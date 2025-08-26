7 बजे के बाद ऑफिस से बाहर निकाल देते हैं भारतीय मैनेजर… ऐसा वर्क कल्चर देखकर इंटरनेट पर लोग हुए हैरान!

Reddit Post Viral: आज के समय में ज्यादातर लोग ओवरवर्क और वर्क-लाइफ बैलेंस न मिलने की शिकायत करते हैं. ऐसे में एक भारतीय कर्मचारी की कहानी ने सबको चौंका दिया है. एक रेडिट पोस्ट में बताया गया कि उनका मैनेजर उन्हें 7 बजे के बाद काम करने नहीं देता. बल्कि वह लेट लॉग-इन की भी अनुमति देता है और कर्मचारियों से कहता है कि वे काम से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को महत्व दें.

आखिर क्या है ये अनोखी मैनेजमेंट स्टाइल?

पोस्ट के मुताबिक, कर्मचारी का कहना है कि उनका बॉस भारतीय है लेकिन कंपनी विदेशी है, जिसका कल्चर और टाइम जोन अलग है. कर्मचारी ने लिखा, "मैं सुबह 11 बजे उठकर 12 बजे लॉग-इन करता हूं, 5 बजे तक काम करता हूं और अगर कभी देर हो भी जाए तो 7 बजे तक मुझे लॉग-ऑफ करने को कह दिया जाता है."

सोशल मीडिया पर क्यों छिड़ी बहस?

जैसे ही ये कहानी सामने आई, सोशल मीडिया पर खूब चर्चाएं शुरू हो गईं. एक यूजर ने लिखा, "ऐसी वर्क कल्चर हर कंपनी में होनी चाहिए. रोज स्क्रम कॉल में बोलना पड़ता है, ये सबसे बुरा हिस्सा है." कर्मचारी ने जवाब दिया, "आप कभी भी कह सकते हो कि आप कुछ फिक्स कर रहे थे या टेस्ट केस जोड़ रहे थे. अगर काम कम अहमियत का होगा तो वे नया टास्क देंगे, वरना आप अपना समय आराम से गुज़ार सकते हैं."

दूसरों के अनुभव कैसे रहे?

एक और व्यक्ति ने लिखा, "मेरा मैनेजर 6:55 पर लॉग-ऑफ करने के लिए कहता है, जबकि असली समय 6 बजे का है और फिर 8 बजे दोबारा लॉग-इन करने को कहता है." वहीं किसी ने कहा, "मैं अपनी टीम को 6 बजे के बाद काम करने या वीकेंड पर लॉग-इन करने से सख्ती से रोकता हूं. मैंने साफ कर दिया है कि ओवरटाइम या संडे को मेल करना किसी को एक्स्ट्रा प्वॉइंट्स नहीं दिलाएगा."

क्या विदेशी क्लाइंट्स भी सोचते हैं ऐसा?

एक यूजर ने अपने अनुभव शेयर करते हुए कहा, "मेरे पास एक बार यूएस का क्लाइंट था जिसने 1 बजे रात में कॉल रखने के लिए मुझसे माफी मांगी. मेरी शिफ्ट 4 बजे शाम से 1 बजे रात तक थी, लेकिन उन्होंने कहा कि बस कॉल का सार बता दो और फिर घर जाओ." इस तरह के बिहेवियर ने लोगों को दिखाया कि बाहर की कंपनियां वाकई वर्क-लाइफ बैलेंस को अहमियत देती हैं.