Viral: ये क्या...? इंटरव्यू से पहले महिला ने की ऐसी अजीब डिमांड, HR ने तुरंत किया रिजेक्ट, पोस्ट वायरल

Job Application Viral News: आजकल नौकरी के इंटरव्यू में कुछ भी हो सकता है कभी-कभी उम्मीदवार अपनी योग्यता से लोगों का दिल जीत लेते हैं तो कभी कुछ ऐसी अजीब मांग रख देते हैं कि HR या रिक्रूटर उन्हें तुरंत रिजेक्ट कर देता है. ऐसा ही एक मामला इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. एक महिला उम्मीदवार ने इंटरव्यू के बाद कंपनी से ऐसी डिमांड कर दी कि HR ने बिना वक्त गंवाए उसे "इंस्टेंट रिजेक्ट" कर दिया. इस घटना की जानकारी खुद कंपनी के CEO ने सोशल मीडिया पर दी है.

दरअसल, मुंबई की एक हेल्दी नूडल ब्रांड "Naturally Yours" के CEO और फाउंडर चेंदिल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर इस घटना को शेयर किया. उन्होंने लिखा, "आज एक महिला उम्मीदवार से बात हुई, जिसे हमने चयनित कर लिया था. लेकिन उसने कहा कि वह तभी जॉइन करेगी जब हम उसके पति से मिल लें और वो हां कहे. यानी उसका पति तय करेगा कि वह हमारे साथ काम करेगी या नहीं."

Spoke to a candidate tdy, who wanted us to meet her husband after we had selected her.

Instant reject.

P.s: This was for a senior level hire.

— Vinod Chendhil (@vinodchendhil) March 18, 2025