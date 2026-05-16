शरीर पर बाल, सूंड जैसी लंबी नाक... समंदर की इस कार्टून जैसी मछली ने वैज्ञानिकों को किया हैरान

Snuffleupagus Fish Discovered: समंदर की दुनिया जितनी खूबसूरत है, उतनी ही रहस्यमयी भी है. समुद्र की गहराइयों में आज भी ऐसे अनगिनत जीव छिपे हुए हैं, जिनके बारे में इंसान बहुत कम जानता है. कई बार वैज्ञानिकों को ऐसी प्रजातियां मिलती हैं, जिन्हें देखकर खुद रिसर्च करने वाले लोग भी चौंक जाते हैं. इन दिनों एक ऐसी ही अनोखी मछली दुनियाभर में चर्चा का विषय बनी हुई है. समंदर की गहराई में मिली यह मछली दिखने में इतनी अलग है कि लोग इसकी तुलना विशालकाय और रोएंदार कार्टून कैरेक्टर मिस्टर स्नफलापगस से करने लगे हैं. इसके शरीर का आकार, रंग और अजीब दिखने वाले रेशे इसे बाकी समुद्री जीवों से बिल्कुल अलग बनाते हैं. खास बात यह है कि इस रहस्यमयी जीव को खोजने में वैज्ञानिकों को करीब दो दशक तक लंबा इंतजार करना पड़ा.

पहली झलक ने बढ़ा दी थी वैज्ञानिकों की उत्सुकता

इस अनोखे जीव की कहानी कई साल पहले शुरू हुई थी. साल 2001 में पापुआ न्यू गिनी में एक डाइविंग के दौरान पहली बार इसे देखा गया था. एक समुद्री खोज के दौरान वैज्ञानिकों की नजर अचानक जब इस अजीब जीव पर पड़ी, तो पहली नजर में उसे देखकर ऐसा लगा कि शायद यह कोई सामान्य समुद्री मछली नहीं है. वैज्ञानिकों ने उस वक्त उसकी तस्वीरें जरूर ली थीं, लेकिन बाद में जब उन्होंने अलग-अलग किताबों और रिकॉर्ड में उस जीव को ढूंढने की कोशिश की, तो कोई जानकारी नहीं मिली. यहीं से यह अंदाजा लगना शुरू हुआ कि शायद यह कोई ऐसी प्रजाति हो सकती है, जिसके बारे में विज्ञान की दुनिया अब तक नहीं जानती.

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20 साल तक बना रहा रहस्य

उसके बाद कई गोताखोरों ने इस जीव को देखने का दावा किया, लेकिन किसी के पास ठोस सबूत नहीं था. कई बार इसकी चर्चा हुई, लेकिन यह समुद्र की गहराइयों में छिपा ही रहा. करीब 20 साल बाद वैज्ञानिकों को एक बार फिर इसकी मौजूदगी की जानकारी मिली. इसके बाद डेविड हरास्ती और उनके पार्टनर ग्राहम शॉर्ट ने इस मछली को ढूंढने के लिए मिशन शुरू किया. कई दिनों तक समुद्र के अलग-अलग हिस्सों में खोज की गई. उनकी टीम ने ग्रेट बैरियर रीफ के समुद्री शैवालों और मलबे में इसकी तलाश की. आखिरकार टीम को वह पल मिल गया, जिसका लंबे समय से इंतजार था. वैज्ञानिकों को इस अनोखी प्रजाति के नर और मादा दोनों मिले. गहन रिसर्च के बाद यह कन्फर्म हो गया कि यह घोस्ट पाइपफिश की एक पूरी तरह नई प्रजाति है.

अजीब शक्ल ने खींचा सबका ध्यान

इस मछली की सबसे बड़ी खासियत इसका अलग दिखने वाला शरीर है. इसका लाल और नारंगी रंग लोगों का ध्यान तुरंत खींचता है. शरीर पर उगे रेशेदार हिस्से इसे और भी अलग बना देते हैं. इसे देखने वाले कई लोगों का कहना है कि यह किसी कार्टून दुनिया से निकला जीव लगता है. वैज्ञानिक भी इसकी बनावट देखकर हैरान रह गए. इसी अनोखी शक्ल की वजह से इस जीव का नाम भी बच्चों के मशहूर टीवी शो सेसमी स्ट्रीट (Sesame Street) के कार्टून कैरेक्टर मिस्टर स्नफलापगस (Mr. Snuffleupagus) के नाम पर रखा गया. जर्नल 'फिश बायोलॉजी' में इसका नाम 'सोलेनोस्टोमस स्नफलापगस' रखा गया है.

छिपने में माहिर है यह जीव

वैज्ञानिकों के अनुसार इस जीव के इतने साल तक नजरों से दूर रहने की सबसे बड़ी वजह इसकी अद्भुत छिपने की कला है. इसके शरीर पर मौजूद रंग-बिरंगे रेशे इसे समुद्र के पौधों, मूंगों और समुद्री घास के बीच पूरी तरह छिपा देते हैं. अगर यह किसी चट्टान या समुद्री पौधे के पास हो, तो इसे पहचानना लगभग नामुमकिन हो जाता है. यही वजह है कि इतने सालों तक यह जीव वैज्ञानिकों की आंखों से बचता रहा.

समंदर अब भी छिपाए बैठा है कई रहस्य

एक्सपर्ट्स का मानना है कि समुद्र के अंदर आज भी ऐसी कई प्रजातियां मौजूद हैं, जिनके बारे में इंसान नहीं जानता. हर नई खोज यह साबित करती है कि प्रकृति के पास अब भी कई अनसुलझे रहस्य हैं. यह नई खोज एक बार फिर बताती है कि समंदर सिर्फ पानी की दुनिया नहीं, बल्कि हैरानी और रहस्यों से भरी एक ऐसी जगह है, जहां हर नई गहराई के साथ कुछ नया सामने आ सकता है.

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