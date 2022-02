Red Sandalwood Smuggling: अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) की फिल्म ‘पुष्पा’ (Pushpa) जबसे रिलीज हुए है. फिल्म के डायलॉग से लेकर गाने तक दुनियाभर में धूम मचा रहे हैं. लोग फिल्म के गानों और डायलॉग्स की जमकर कॉपी कर रहे हैं. इसी बीच एक शख्स ने फिल्म से इंस्पायर होकर लाल चंदन (Red Sandalwood) की तस्करी करने की कोशिश की, हालांकि पुलिस ने उसे धर दबोचा.

यासीन इनायथुल्ला नामक शख्स को लाल चंदन की तस्करी के आरोप में कर्नाटक-आंध्र सीमा से महाराष्ट्र जाने वाले रास्ते में गिरफ्तार कर लिया है. बताया जा रहा है कि यासीन पुष्पा स्टाइल में लाल चंदन की तस्करी करने की कोशिश कर रहा था. पुलिस ने शख्स को महाराष्ट्र के सांगली जिले में मेराज नगर के गांधी चौक से पकड़ा है.

यासीन के पासे से 2.45 करोड़ रुपये की चंदन की लकड़ी मिली है. पुलिस ने बताया कि छापेमारी कर वाहन को जब्त किया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी के पास 2.45 करोड़ रुपये की कीमत की 1 टन चंदन की लकड़ी मिली है. इसके बाद पुलिस ने IPC की धारा 379, 34 और फॉरेस्ट एक्ट की धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा है. IPS अधिकारी और यूपी के शामली जिले के SP सुकीर्ति माधव मिश्रा ने अपने ट्वीट में लिखा- 'रियल लाइफ में 'पुष्पा' झुकेगा भी और धरा भी जाएगा.'

Smuggler inspired by 'Pushpa' movie attempts to smuggle red sandalwood, get caught by the police.

In reel life- 'पुष्पा' झुकेगा नहीं।

In real life - 'पुष्पा' झुकेगा भी, धरा भी जायेगा। pic.twitter.com/GH7SUArLaA

— Sukirti Madhav Mishra (@SukirtiMadhav) February 3, 2022