Shocking: तस्वीर में देखकर बताइए कि कौन सी थाली में रखा हुआ है खाना? चकरा गया लोगों का सिर

Realistic Food Painting: आपने पेंटिंग, मूर्तिकला, विभिन्न वास्तुकला आदि सहित लगभग हर प्रकार की कलाकृति देखी होगी. एक कलाकार कलाकृति को विभिन्न तरीकों से देख सकता है. ऐसा ही एक उदाहरण सोशल मीडिया पर सामने आया है जिसमें एक कलाकार की डोसा सांभर, अप्पम, स्टू सूप और उत्तपम की थाली के साथ पाव भाजी की पेंटिंग दिखाई गई है. कलाकृति को रुचा नाम के कलाकार ने बनाया है और 6 अक्टूबर को रुचा-चैतन्य के कम्बाइंड इंस्टाग्राम पेज पर साझा किया है. कैप्शन में लिखा है, 'ये पेंटिंग अब अपने नए घर में पहुंच गई हैं. मैंने अप्पम पेंटिंग के साथ एक और पाव भाजी और डोसा पेंटिंग बनाई. ये तीनों अब अपने घर में खुशी-खुशी रह रहे हैं!'

यह भी पढ़ें: कोई होमवर्क नहीं, हफ्ते में सिर्फ 2-3 काम, बिना कपड़ों के ऑफिस मीटिंग... जानें दुनिया के सबसे खुशहाल देश की मिस्ट्री

असली-नकली की पहचान नहीं पाए यूजर्स

Add Zee News as a Preferred Source

वायरल वीडियो में रुचा लिमये अपनी कलाकृति के सामने पोज देती हैं और अपने प्रशंसकों को यह पहचानने के लिए कहती हैं कि कौन सा रियल फूड है. वीडियो के आखिर में, वह बताती है कि केवल उत्तपम ही असली भोजन था, बाकि सब पेटिंग था. वीडियो को जिस किसी ने भी पहली नजर में देखा वह धोखा खा गया. उनके प्रशंसकों में हड़कंप मच गया और कई लोग असली-नकली पहचान बता पाने में सक्षम नहीं थे. वीडियो को शेयर किए जाने के बाद से अब तक 6.4 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है और 15,000 से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं. अभी भी लाइक्स और व्यूज रुकने का नाम नहीं ले रहा.

यह भी पढ़ें: सालाना 4 करोड़ कमाने वाला IIT ग्रेजुएट बना ‘फ्लाइट में शर्मिंदगी’ का चेहरा, 11 बीयर पीकर जो किया देखकर यात्रियों के उड़ गए होश!

वीडियो देखने के बाद लोगों ने दिए ऐसे रिएक्शन

रुचा लिमये के अद्भुत कौशल से इंस्टाग्राम यूजर दंग रह गए और कई लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में अपने रिएक्शन दिए. वीडियो से उनकी एक कलाकृति की प्रशंसा करते हुए, एक यूजर ने लिखा, 'बिल्कुल सचमुच का दिखाई दे रहा था उत्तपम!' एक दूसरे यूजर ने हैरान होते हुए लिखा, 'एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि सब असली हैं.' एक तीसरे यूजर ने कहा, 'बस अपनी कलाकृति से प्यार करो. देख सकते हैं कि आपने इस तरह की पूर्णता के लिए कितनी मेहनत की है.'