एक ही शरीर, दो चेहरा और लाखों फॉलोअर्स! क्या वाकई सच है इन जुड़वा बहनों की कहानी? देखें तस्वीर

सोशल मीडिया की दुनिया में रोजाना कई तरह के वीडियो और खबर वायरल होते रहते हैं, लेकिन इनों ऐसा चीज वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग हैरान और सोच में पड़े है क्या ये वायरल नहीं है, बल्कि सच और झूठ के फर्क का है. हाल के दिनों में दो जुड़वां बहनों की कहानी ने इंटरनेट पर जबरदस्त हलचल मचा दी. लाखों लोग उनकी तस्वीरें और वीडियो देखकर हैरान हैं, तारीफ कर रहे हैं और उन्हें आत्मविश्वास की मिसाल बता रहे हैं. लेकिन इसी बीच एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया. क्या ये बहनें सच में मौजूद हैं या फिर यह सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खेल है? इस मामले ने दिखा दिया कि आज के दौर में डिजिटल दुनिया कितनी आसानी से लोगों को भ्रमित कर सकती है.

कौन हैं वैलेरिया और कैमिला?

इंस्टाग्राम पर वैलेरिया और कैमिला नाम की इन जुड़वां बहनों का अकाउंट खुद को “डिजिटल क्रिएटर्स” बताता है. प्रोफाइल में लिखा है कि 'एक ही शरीर, दो चेहरा और लाखों फॉलोअर्स' दोनों लाइफस्टाइल, फैशन और ग्लैमर से जुड़े कंटेंट शेयर करती हैं. उनकी पोस्ट्स लाखों लोगों तक पहुंच रही हैं और कमेंट सेक्शन तारीफों से भरा रहता है. लोग उनकी सुंदरता, आत्मविश्वास और अनोखी पहचान की बात करते हैं. पहली नजर में सब कुछ इतना असली लगता है कि शायद ही कोई शक करे. लेकिन उनकी पहचान और कहानी में कई ऐसी बातें हैं, जो सवाल खड़े करती हैं.

जुड़वां बहनों की कहानी या बनाई गई जिंदगी?

इन प्रोफाइल्स पर एक पूरी जिंदगी दिखाई गई है बचपन की तस्वीरें, मेडिकल सर्जरी की कहानियां और शरीर पर दिखते निशान. एक पोस्ट में दावा किया गया कि उनकी रीढ़ आपस में जुड़ी थी और कई ऑपरेशनों से गुजरना पड़ा. लेकिन जांच में सामने आया कि ये सारी तस्वीरें और कहानियां पूरी तरह से गढ़ी गई हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये असली जुड़वां नहीं बल्कि AI से बनाए गए डिजिटल अवतार हैं. विशेषज्ञों ने उनकी तस्वीरों में त्वचा, रोशनी और शरीर की बनावट में ऐसी खामियां पाईं, जो असली इंसानी शरीर में संभव नहीं होतीं.

AI का असर और बढ़ती चिंता

तकनीकी जांच में यह भी सामने आया कि इन तस्वीरों में शरीर की संरचना जैविक नियमों को तोड़ती है. एक AI टूल और विशेषज्ञों ने साफ कहा कि यह अकाउंट पूरी तरह नकली है. बावजूद इसके, लाखों लोग इसे सच मान चुके हैं. यही सबसे बड़ी चिंता है. कई AI कंटेंट क्रिएटर्स साफ लिखते हैं कि वे असली नहीं हैं, लेकिन इस अकाउंट ने खुद को इंसान की तरह पेश किया. इससे न सिर्फ लोगों की सोच प्रभावित होती है, बल्कि सुंदरता और हकीकत की परिभाषा भी बदलती है. यह मामला चेतावनी है कि AI के दौर में हर चमकती तस्वीर सच नहीं होती.