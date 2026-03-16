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Hindi Newsजरा हटकेक्या ये सच में Stranger Things जैसा है? वैज्ञानिकों ने बनाई सांस लेने वाली जिंदा दीवारें, जो खुद ब खुद बढ़ती और...

क्या ये सच में Stranger Things जैसा है? वैज्ञानिकों ने बनाई सांस लेने वाली 'जिंदा दीवारें', जो खुद ब खुद बढ़ती और...

वैज्ञानिकों ने 3D प्रिंटिंग और साइनोबैक्टीरिया की मदद से “जिंदा दीवारें” विकसित की हैं, जो सांस लेती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड सोखती हैं और समय के साथ खुद को मजबूत करती हैं. यह तकनीक भविष्य में पर्यावरण के अनुकूल इमारतों के निर्माण का नया रास्ता दिखा सकती है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 16, 2026, 05:45 PM IST
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क्या ये सच में Stranger Things जैसा है? वैज्ञानिकों ने बनाई सांस लेने वाली 'जिंदा दीवारें', जो खुद ब खुद बढ़ती और...

जरा सोचिए... अगर किसी इमारत की दीवारें सिर्फ खड़ी ही न रहें बल्कि सांस लें, बढ़ें और अपनी दरारें खुद ठीक कर लें! सुनने में यह किसी साइंस फिक्शन सीरीज जैसे Stranger Things का दृश्य लगता है, जहां रहस्यमयी बेलें दीवारों पर फैलती हैं और खुद को ठीक कर लेती हैं. लेकिन अब यह कल्पना हकीकत बनती दिख रही है. वैज्ञानिकों ने ऐसी 3D-प्रिंटेड ‘लिविंग वॉल्स’ विकसित की हैं जो जीवित सूक्ष्मजीवों की मदद से कार्बन को सोखती हैं, सूरज की रोशनी से ऊर्जा लेती हैं और समय के साथ खुद को मजबूत भी बनाती हैं. यह तकनीक भविष्य की इमारतों का रूप बदल सकती है.

कैसे बनी ये ‘जिंदा दीवारें’?

यह अनोखी तकनीक 2025 के वेनिस आर्किटेक्चर बिएनाले में कनाडा पवेलियन में दुनिया के सामने पेश की गई. “पिकोप्लैंकटोनिक्स” नाम की परियोजना के तहत 3D-प्रिंटेड दीवारों में साइनोबैक्टीरिया नाम के सूक्ष्म जीवों को शामिल किया गया है. ये वही जीव हैं जो सूर्य की रोशनी से ऊर्जा बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं. इस प्रोजेक्ट को लिविंग रूम कलेक्टिव टीम ने चार साल में तैयार किया. बायोडिज़ाइनर एंड्रिया शिन लिंग के नेतृत्व में बनी यह संरचना सिर्फ प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि यह दिखाने का प्रयास था कि भविष्य में इमारतें भी जीवित सिस्टम की तरह काम कर सकती हैं. इन दीवारों को जीवित रखने के लिए रोशनी, नमी और तापमान का संतुलन जरूरी होता है.

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ये दीवारें सांस कैसे लेती हैं?

वैज्ञानिकों की एक टीम ने Nature Communications में प्रकाशित शोध में बताया कि इन दीवारों में 3D-प्रिंटेबल हाइड्रोजेल के भीतर साइनोबैक्टीरिया को डाला गया. यह जीव प्रकाश संश्लेषण के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और समय के साथ खनिज बनाकर दीवार को मजबूत करते हैं. प्रयोगों में पाया गया कि यह सामग्री 400 दिनों में प्रति ग्राम हाइड्रोजेल लगभग 26 मिलीग्राम CO₂ कैप्चर कर सकती है. खास बात यह है कि हाइड्रोजेल लगभग 76% प्रकाश अंदर तक पहुंचने देता है, जिससे सूक्ष्म जीव दीवार के अंदर भी सक्रिय रहते हैं. लैटिस और कोरल जैसी संरचना बनाकर वैज्ञानिकों ने दीवार का आकार बढ़ाया और जीवों को लंबे समय तक जीवित रखा.

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क्या भविष्य की इमारतें ऐसी होंगी?

विशेषज्ञों के अनुसार यह तकनीक पारंपरिक कार्बन कैप्चर सिस्टम से अलग है क्योंकि इसमें किसी भारी उद्योग या रसायन की जरूरत नहीं पड़ती. यह सिर्फ सूरज की रोशनी, हवा और प्राकृतिक प्रक्रियाओं से काम करती है. समय के साथ बनने वाले कार्बोनेट खनिज दीवार को और मजबूत बनाते हैं, यानी इमारतें उम्र के साथ कमजोर होने के बजाय मजबूत हो सकती हैं. पिकोप्लैंकटोनिक्स परियोजना ने यह भी दिखाया कि प्रयोगशाला से बाहर बड़े स्तर पर भी यह तकनीक संभव है. वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में शहरों की इमारतें ऐसी “जिंदा दीवारों” से बन सकती हैं जो प्रदूषण कम करें और खुद को भी ठीक करती रहें.

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Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

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