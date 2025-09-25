डेंटिस्ट बेरोजगार है, लेकिन दुल्हन चाहिए सुपरवुमन जैसी! शादी के लिए लगाईं इतनी शर्तें कि लोग भी हुए परेशान

Matrimonial Ad On Reddit Post: जीवनसाथी ढूंढना कोई आसान काम नहीं होता. लोग अक्सर अखबारों या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर मैट्रिमोनियल विज्ञापन देकर अपने लिए अच्छे जीवनसाथी की तलाश करते हैं. आमतौर पर ये विज्ञापन साधारण और व्यवहारिक होते हैं – जैसे कि अच्छी नौकरी, संस्कारी परिवार, और आपसी समझ. लेकिन हाल ही में एक मैट्रिमोनियल एड चर्चा में आ गया है, जिसकी मांगें इतनी ज्यादा और अजीब हैं कि लोगों को यकीन ही नहीं हुआ.

क्या लिखा था इस एड में?

ये विज्ञापन एक बेरोजगार डेंटिस्ट ने दिया था, जो बिहार का रहने वाला है. उसने जिस तरह की दुल्हन की तलाश की है, उसकी लिस्ट किसी सुपरवुमन से कम नहीं लगती. एड में लिखा था- "चाहिए कोई बहुत गोरी, सुंदर, बहुत वफादार, भरोसेमंद, प्यार करने वाली, बहादुर, ताकतवर, अमीर, भारत से बेहद देशभक्त लड़की, जिसकी इच्छा हो भारत की सैन्य और खेल क्षमताओं को बढ़ाने की. वह लड़की दयालु हो, बच्चों की परवरिश में माहिर हो और बेहतरीन खाना बनाती हो. झारखंड या बिहार की भारतीय हिंदू ब्राह्मण वर्किंग लड़की हो. संपूर्ण कुंडली मिलान और 36 गुणों का मेल अनिवार्य है."

लोगों ने क्या कहा सोशल मीडिया पर?

इस एड का स्क्रीनशॉट रेडिट पर पोस्ट होते ही इंटरनेट पर बवाल मच गया. यूज़र्स इस एड को पढ़कर हैरान रह गए और मजाक उड़ाने लगे. एक यूजर ने लिखा, "बच्चे बड़े करने में एक्सपर्ट हो? ऐसा कोर्स कहां होता है?" दूसरे ने कहा, "सात जन्म में भी नहीं मिलेगी ऐसी लड़की!" किसी ने मजाक में लिखा, "लगता है कैप्टन अमेरिका की बहन ढूंढ रहे हैं!" एक और ने कहा, "भाई, ChatGPT को एड लिखने का काम दे दिया क्या?" लोगों का कहना था कि ऐसे अवास्तविक और ऊल-जलूल डिमांड से समाज में शादी को लेकर एक गलत सोच फैलती है.

क्या ये एड असली था या कोई मज़ाक?

बहुत से लोगों का मानना है कि ये एड असली नहीं हो सकता. कुछ ने इसे व्यंग्य बताया, जो लोगों का ध्यान ऐसे ऊंचे और बेवजह के मांगों की ओर खींचने के लिए बनाया गया हो. लेकिन अगर ये एड सच में किसी ने दिया है, तो ये समाज में मौजूद रूढ़िवादी सोच और अवास्तविक अपेक्षाओं की एक झलक भी दिखाता है.