Advertisement
trendingNow13050244
Hindi Newsजरा हटकेलाल रंग की लिपस्टिक लगाया तो जेल! यहां ऐसा करना क्यों होता है क्राइम? जान लें खतरनाक सच्चाई

लाल रंग की लिपस्टिक लगाया तो जेल! यहां ऐसा करना क्यों होता है क्राइम? जान लें खतरनाक सच्चाई

Red Lipstick Ban: नॉर्थ कोरिया में मेकअप सिर्फ सुंदरता का मामला नहीं बल्कि राजनीति और सरकारी नियंत्रण से जुड़ा है, जहां गलत लिपस्टिक लगाने पर महिलाओं को जुर्माना या फिर जेल तक हो सकती है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 23, 2025, 07:06 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

लाल रंग की लिपस्टिक लगाया तो जेल! यहां ऐसा करना क्यों होता है क्राइम? जान लें खतरनाक सच्चाई

Lipstick Ban In North Korea: दुनिया के ज्यादातर देशों में लिपस्टिक और मेकअप को आत्मविश्वास, स्टाइल और फैशन का प्रतीक माना जाता है. महिलाएं अपनी पसंद के रंग चुनती हैं और उसे अपनी पहचान का हिस्सा बनाती हैं. लेकिन एक देश ऐसा भी है जहां मेकअप सिर्फ सुंदर दिखने का जरिया नहीं, बल्कि विचारधारा और सत्ता के नियंत्रण से जुड़ा हुआ है. नॉर्थ कोरिया में मेकअप करना भी सरकार की नजर में एक राजनीतिक कदम माना जा सकता है.

नॉर्थ कोरिया में सरकार लोगों की जिंदगी पर कितना कंट्रोल?

नॉर्थ कोरिया अपनी सख्त और गोपनीय व्यवस्था के लिए जाना जाता है. यहां नेता किम जोंग उन के शासन में लोगों के कपड़े, खाना, हेयरस्टाइल और यहां तक कि रोजमर्रा की आदतें भी सरकार तय करती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक अब महिलाओं के मेकअप पर भी सख्त नियम लागू हैं, जिनका उल्लंघन गंभीर परेशानी में डाल सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: रईसी हो तो ऐसी... अमीरों की गली में कचरे के ढेर से निकला लग्जरी बैग, कीमत सुनकर हिल गई लड़की!

लाल या गहरे रंग की लिपस्टिक पर इतना सख्त बैन क्यों?

दुनिया में लाल लिपस्टिक को बोल्ड और स्टाइलिश माना जाता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में इसे पूंजीवाद और पश्चिमी प्रभाव का प्रतीक समझा जाता है. सरकार का मानना है कि गहरे और चटख रंग व्यक्ति की अलग पहचान को बढ़ावा देते हैं, जो समाजवादी व्यवस्था के लिए खतरा माने जाते हैं. इसी वजह से लाल या डार्क लिपस्टिक पहनना अपराध की श्रेणी में आ सकता है. नॉर्थ कोरिया में महिलाओं को केवल हल्का और साधारण मेकअप करने की अनुमति है. हल्का गुलाबी या बेहद सॉफ्ट रंग ही स्वीकार्य माने जाते हैं. भारी मेकअप, डार्क लिपस्टिक या विदेशी ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर सख्त पाबंदी है. ऐसे मेकअप को राज्य की विचारधारा के खिलाफ विद्रोह के रूप में देखा जाता है.

इन नियमों को लागू कौन करता है और कैसे?

इन नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए विशेष निगरानी टीमें तैनात रहती हैं, जिन्हें अनौपचारिक तौर पर फैशन पुलिस कहा जाता है. ये टीमें सड़कों, कॉलेजों और सार्वजनिक जगहों पर लोगों की जांच करती हैं. कपड़े, मेकअप और पूरे लुक पर नजर रखी जाती है ताकि कोई भी सरकार द्वारा तय मानकों से बाहर न जाए. अगर कोई महिला लाल लिपस्टिक या प्रतिबंधित मेकअप लगाते हुए पकड़ी जाती है, तो उसे चेतावनी या जुर्माना भरना पड़ सकता है. बार-बार नियम तोड़ने पर हिरासत या जेल तक की सजा हो सकती है. इस तरह एक छोटा सा पर्सनल ब्यूटी डिसीजन भी रोजमर्रा की जिंदगी में बड़ा जोखिम बन जाता है.

