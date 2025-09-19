बड़ी-बड़ी कंपनियों में किया काम, फिर भी सैलरी ढेला बराबर! परेशान एम्प्लाई ने यूं बयां किया दर्द
Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 19, 2025, 09:43 AM IST
India Job Market Low Salary: भारत में नौकरी पाना और अच्छी सैलरी हासिल करना युवाओं के लिए किसी पहेली से कम नहीं रह गया है. हाल ही में रेडिट पर एक पोस्ट ने इस सच्चाई को उजागर कर दिया, जिसने युवाओं के संघर्ष और नौकरी बाजार की कड़वी हकीकत पर बड़ी बहस छेड़ दी. रेडिट पर एक यूजर ने लिखा कि उनके पास बीकॉम की डिग्री, एआई और मॉडर्न मार्केट से जुड़ी स्किल्स होने के बावजूद उन्हें अच्छी सैलरी वाली नौकरी नहीं मिल पा रही. करीब 2.7 साल का अनुभव होने के बावजूद उन्हें 75 हजार से 1 लाख तक का हाइक भी नहीं मिल रहा.

यह भी पढ़ें: दो पैग रोज पीने के बाद भी क्यों नहीं लड़खड़ाते चिंपैंजी? वैज्ञानिकों ने बताई चौंकाने वाली वजह

क्या युवाओं को बेचे जा रहे हैं झूठे सपने?

यूजर ने पोस्ट में लिखा कि आज के युवाओं से कहा जाता है, मेहनत और त्याग से सबकुछ हासिल हो जाएगा. लेकिन असलियत यह है कि कई बार बेसिक जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल हो जाता है. उनका मानना है कि यह देश की हार्ड रियलिटी है. बहस में शामिल कई यूजर्स ने कहा कि शायद मास्टर्स करने से फायदा मिले. लेकिन जवाब में एक ने लिखा, “मेरे साथी एमबीए हैं, मेरे डबल एक्सपीरियंस के साथ, फिर भी उनकी इन-हैंड सैलरी सिर्फ 25 हजार है.” दूसरे यूजर ने जोड़ा, “मैंने टॉप कॉलेज से इकोनॉमिक्स में पोस्ट-ग्रेजुएशन किया है, लेकिन अब तक कोई ढंग की नौकरी नहीं मिली.”

 

Applied to 100s of jobs in last few months can't even get the job of 3.5 lpa reality of the country.
byu/Spirited-Path-1453 inIndiaCareers

 

यह भी पढ़ें: क्यों वायरल हो रहा है हैदराबाद बारिश से जुड़ा वो वीडियो, जिसमें डिलीवरी बॉय खींच रहे थे बाइक और बचा रहे थे जानें?

क्या यह एक नई मंदी का दौर है?

पोस्ट करने वाले यूज़र ने लिखा कि 2020 से नौकरी की दुनिया में मंदी जैसी स्थिति है. भले ही हमारी पीढ़ी ने किसी बड़ी आर्थिक मंदी का सामना नहीं किया, लेकिन कामकाजी जीवन शुरू होते ही डिप्रेशन और अनिश्चितता ने युवाओं को जकड़ लिया है. कुछ लोगों ने लिखा, “हमें अंदाजा था कि जॉब मार्केट खराब है, लेकिन इतना खराब होगा यह नहीं पता था.” वहीं, किसी ने लिखा, “यह वक्त युवाओं के लिए सबसे कठिन दौर है, जहां मेहनत और पढ़ाई का सही फल नहीं मिल रहा.” रेडिट पर आई यह पोस्ट सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि लाखों युवाओं का दर्द है. 

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

