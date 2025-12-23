लाल रंग की लिपस्टिक लगाया तो जेल! यहां ऐसा करना क्यों होता है क्राइम? जान लें खतरनाक सच्चाई

Lipstick Ban In North Korea: दुनिया के ज्यादातर देशों में लिपस्टिक और मेकअप को आत्मविश्वास, स्टाइल और फैशन का प्रतीक माना जाता है. महिलाएं अपनी पसंद के रंग चुनती हैं और उसे अपनी पहचान का हिस्सा बनाती हैं. लेकिन एक देश ऐसा भी है जहां मेकअप सिर्फ सुंदर दिखने का जरिया नहीं, बल्कि विचारधारा और सत्ता के नियंत्रण से जुड़ा हुआ है. नॉर्थ कोरिया में मेकअप करना भी सरकार की नजर में एक राजनीतिक कदम माना जा सकता है.

नॉर्थ कोरिया में सरकार लोगों की जिंदगी पर कितना कंट्रोल?

नॉर्थ कोरिया अपनी सख्त और गोपनीय व्यवस्था के लिए जाना जाता है. यहां नेता किम जोंग उन के शासन में लोगों के कपड़े, खाना, हेयरस्टाइल और यहां तक कि रोजमर्रा की आदतें भी सरकार तय करती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक अब महिलाओं के मेकअप पर भी सख्त नियम लागू हैं, जिनका उल्लंघन गंभीर परेशानी में डाल सकता है.

लाल या गहरे रंग की लिपस्टिक पर इतना सख्त बैन क्यों?

दुनिया में लाल लिपस्टिक को बोल्ड और स्टाइलिश माना जाता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में इसे पूंजीवाद और पश्चिमी प्रभाव का प्रतीक समझा जाता है. सरकार का मानना है कि गहरे और चटख रंग व्यक्ति की अलग पहचान को बढ़ावा देते हैं, जो समाजवादी व्यवस्था के लिए खतरा माने जाते हैं. इसी वजह से लाल या डार्क लिपस्टिक पहनना अपराध की श्रेणी में आ सकता है. नॉर्थ कोरिया में महिलाओं को केवल हल्का और साधारण मेकअप करने की अनुमति है. हल्का गुलाबी या बेहद सॉफ्ट रंग ही स्वीकार्य माने जाते हैं. भारी मेकअप, डार्क लिपस्टिक या विदेशी ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर सख्त पाबंदी है. ऐसे मेकअप को राज्य की विचारधारा के खिलाफ विद्रोह के रूप में देखा जाता है.

इन नियमों को लागू कौन करता है और कैसे?

इन नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए विशेष निगरानी टीमें तैनात रहती हैं, जिन्हें अनौपचारिक तौर पर फैशन पुलिस कहा जाता है. ये टीमें सड़कों, कॉलेजों और सार्वजनिक जगहों पर लोगों की जांच करती हैं. कपड़े, मेकअप और पूरे लुक पर नजर रखी जाती है ताकि कोई भी सरकार द्वारा तय मानकों से बाहर न जाए. अगर कोई महिला लाल लिपस्टिक या प्रतिबंधित मेकअप लगाते हुए पकड़ी जाती है, तो उसे चेतावनी या जुर्माना भरना पड़ सकता है. बार-बार नियम तोड़ने पर हिरासत या जेल तक की सजा हो सकती है. इस तरह एक छोटा सा पर्सनल ब्यूटी डिसीजन भी रोजमर्रा की जिंदगी में बड़ा जोखिम बन जाता है.

क्या पाबंदियां सिर्फ लिपस्टिक तक सीमित हैं?

नॉर्थ कोरिया में प्रतिबंध सिर्फ लिपस्टिक तक नहीं हैं. यहां लोगों को केवल 28 से 30 सरकारी तौर पर मंजूर हेयरस्टाइल्स में से ही चुनना होता है. विदेशी या सेकेंड हैंड कपड़े पहनना भी मना है. ज्यादा फैशनेबल कपड़े पहनने पर एंटी-सोशलिस्ट होने का आरोप लग सकता है, जो सजा की वजह बन सकता है.