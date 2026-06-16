Real Mannequin Prank Video: जरा सोचिए कि आप किसी कपड़े के शोरूम में जाएं, वहां खड़े एक खूबसूरत और मस्कुलर पुतले को छूकर देखें और वो पुतला अचानक हिलने लगे. यकीनन किसी के भी होश उड़ जाएंगे. इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही हुआ लेकिन इसका अंत इतना मजेदार और शॉकिंग था कि लोग इसे बार-बार देख रहे हैं. आइए जानते हैं क्या है इस वायरल वीडियो की पूरी कहानी.
यह पूरा मामला एक कपड़े की दुकान का है जहां दुकानदारों ने ग्राहकों के साथ मजाक करने के लिए एक कमाल का आइडिया निकाला. उन्होंने दुकान के गेट पर कपड़ों के डिस्प्ले के लिए किसी प्लास्टिक या फाइबर के पुतले को नहीं रखा. बल्कि उसकी जगह एक अच्छी कद-काठी वाले असली इंसान को बिल्कुल मैनिक्विन की तरह तैयार करके खड़ा कर दिया. यह शख्स बिना पलक झपकाए और बिना हिले-डुले बिल्कुल किसी पुतले की तरह खड़ा था. पहली नजर में देखने पर कोई भी धोखा खा जाए कि यह कोई खिलौना या पुतला ही है. दुकान में आने वाले लोग इसे बस एक आम मैनिक्विन समझ रहे थे.
पहले लड़की आई और भांपने की कोशिश की
इस प्रैंक के दौरान दुकान में एक लड़की दाखिल होती है. वह उस मस्कुलर पुतले को देखकर थोड़ी हैरान होती है क्योंकि वह बिल्कुल असली इंसान जैसा लग रहा था. लड़की उसके पास जाती है और उसे बहुत ध्यान से देखती है. वह उसे भांपने की पूरी कोशिश करती है कि कहीं यह कोई इंसान तो नहीं है. लड़की कुछ देर तक उसे निहारती है लेकिन जब पुतले में कोई हलचल नहीं होती तो वह उसे एक आम पुतला ही समझकर आगे बढ़ जाती है. लड़की के जाने के बाद प्रैंक करने वाला शख्स फिर से उसी पोजिशन में आ जाता है.
कस्टमर की छेड़छाड़ और फिर तगड़ा ब्लास्ट
इसके बाद दुकान में एक लड़का यानी एक दूसरा कस्टमर आता है. वह उस पुतले की शानदार बॉडी और लुक को देखकर उसके करीब जाता है. वह पुतले को छूने लगता है और उसके साथ थोड़ी छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है. वह यह देखने के लिए पुतले के चेहरे के पास हाथ ले जाता है कि यह क्या चीज है. बस इसी पल का वो असली शख्स इंतजार कर रहा था. जैसे ही कस्टमर का ध्यान थोड़ा भटकता है, वह पुतला अचानक तेजी से हिलता है और कस्टमर को जोर से डरा देता है.
डर के मारे जड़ दिया जोरदार थप्पड़
अचानक पुतले को जिंदा होते देख कस्टमर के होश उड़ जाते हैं. वह इतना ज्यादा डर जाता है कि खुद को संभाल नहीं पाता. डर और घबराहट के मारे उसका हाथ अचानक उठता है और वह उस असली बने मैनिक्विन के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है. यह थप्पड़ इतना अचानक और तेज था कि वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए. हालांकि, थप्पड़ खाने के बाद भी वो प्रैंक करने वाला शख्स गुस्सा नहीं हुआ बल्कि वह कस्टमर के डर और उसकी इस हरकत पर जोर-जोर से हंसने लगा. कस्टमर को भी समझ आ गया कि उसके साथ एक बहुत बड़ा प्रैंक हुआ है.
इंटरनेट पर वीडियो ने बटोरीं लाखों सुर्खियां
इस मजेदार और हैरान करने वाले वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर Innocent kid (@B9135KY) नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो के कैप्शन में बहुत ही मजेदार बात लिखी गई है, "भाई वो थप्पड़ थोड़ा पर्सनल था." इस वीडियो को 7 मिलियन से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है और लोग इस पर जमकर कमेंट्स कर रहे हैं.
एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "ये थप्पड़ फैक्ट्री रीसेट करने जैसा था." वहीं एक दूसरे यूजर ने प्रैंक करने वाले शख्स के लिए हमदर्दी जताते हुए लिखा, "वह इतने अच्छे थे कि उन्हें थप्पड़ नहीं पड़ना चाहिए था. आप इस प्यारे इंसान के साथ कितने बेरहम हैं." लोग इस बात की तारीफ कर रहे हैं कि थप्पड़ खाने के बाद भी प्रैंक करने वाले ने कोई गुस्सा नहीं दिखाया और माहौल को बिल्कुल हल्का बनाए रखा.