Advertisement
trendingNow13008120
Hindi Newsजरा हटके

पहली नौकरी सिर्फ तीन घंटे में क्यों छोड़ दी? पढ़िए इस चौंकाने वाली कहानी के पीछे छिपा असली सस्पेंस

Employee Quits First Job: रेडिट पर एक युवा कर्मचारी ने अपनी पहली वर्क-फ्रॉम-होम नौकरी सिर्फ तीन घंटे में छोड़ दी. इसके बाद सोशल मीडिया पर नौकरी, करियर और अनुभव को लेकर बड़ी बहस छिड़ गई. यहाँ पढ़ें पूरी कहानी आसान शब्दों में.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Nov 18, 2025, 06:39 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पहली नौकरी सिर्फ तीन घंटे में क्यों छोड़ दी? पढ़िए इस चौंकाने वाली कहानी के पीछे छिपा असली सस्पेंस

Redditor Quits First Job in Just 3 Hours: एक रेडिट यूजर ने अपनी पहली नौकरी सिर्फ तीन घंटे में छोड़कर सबको हैरान कर दिया. ‘IndianWorkplace’ सबरेडिट पर डाली गई उनकी पोस्ट ने बड़ी बहस छेड़ दी. यूजर ने बताया कि उन्हें वर्क-फ्रॉम-होम जॉब मिली थी, जिसमें नौ घंटे की शिफ्ट और 12,000 रुपये सैलरी थी. उन्हें जल्दी ही लगा कि नौकरी भले हल्की हो, लेकिन समय इतना खा जाएगी कि करियर ग्रोथ रुक सकती है. इसीलिए सिर्फ तीन घंटे बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी.

क्यों इतनी जल्दी छोड़ी नौकरी?

यूजर ने लिखा, “सोचा था संभाल लूंगा, लेकिन तीन घंटे बाद समझ आ गया कि यह सारा समय ले लेगी और मैं करियर में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, इसलिए मैंने छोड़ दी.” उनके अनुसार यह जॉब भविष्य में किसी स्किल या ग्रोथ में मदद नहीं करती, इसलिए शुरू में ही पीछे हटना बेहतर लगा.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: होटल के रूम में सुबह-सुबह जगाने आया शेर का बच्चा, ऐसी सर्विस से दुनिया में मचा बवाल

रेडिट पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं क्यों आईं?

पोस्ट वायरल होने के बाद रेडिट पर मजाक से लेकर गंभीर सलाह तक सब मिला. कुछ ने लिखा, “यह तो सबरेडिट के लिए पीक लेवल है.” कई यूजर ने कहा कि नौकरी छोड़ना ठीक है अगर काम से संतुष्टि न मिले. वहीं कुछ ने कहा कि करियर की शुरुआत में थोड़ी मेहनत जरूरी होती है. कई यूजर्स का मानना था कि कम प्रेशर वाली नौकरी में कुछ महीने टिककर अनुभव लेना बेहतर होता. उनका कहना था कि अनुभव मिलने पर बेहतर मौका ढूंढना आसान होता है. एक कमेंट में लिखा था, “मिनिमम प्रेशर था तो थोड़ा काम कर लेते, बाद में स्विच कर सकते थे.”

 

Got my first job , Quit 3 hours later
byu/Minimum-Tip7839 inIndianWorkplace

 

यह भी पढ़ें: आइसक्रीम ऑनलाइन मंगवाते हैं तो सावधान! खाने से पहले देख लें ये चीज, वरना बाद में होगा पछतावा 

क्या सिर्फ पैसे न मिलने पर नौकरी छोड़ देना सही?

एक यूजर ने आसान नजरिये से लिखा, “अगर पैसे की जरूरत नहीं है और काम मजेदार नहीं है, तो इसमें रहने का क्या मतलब? उम्मीद है तुम्हें मन का काम मिलेगा.” यह कमेंट इस बहस का दूसरा हिस्सा दिखाता है जहां लोग मानसिक शांति और पसंद को ज्यादा महत्व दे रहे हैं. यह पूरा मामला इस बात का उदाहरण है कि आज के युवा नौकरी में सिर्फ सैलरी नहीं, बल्कि स्किल, ग्रोथ और संतुष्टि भी तलाशते हैं. वहीं कुछ लोग मानते हैं कि करियर की शुरुआत में प्रैक्टिकल रहना भी जरूरी है. दोनों सोच के बीच यह बहस अभी भी जारी है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

jobOffice Employee

Trending news

सर्दी का होने वाला है ताबड़तोड़ अटैक, भीषण ठंड बढ़ाएगी मुसीबत; यहां गरजेंगे बादल
Weather
सर्दी का होने वाला है ताबड़तोड़ अटैक, भीषण ठंड बढ़ाएगी मुसीबत; यहां गरजेंगे बादल
निकाय चुनाव से पहले राज ठाकरे को लेकर कांग्रेस ने कही अहम बात, साथ आएंगे या नहीं?
Raj Thackeray
निकाय चुनाव से पहले राज ठाकरे को लेकर कांग्रेस ने कही अहम बात, साथ आएंगे या नहीं?
DNA: शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर बांग्लादेश ने की मांग, जानिए अब भारत का स्टैंड?
DNA
DNA: शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर बांग्लादेश ने की मांग, जानिए अब भारत का स्टैंड?
जयशंकर मॉस्को में और निकोलय दिल्ली में... ये रुटीन डिप्सोमेसी या कोई बड़ी रणनीति?
India Russia relations
जयशंकर मॉस्को में और निकोलय दिल्ली में... ये रुटीन डिप्सोमेसी या कोई बड़ी रणनीति?
DNA: पश्चिम बंगाल में SIR पर मचा सियासी घमासान, राज भवन की तलाशी क्यों ली गई?
DNA
DNA: पश्चिम बंगाल में SIR पर मचा सियासी घमासान, राज भवन की तलाशी क्यों ली गई?
पाकिस्तान को बढ़ावा दे रहे ट्रंप, चीन भी साथ; दिल्ली ब्लास्ट पर बोले Ex-DGP एसपी वैद
Delhi blast
पाकिस्तान को बढ़ावा दे रहे ट्रंप, चीन भी साथ; दिल्ली ब्लास्ट पर बोले Ex-DGP एसपी वैद
'कश्मीर की समस्या..लाल किले पर गूंजी' महबूबा मुफ्ती का आतंकवाद को खुला समर्थन ?
DNA
'कश्मीर की समस्या..लाल किले पर गूंजी' महबूबा मुफ्ती का आतंकवाद को खुला समर्थन ?
Whatsapp ग्रुप से चलती थी आतंकियों की पाठशाला, शाहीन के कॉल से शुरू होती थी क्लास
DNA
Whatsapp ग्रुप से चलती थी आतंकियों की पाठशाला, शाहीन के कॉल से शुरू होती थी क्लास
'मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस अब देश के लिए खतरा', राहुल की पार्टी पर मोदी का तंज
PM Modi
'मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस अब देश के लिए खतरा', राहुल की पार्टी पर मोदी का तंज
Delhi: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू से क्यों मिले असदुद्दीन ओवैसी?
Asaduddin Owaisi
Delhi: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू से क्यों मिले असदुद्दीन ओवैसी?