चंदन असली है या नकली... ऐक्टर मनोज जोशी के सामने दुकान वाले ने बता दिया सारा सच

Real Chandan Wood: सोशल मीडिया पर मनोज जोशी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो नीलकंठ महादेव के पास एक दुकानदार से असली चंदन के बारे में पूछते हैं. इसके बाद जो दुकानदार ने बताया, वो मनोज जोशी के दिल को छू गया.
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चंदन की लकड़ी के बारे में तो आपने खूब सुना होगा. ये अपनी खुशबू, औषधीय गुणों और ऊंचे मार्केट प्राइस के लिए प्रसिद्ध है. खासतौर से भारत में चंदन की लकड़ी का इस्तेमाल पूजा-पाठ से लेकर कर्मकांड तक में भी किया जाता है. इसके अलावा, तिलक लगाने, इत्र और दवाइयां बनाने में भी चंदन की लकड़ी का यूज किया जाता है. ये लकड़ी काफी महंगी होती है, ऐसे में जब आप बाजार से चंदन की लकड़ी खरीदें, तो किसी धोखे का शिकार न हों, इसके लिए आपको असली और नकली चंदन की पहचान होनी चाहिए.
हाल ही में एक्टर 'मनोज जोशी' का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि मनोज जोशी नीलकंठ महादेव के पास एक दुकानदार से असली चंदन के बारे में बात कर रहे हैं. जैसे ही मनोज जोशी के साथी ने दुकानदार से कहा, असली चंदन तो होगा नहीं, थोड़ा सा तो मिक्स होगा. इसके बाद दुकानदार ने अपनी ईमानदारी दिखाई और बोला कि कैश में तो लकड़ी ही है, अब या तो वो पूरी अच्छा होगा या खराब होगा.
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दुकानदार की ये बेबाक बात और ईमानदारी मनोज जोशी को काफी पसंद आई. वो अपने साथी से कहते हैं कि ये मुझे अच्छा लगा, ईमानदारी है, लकड़ी है. इसके बाद वो अपने साथी से कहते हैं कि लाल चंदन की लकड़ी आती है और लाल चंदन जैसी दिखने वाली भी लकड़ी आती है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया. वायरल हो रहा वीडियो इंस्टाग्राम पर @girijansh नाम के हैंडल से शेयर किया गया.
मीडिया रिपोर्ट्स से मिली जानकारी के अनुसार, आप कुछ टिप्स से असली चंदन की पहचान कर सकते हैं. सबसे पहले, आप चंदन की पहचान करने के लिए उसकी खुशबू और बनावट को ध्यान से देखें. असली चंदन की लकड़ी ठंडी और हल्की होती है. इसके अलावा, उसकी खुशबू मीठी और देर तक रहने वाली होती है. जब आप इस लकड़ी को किसी पत्थर पर घिसते हैं, तो उसकी खुशबू तेज हो जाती है. लकड़ी के रेशे समान और बारीक होने चाहिए. अगर हम रंग की बात करें, तो हल्का पीला या सुनहरा होना चाहिए.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.