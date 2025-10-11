Advertisement
रील के चक्कर में मौत को दावत; रेलवे पुल पर ट्रेन के सामने कपल कर रहा था शूट, फिर जो हुआ उसे देख फुटा लोगों का गुस्सा

Viral Video: रेलवे पुल पर रील बनाते समय एक कपल तेज रफ्तार ट्रेन से बाल-बाल बच गया. वीडियो वायरल होते ही लोगों ने फेम की भूख को पागलपन बताया. कई यूजर्स ने ऐसे स्टंट करने वालों पर सख्त कार्रवाई और जुर्माने की मांग की.

 

Oct 11, 2025, 02:31 PM IST
Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाह अब लोगों को खतरनाक रास्तों पर ले जा रही है. हाल ही में एक वीडियो ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया, जिसमें एक पुरुष और महिला रेलवे पुल पर रील शूट करते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों पुल के किनारे खतरनाक तरीके से चलते हुए किसी रोमांटिक सीन की तरह शूटिंग कर रहे हैं. तभी अचानक पीछे से एक तेज रफ्तार ट्रेन आती है और कुछ इंच की दूरी से उनकी जान बच जाती है. यह दृश्य इतना डरावना है कि देखने वालों की सांसें थम जाती हैं.

रील बनाते हुए बाल-बाल बचे दोनों

वीडियो को X (पूर्व ट्विटर) यूजर Gems के नाम पर शेयर किया गया है. इसमें पुरुष स्लो मोशन में महिला का पीछा करते दिखता है, जैसे किसी फिल्म का शूट चल रहा हो. लेकिन अचानक पीछे से आती ट्रेन इतनी नजदीक होती है कि दोनों लगभग अपना संतुलन खो देते हैं. ट्रेन की हवा का झोंका उन्हें हिला देता है, फिर भी दोनों कैमरे की ओर देखकर रील शूट करते रहते हैं. ये देखकर लोग हैरान रह गए कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी उनमें डर का नाम नहीं था. इस तरह की हरकतों ने एक बार फिर “सोशल मीडिया क्रेज” की हदों पर सवाल खड़ा कर दिया है.

लोगों ने जताई नाराजगी

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर जमकर प्रतिक्रियाएं आईं. एक यूजर ने लिखा, “थोड़ा सा फर्क और ये वीडियो ट्रेजेडी बन जाता.” दूसरे ने लिखा, “ये रेलवे की सुरक्षा से खिलवाड़ है.” वहीं, किसी ने कमेंट किया, “हमारा देश इसलिए आगे नहीं बढ़ पाता क्योंकि कुछ लोग फेम के लिए अपनी जान को भी खेल बना लेते हैं.” एक अन्य यूजर ने लिखा, “फेम की भूख ने अब समझदारी की कब्र खोद दी है.” लोगों ने इस तरह के स्टंट्स को रोकने के लिए सख्त नियमों की मांग की है.

