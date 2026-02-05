शादी में 'रहमान डकैत' की एंट्री! दूल्हे के दोस्त ने ऐसा ढाया कहर, वीडियो देख 'धुरंधर' के फैंस के उड़े होश

Rehman Daikait Copy Video In Wedding: नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने के बाद फिल्म धुरंधर का खुमार थमने का नाम नहीं ले रहा है. इसके भारी डायलॉग, शार्प लुक्स और खासकर रहमान डकैत की एंट्री सोशल मीडिया पर हर जगह छाई हुई है. अब यही दीवानगी नागपुर की एक शादी में देखने को मिली, जहां एक शख्स ने बिल्कुल उसी अंदाज में एंट्री ली जैसी फिल्म में रहमान डकैत करता है.

वायरल वीडियो में आखिर दिखा क्या?

इंस्टाग्राम पर शेयर हुए वीडियो में एक व्यक्ति हरे कारपेट पर धीरे-धीरे चलता हुआ नजर आता है. चारों तरफ लाइटिंग और फूलों से सजा रास्ता उसे किसी फिल्मी सीन जैसा बना देता है. वह काले रंग का कुर्ता-पायजामा पहने हुए है, बाल सलीके से जमे हैं और उसके लुक को और दमदार बना रही है, जो सीधे रहमान डकैत की याद दिलाती है. इस शख्स की चाल में न कोई जल्दी है और न कोई एक्स्ट्रा ड्रामा. बिल्कुल वही ठहराव और आत्मविश्वास है जो धुरंधर के किरदार में दिखता है. उसकी आंखों के भाव और बॉडी लैंग्वेज भी इतने सटीक हैं कि लोग एक पल के लिए कंफ्यूज हो गए कि यह असली सीन है या शादी का वीडियो.

शादी में मौजूद लोग कैसे रिएक्ट कर रहे थे?

वीडियो में कुछ लोग मुस्कुराते नजर आते हैं तो कुछ हैरानी से उसे देखते रह जाते हैं. कई मेहमान ऐसे थे जो उसकी एंट्री से थोड़ा घबरा भी गए. पीछे जलती गोल-गोल लाइटें पूरे माहौल को और ज्यादा सिनेमैटिक बना रही थीं. कमेंट सेक्शन में लोग इसको लेकर हैरान हैं. किसी ने लिखा कि लगा यह धुरंधर का कोई सीन एडिट किया गया है. किसी ने मजाक में कहा कि अब रहमान डकैत शादियों में भी एंट्री लेने लगा है. कुछ लोगों ने दूल्हे के नजरिए से सोचते हुए लिखा कि अगर दूल्हे से पहले यह शख्स आ जाए तो माहौल ही बदल जाएगा.

क्या सिर्फ कपड़े ही वजह थे?

कई यूजर्स ने बताया कि सिर्फ कपड़े नहीं बल्कि उसका चेहरा और आंखों की गंभीरता भी बिल्कुल फिल्मी किरदार जैसी है. यही वजह है कि यह एंट्री इतनी डरावनी और प्रभावशाली लग रही है. आदित्य धर द्वारा निर्देशित धुरंधर एक स्पाई थ्रिलर फिल्म है, जिसमें रणवीर सिंह एक भारतीय खुफिया अधिकारी की भूमिका में हैं. फिल्म में अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल जैसे बड़े कलाकार भी हैं. इस फिल्म का स्टाइल और किरदार अब सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड बन चुका है.