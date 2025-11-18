पहली नौकरी सिर्फ तीन घंटे में क्यों छोड़ दी? पढ़िए इस चौंकाने वाली कहानी के पीछे छिपा असली सस्पेंस

Trending Photos
Redditor Quits First Job in Just 3 Hours: एक रेडिट यूजर ने अपनी पहली नौकरी सिर्फ तीन घंटे में छोड़कर सबको हैरान कर दिया. ‘IndianWorkplace’ सबरेडिट पर डाली गई उनकी पोस्ट ने बड़ी बहस छेड़ दी. यूजर ने बताया कि उन्हें वर्क-फ्रॉम-होम जॉब मिली थी, जिसमें नौ घंटे की शिफ्ट और 12,000 रुपये सैलरी थी. उन्हें जल्दी ही लगा कि नौकरी भले हल्की हो, लेकिन समय इतना खा जाएगी कि करियर ग्रोथ रुक सकती है. इसीलिए सिर्फ तीन घंटे बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी.
क्यों इतनी जल्दी छोड़ी नौकरी?
यूजर ने लिखा, “सोचा था संभाल लूंगा, लेकिन तीन घंटे बाद समझ आ गया कि यह सारा समय ले लेगी और मैं करियर में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, इसलिए मैंने छोड़ दी.” उनके अनुसार यह जॉब भविष्य में किसी स्किल या ग्रोथ में मदद नहीं करती, इसलिए शुरू में ही पीछे हटना बेहतर लगा.
रेडिट पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं क्यों आईं?
पोस्ट वायरल होने के बाद रेडिट पर मजाक से लेकर गंभीर सलाह तक सब मिला. कुछ ने लिखा, “यह तो सबरेडिट के लिए पीक लेवल है.” कई यूजर ने कहा कि नौकरी छोड़ना ठीक है अगर काम से संतुष्टि न मिले. वहीं कुछ ने कहा कि करियर की शुरुआत में थोड़ी मेहनत जरूरी होती है. कई यूजर्स का मानना था कि कम प्रेशर वाली नौकरी में कुछ महीने टिककर अनुभव लेना बेहतर होता. उनका कहना था कि अनुभव मिलने पर बेहतर मौका ढूंढना आसान होता है. एक कमेंट में लिखा था, “मिनिमम प्रेशर था तो थोड़ा काम कर लेते, बाद में स्विच कर सकते थे.”
क्या सिर्फ पैसे न मिलने पर नौकरी छोड़ देना सही?
एक यूजर ने आसान नजरिये से लिखा, “अगर पैसे की जरूरत नहीं है और काम मजेदार नहीं है, तो इसमें रहने का क्या मतलब? उम्मीद है तुम्हें मन का काम मिलेगा.” यह कमेंट इस बहस का दूसरा हिस्सा दिखाता है जहां लोग मानसिक शांति और पसंद को ज्यादा महत्व दे रहे हैं. यह पूरा मामला इस बात का उदाहरण है कि आज के युवा नौकरी में सिर्फ सैलरी नहीं, बल्कि स्किल, ग्रोथ और संतुष्टि भी तलाशते हैं. वहीं कुछ लोग मानते हैं कि करियर की शुरुआत में प्रैक्टिकल रहना भी जरूरी है. दोनों सोच के बीच यह बहस अभी भी जारी है.