यह भी पढ़ें: अंडरवियर में खिड़की से कूद गया शख्स, चौथी मंजिल की साइनबोर्ड से यूं लटका! पत्नी ने कैसे खोला धोखे का राज?

क्या पाबंदियां सिर्फ लिपस्टिक तक सीमित हैं?

नॉर्थ कोरिया में प्रतिबंध सिर्फ लिपस्टिक तक नहीं हैं. यहां लोगों को केवल 28 से 30 सरकारी तौर पर मंजूर हेयरस्टाइल्स में से ही चुनना होता है. विदेशी या सेकेंड हैंड कपड़े पहनना भी मना है. ज्यादा फैशनेबल कपड़े पहनने पर एंटी-सोशलिस्ट होने का आरोप लग सकता है, जो सजा की वजह बन सकता है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

red lipstickNorth Korea

Trending news

अगर अरावली कमजोर हुई तो… कांग्रेस नेताओं ने नए आदेश को लेकर कह दी ये बड़ी बात
Aravalli hills
अगर अरावली कमजोर हुई तो… कांग्रेस नेताओं ने नए आदेश को लेकर कह दी ये बड़ी बात
असम को लेकर PM का कांग्रेस पर हमला, 'पूर्वी पाकिस्तान' से 1946 में तय किया था सौदा!
Assam
असम को लेकर PM का कांग्रेस पर हमला, 'पूर्वी पाकिस्तान' से 1946 में तय किया था सौदा!
हुमायूं कबीर ने बनाई नई पार्टी, ममता बनर्जी के नेता का फूटा गुस्सा, बीजेपी पर निशाना
West Bengal CM Mamta Banerjee
हुमायूं कबीर ने बनाई नई पार्टी, ममता बनर्जी के नेता का फूटा गुस्सा, बीजेपी पर निशाना
DNA: उस्मान हादी से भी ज्यादा 'कट्टर' बहन मासूमा, इंकलाब मंच ने दी खुली चेतावनी
DNA Analysis
DNA: उस्मान हादी से भी ज्यादा 'कट्टर' बहन मासूमा, इंकलाब मंच ने दी खुली चेतावनी
'दुनिया भर के हिन्दू एकजुट...', हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ VHP की अपील
VHP
'दुनिया भर के हिन्दू एकजुट...', हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ VHP की अपील
राम का नाम नहीं ले सकते, इस्लामिक मुल्क न होकर भी क्यों कट्टरपंथ की ओर बढ़ रहा भारत
DNA
राम का नाम नहीं ले सकते, इस्लामिक मुल्क न होकर भी क्यों कट्टरपंथ की ओर बढ़ रहा भारत
DNA: सिरप कांड पर अखिलेश ने दी चुनौती, तो योगी दिया जोरदार जवाब
DNA
DNA: सिरप कांड पर अखिलेश ने दी चुनौती, तो योगी दिया जोरदार जवाब
हजारों फीट ऊंचाई पर अचानक कम हुआ ऑयल प्रेशर, हवा में अटकी 337 यात्रियों की जान
air india flight emergency landing
हजारों फीट ऊंचाई पर अचानक कम हुआ ऑयल प्रेशर, हवा में अटकी 337 यात्रियों की जान
बांग्लादेशी कहकर भीड़ ने युवक को मार डाला, छत्तीसगढ़ से काम की तलाश में आया था
Kerala News
बांग्लादेशी कहकर भीड़ ने युवक को मार डाला, छत्तीसगढ़ से काम की तलाश में आया था
महाराष्ट्र में कांग्रेस किसकी 'स्ट्रॉबेरी'? अजित पवार और राउत ने क्यों साधा संपर्क
Maharashtra
महाराष्ट्र में कांग्रेस किसकी 'स्ट्रॉबेरी'? अजित पवार और राउत ने क्यों साधा संपर्क