एक नहीं पांच-पांच गर्लफ्रेंड! इस देश में रिश्ते निभाने का अंदाज है सबसे अलग, जानिए कैसी है यहां की लव लाइफ

भारत और दुनिया के कई हिस्सों में जहां एक ही समय पर एक से ज्यादा रिलेशन रखना धोखा माना जाता है, वहीं एक देश ऐसा भी है जहां के लोग रिलेशनशिप को एक बंधन नहीं बल्कि एक अनुभव मानते हैं. यहां की युवा पीढ़ी प्यार और डेटिंग को लेकर काफी ओपन माइंडेड है. रिश्तों में एक्सपेरिमेंट करना या एक से ज्यादा पार्टनर रखना यहां की संस्कृति का हिस्सा बन चुका है. यहां पर एक इंसान की एक ही समय पर पांच-पांच गर्लफ्रेंड भी होती हैं.

लातविया

उत्तरी यूरोप के बाल्टिक क्षेत्र में बसा लातविया अपने अनोखे ट्रेंड के वजह से काफी पॉपुलर है. यहां पर एक लड़के की एक नहीं बल्कि पांच-पांच गर्लफ्रेंड होना आम बात है. इस अनोखे ट्रेंड की बड़ी वजह है यहां की जनसंख्या का असंतुलन. लातविया में महिलाओं की संख्या पुरुषों से कहीं ज्यादा है. आंकड़ों के मुताबिक अगर यहां 100 महिलाएं हैं, तो पुरुषों की संख्या सिर्फ 85 से 87 के बीच है. यही कारण है कि कई बार एक ही लड़के के साथ चार से पांच लड़कियां रिलेशनशिप में होती हैं और समाज इसे गलत नहीं मानता.

रिपोर्ट्स

कई रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया गया है कि लातविया के लोग रिलेशनशिप को किसी सामाजिक दबाव में नहीं बल्कि निजी पसंद के तौर पर देखते हैं. जिस वजह से उनके लिए प्यार का मतलब सिर्फ एक नहीं है. भारत जैसे देशों में जहां एक से ज्यादा रिलेशन को धोखा या बेवफाई कहा जाता है, वहीं लातविया में इसे लाइफस्टाइल का हिस्सा माना जाता है.

रिश्तों की गंभीरता

बहुत से लोग इसे रोमांचक और खुली सोच का प्रतीक मानते हैं, तो कुछ इसे रिश्तों की गंभीरता से दूर जाने वाला कदम समझते हैं. लेकिन इतना तय है कि लातविया की लव लाइफ दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले सबसे अलग और दिलचस्प है. कई लोग इस ट्रेंड को फॉलो कर के बेहद खुश हैं तो बहुत से लोग इस वजह से डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं.

वफादारी

यहां को लोगों के हिसाब से प्यार सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि एक आजादी है जिसे लोग पूरी शिद्दत से जीते हैं. कई लोगों को यहां का ये कल्चर बेहद पसंद आता है तो बहुत से लोग इसके सख्त खिलाफ हैं. बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि यहां के लोगों को वफादारी का मतलब कभी समझ नहीं आ सकता है.