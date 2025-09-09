अमेरिका में पैसा, बंगला और सुख-सुविधाएं सब कुछ है... फिर भी क्यों भारत लौटने पर मजबूर हो रही ये महिला? पढ़ें रेडिट पोस्ट
अमेरिका में पैसा, बंगला और सुख-सुविधाएं सब कुछ है... फिर भी क्यों भारत लौटने पर मजबूर हो रही ये महिला? पढ़ें रेडिट पोस्ट

Indian Woman in USA: अमेरिका में रह रही एक भारतीय महिला ने रेडिट पर अपनी कहानी शेयर की, जिसमें उसने अपने मन के दर्द और उलझन को खुलकर बताया. यह पोस्ट अब वायरल हो गई है और हजारों लोग अपनी राय दे रहे हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 09, 2025, 07:10 AM IST
अमेरिका में पैसा, बंगला और सुख-सुविधाएं सब कुछ है... फिर भी क्यों भारत लौटने पर मजबूर हो रही ये महिला? पढ़ें रेडिट पोस्ट

Reddit Post Viral: विदेश जाकर बसना बहुतों का सपना होता है लेकिन जब अपने बूढ़े होते मां-बाप की याद सताती है तो चमकदार जिंदगी भी अधूरी लगने लगती है. अमेरिका में रह रही एक भारतीय महिला ने रेडिट पर अपनी कहानी शेयर की, जिसमें उसने अपने मन के दर्द और उलझन को खुलकर बताया. यह पोस्ट अब वायरल हो गई है और हजारों लोग अपनी राय दे रहे हैं.

महिला की कहानी आखिर है क्या?

32 साल की यह महिला पिछले दस साल से अमेरिका में रह रही है. वह डेनवर (US) के सबर्ब में अपने मंगेतर के साथ रहती है. दोनों की सालाना इनकम 5 करोड़ रुपये से ज्यादा है. आलीशान घर (लोन पर), विदेश यात्राएं, हेल्पर और शानदार लाइफस्टाइल सब कुछ है उनके पास. लेकिन फिर भी वह भारत लौटने का विचार कर रही हैं.

अमेरिका में कैसी है जिंदगी?

महिला ने लिखा कि अमेरिका में उसे आरामदायक और टेंशन फ्री जिंदगी मिली है. हर महीने हाउस क्लीनर आती है, रेडी-टू-ईट मील्स मिल जाते हैं, छुट्टियों पर विदेश घूमना आसान है. यहां तक कि वह हर साल एक बार भारत भी आती है और एक महीने अपने माता-पिता के साथ बिताती है. फिर भी उसके दिल में हमेशा एक कसक बनी रहती है, “माता-पिता बूढ़े हो रहे हैं और मैं उनकी देखभाल नहीं कर पा रही.”

भारत लौटने पर क्यों है उलझन?

महिला को बेंगलुरु में 1.2 करोड़ रुपये सालाना की नौकरी का ऑफर मिला है. वह मानती है कि उनके मंगेतर को भी भारत में नौकरी मिल जाएगी. लेकिन भारत की भीड़भाड़, ट्रैफिक, गुस्सैल व्यवहार और रोड रेज जैसी चीजें उसे डराती हैं. उसने साफ कहा कि वह नॉर्थ-ईस्ट के अपने घर में नहीं बल्कि बेंगलुरु में ही रहेगी. ऐसे में सवाल ये है कि क्या माता-पिता की नजदीकी सच में मिलेगी?

 

Should I move back to India
byu/Which-Difference6154 inreturnToIndia

 

सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या कहा?

कई रेडिट यूजर्स ने उसे सलाह दी कि 1.2 करोड़ रुपये भारत में शानदार जीवन जीने के लिए काफी हैं. वहीं, कुछ लोगों ने चेताया कि अमेरिका जैसी सुविधा भारत में मिलना मुश्किल है और एडजस्ट करना आसान नहीं होगा. किसी ने लिखा,“तुम डेनवर की जिंदगी नहीं भूल पाओगी.” जबकि एक यूजर ने इमोशनल कमेंट करते हुए कहा, “तुम्हारे माता-पिता ने तुम्हें करियर बनाने के लिए सबकुछ किया, क्या अब सब छोड़कर लौट आना सही होगा?” कई लोगों ने उसे सलाह दी कि फिलहाल अमेरिका में रहकर बचत करो और जब पैसों की फिक्र न रहे, तब भारत लौटो. यानी लौटने का फैसला दिल से नहीं बल्कि सोच-समझकर करना होगा.

;