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Hindi Newsजरा हटकेलाल लिपस्टिक लगाकर समंदर में टहलती है ये मछली! तैरना इसे आता नहीं, चाल ऐसी कि मॉडल भी शरमा जाए

लाल लिपस्टिक लगाकर समंदर में टहलती है ये मछली! तैरना इसे आता नहीं, चाल ऐसी कि मॉडल भी शरमा जाए

Red-lipped Batfish Facts: क्या आपने कभी ऐसी मछली देखी है, जिसने सुर्ख लाल रंग की लिपस्टिक लगा रखी हो और जो तैरने के बजाय पैरों के सहारे चलती हो? तो मैं आपको बता दूं कि गालापागोस आइलैंड्स (Galápagos Islands) और पूर्वी प्रशांत महासागर के पास पाई जाने वाली यह मछली अपने चेहरे की बनावट और अतरंगी व्यवहार के कारण इस समय सोशल मीडिया पर छाई हुई है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: May 13, 2026, 06:25 AM IST
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Image credit: instagram/@life.with.tiffy
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Red-lipped Batfish Facts: धरती पर ऐसे कई जीव मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल होगा. समुद्र की गहराइयों में तो कई ऐसे रहस्यमयी जीव रहते हैं, जिनका रूप किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है. इन दिनों एक ऐसी ही अनोखी मछली सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है. समुद्र की गहराइयों में रहने वाली इस मछली की सबसे बड़ी खासियत इसके चमकदार लाल होंठ हैं. इसे देखकर ऐसा लगता है, जैसे किसी ने इस पर गहरी लाल लिपस्टिक लगा दी हो. यही वजह है कि लोग इसे 'समुद्र की फैशन क्वीन' तक कहने लगे हैं. इस अनोखे जीव का नाम रेड-लिप्ड बैटफिश है. यह मछली गहरे समुद्र में तैरती नहीं है, बल्कि 'चलती' है. यह मछली देखने में एकदम चमगादड़ की तरह लगती है.

लाल होंठों की वजह से बनी इंटरनेट स्टार

जैसे ही इस मछली की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं, लोग हैरान रह गए. कई यूजर्स ने कहा कि यह किसी कार्टून फिल्म का कैरेक्टर लगती है. वहीं कुछ लोगों ने मजाक में लिखा कि 'यह मछली इंसानों से बेहतर मेकअप करती है.' इस मछली के चमकदार लाल होंठ इसे बाकी समुद्री जीवों से बिल्कुल अलग बनाते हैं. बैटफिश इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसका सिर चमगादड़ (bat) की तरह चौड़ा और सपाट होता है.

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रेड-लिप्ड बैटफिश की खासियतें

इसकी खासियत सिर्फ यही नहीं है कि इसके लाल लिपस्टिक वाले होंठ हैं. जहां आमतौर पर मछलियां पानी में तैरती हैं, लेकिन यह मछली बाकी जीवों से अलग है. रेड-लिप्ड बैटफिश समुद्र की सतह पर चलती हुई दिखाई देती है. इसके पंख ऐसे बने होते हैं कि यह उनका इस्तेमाल पैरों की तरह करती है. यही कारण है कि यह समुद्र की तलहटी पर धीरे-धीरे चलती नजर आती है. लोगों को यह बात सबसे ज्यादा हैरान करती है कि एक मछली 'चल' भी सकती है. यह मुख्य रूप से गालापागोस द्वीपों के आसपास और पूर्वी प्रशांत महासागर में पाई जाती है. यह मछली 20 से 40 मीटर की गहराई में रहती है, हालांकि कभी-कभी 100 मीटर तक भी नीचे उतर जाती है.

आखिर इसके लिपस्टिक वाले होंठ क्यों?

वैज्ञानिकों का मानना है कि इस मछली के लाल होंठ सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होते. कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यह साथी को आकर्षित करने में मदद करते हैं. वहीं कुछ का मानना है कि यह समुद्र में दूसरी प्रजातियों को पहचानने का तरीका हो सकता है. हालांकि इसके पीछे की असली वजह को लेकर अभी भी रिसर्च जारी है. लेकिन एक बात तय है कि इसकी यही खासियत इसे दुनिया की सबसे अलग मछलियों में शामिल करती है.

चेहरे की वजह से लोग रह जाते हैं हैरान

इस मछली का चेहरा इतना अलग दिखता है कि पहली नजर में लोग इसे नकली समझ बैठते हैं. इसके शरीर का आकार भी काफी अजीब होता है. कुछ लोग इसे 'एलियन फिश' तक कह देते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में लोग इसकी तुलना फैशन मॉडल और कार्टून किरदारों से करते नजर आते हैं.

शिकार करने का तरीका भी अलग

यह मछली सिर्फ दिखने में ही नहीं, बल्कि शिकार करने के तरीके में भी अलग मानी जाती है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, यह समुद्र की सतह पर धीरे-धीरे चलकर छोटे जीवों का शिकार करती है. इसके सिर के पास एक खास अंग होता है, जिसका इस्तेमाल यह शिकार को आकर्षित करने के लिए करती है. इसका मतलब है कि यह सिर्फ सुंदर ही नहीं, बल्कि काफी चालाक शिकारी भी मानी जाती है.

सोशल मीडिया पर आई मजेदार प्रतिक्रियाएं

इस मछली को देखकर इंटरनेट यूजर्स ने मजेदार कमेंट्स की बाढ़ लगा दी. एक यूजर ने लिखा कि यह तो समुद्र की बॉलीवुड स्टार लग रही है. वहीं एक और यूजर ने कहा कि इतनी परफेक्ट लिपस्टिक तो इंसानों से भी नहीं लगती. कुछ लोगों ने मजाक में लिखा कि समुद्र में भी फैशन इंडस्ट्री शुरू हो गई है. हालांकि कई लोग इसकी खूबसूरती और अनोखेपन की तारीफ भी करते नजर आए. समुद्र में हर साल वैज्ञानिकों को नए और अजीब जीवों के बारे में जानकारी मिलती रहती है. रेड-लिप्ड बैटफिश भी उन्हीं जीवों में से एक है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया.

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Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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