक 'इलेक्ट्रोलिसर' है. यह बिजली की मदद से पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देता है. एलेक्स के शब्दों में कहें तो यह एक ही बोतल में रॉकेट फ्यूल और ऑक्सीडाइजर जैसा है. यह वही ईंधन है जो स्पेस रॉकेट को उड़ने की शक्ति देता है.

देखें वीडियो-

सूट के हथियार और ताकत

इस हाइड्रोजन गैस का उपयोग सिर्फ सूट को चलाने के लिए ही नहीं, बल्कि आयरन मैन के खास हथियारों यानी 'रिपल्सर' (Repulsors) को पावर देने के लिए भी किया जा सकता है. इसके जरिए हाइड्रोजन टॉर्च और छोटे हथियारों को चलाया जा सकता है, जो इस सूट को और भी घातक और असली बनाते हैं. एलेक्स के इस लेटेस्ट वीडियो को अब तक करीब 5 लाख लोग देख चुके हैं. लोग उनकी इंजीनियरिंग की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. एक यूजर ने मजाक में लिखा कि यह सूट शायद GTA 6 गेम के रिलीज होने से पहले बनकर तैयार हो जाएगा. वहीं, अन्य इंजीनियरों ने एलेक्स के रिसर्च और काम की बारीकी की जमकर सराहना की है.

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बचपन के सपने को दी उड़ान

एलेक्स बर्कन उन गिने-चुने लोगों में से हैं जो अपने बचपन के सुपरहीरो वाले सपने को हकीकत में बदलने का साहस रखते हैं. उनका यह प्रोजेक्ट न केवल मनोरंजन के लिए है, बल्कि यह भविष्य की ऊर्जा और हाइड्रोजन तकनीक की संभावनाओं को भी दर्शाता है. दुनिया को अब उस दिन का इंतजार है जब एलेक्स इस सूट को पहनकर आसमान की ऊंचाइयों को छुएंगे.