मैं गोरा हो गया! जेल से 45 दिन बाद बाहर आए शख्स का अजीबोगरीब दावा; मदद करने की मिली ऐसी सजा कि...

VIDEO VIRAL: मुंबई के 23 वर्षीय युवक ने दावा किया कि पड़ोस की लड़ाई छुड़ाने और घायल को अस्पताल पहुंचाने के बावजूद उसे हत्या के प्रयास के आरोप में 45 दिन सेंट्रल जेल में रहना पड़ा. उसका वीडियो सोशल मीडिया पर बहस छेड़ रहा है. 

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 10, 2026, 12:29 PM IST
VIDEO VIRAL: सोशल मीडिया पर रील स्क्रॉल करते-करते जिंदगी कब पलट जाए, कोई नहीं जानता. मुंबई से वायरल हो रहे एक वीडियो ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है. 23 साल का एक युवक दावा करता है कि उसने सिर्फ इंसानियत दिखाई, लेकिन बदले में उसे 45 दिन सेंट्रल जेल में बिताने पड़े. न कोई अपराध, न कोई झगड़ा बस पड़ोस में हो रही लड़ाई छुड़ाने की कोशिश. वीडियो में युवक अपनी आपबीती मुस्कुराते हुए सुनाता है. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Deepak Pareek (@dkpareek)

रील स्क्रॉल से सेंट्रल जेल तक की कहानी

यह वायरल वीडियो इंस्टाग्राम पर कंटेंट क्रिएटर दीपक पारेख ने शेयर किया है, जिसमें युवक अपनी पूरी कहानी खुद सुनाता है. युवक के मुताबिक, वह बीमार होने की वजह से घर पर था और मोबाइल पर रील देख रहा था. तभी बाहर शोर सुनाई दिया. बाहर जाकर देखा तो पड़ोस में कुछ लोग आपस में बुरी तरह लड़ रहे थे. जहां बाकी लोग तमाशा देख रहे थे, वहीं उसने बीच-बचाव किया और एक घायल व्यक्ति को खुद अस्पताल पहुंचाया. उसे लगा कि उसने अच्छा काम किया है, लेकिन अगले दिन पुलिस उसके घर पहुंच गई और उसे हिरासत में ले लिया.

‘मदद की, फिर भी बना आरोपी
 
युवक का दावा है कि पुलिस ने उसे हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी बना दिया. वह लगातार कहता रहा कि वह सिर्फ मदद करने गया था, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी गई. उसे सीधे सेंट्रल जेल भेज दिया गया, जहां उसने पूरे 45 दिन बिताए. युवक का कहना है कि अधिकारियों को उसकी बेगुनाही पता थी, फिर भी कार्रवाई की गई. इस अनुभव ने उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी. वीडियो सामने आने के बाद लोग न्याय व्यवस्था और पुलिस सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसे मामलों में आम आदमी सबसे ज्यादा पिसता है.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Deepak Pareek (@dkpareek)

मैं गोरा हो गया...

जेल के अंदर की जिंदगी को युवक ने दर्द और मजाक दोनों के साथ बताया. उसने कहा कि जेल का खाना बेहद खराब मिलाता था कभी अधपकी सब्जियां तो कभी सही से साफ न की गई तली हुई मछली. इसके बावजूद उसने हालात से समझौता किया. वह कैदियों के बीच झगड़े सुलझाने लगा, उन्हें इंग्लिश सिखाई और फुटबॉल खेलना शुरू किया. हंसते हुए उसने कहा, “मैं गोरा होकर आया, क्योंकि 45 दिन धूप ही नहीं देखी.” यही लाइन सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हो रही है. 90 लाख से ज्यादा व्यूज के साथ लोग उसकी सोच और हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

