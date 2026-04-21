9 करोड़ का पैकेज और सिर्फ 3 साल का अनुभव! न ऑफिस जाने की टेंशन, न कोई बड़ी डिग्री... पढ़ें वायरल पोस्ट

Remote Work Success: आज के दौर में जहां लोग बड़ी-बड़ी टेक कंपनियों के पीछे दिन-रात एक कर देते हैं, वहीं एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसने सबको चौंका दिया है. सिर्फ 3 साल के वर्क एक्सपीरियंस के साथ करोड़ों का पैकेज. जी हां, सताक्षी नाम की एक प्रोफेशनल ने अपनी रिमोट जॉब की सैलरी स्लिप शेयर कर इंटरनेट पर बहस छेड़ दी है. जहां कुछ लोग इसे 'फेक' बता रहे हैं, वहीं कुछ इसे नए जमाने की 'ग्लोबल हायरिंग' की हकीकत मान रहे हैं.

रिमोट वर्क का जादू और 9 करोड़ की सैलरी

इंटरनेट पर इन दिनों एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है जिसने नौकरी पेशा लोगों के बीच खलबली मचा दी है. सताक्षी नाम की एक महिला ने दावा किया है कि वह घर बैठे उतना कमा रही हैं जितना भारत में गूगल के एक सीनियर मैनेजर को मिलता है. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सताक्षी के पास केवल 3 साल का अनुभव है. उन्होंने अपनी पोस्ट में साफ कहा कि यह सब 'रिमोट एम्प्लॉयमेंट' की खूबसूरती है जिसकी वजह से उन्हें ग्लोबल लेवल की सैलरी मिल रही है.

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FAANG की चूहा दौड़ से दूरी

सताक्षी ने अपनी पोस्ट के जरिए उन लोगों को सलाह दी है जो सिर्फ मेटा, अमेजन, एप्पल, नेटफ्लिक्स और गूगल जैसी बड़ी कंपनियों (FAANG) के पीछे भाग रहे हैं. उनके मुताबिक इन कंपनियों में कॉम्पीटीशन बहुत ज्यादा है और लोग एक 'रैट रेस' का हिस्सा बन चुके हैं. उन्होंने बताया कि दुनिया में और भी कई विकल्प मौजूद हैं जहां टैलेंट की कद्र होती है और मोटी सैलरी भी मिलती है. बस जरूरत है सही दिशा में तलाश करने की.

First in my bloodline to get 1 million USD offer. Feeling blessed pic.twitter.com/GKClN74Rr3 — Satakshi (@satakshi_ai) March 22, 2026

ऑफर लेटर ने किया सबको हैरान

हालांकि सताक्षी ने कंपनी के नाम का खुलासा नहीं किया है, लेकिन उन्होंने अपने ऑफर लेटर का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है. इस लेटर में लिखा है कि कंपनी उनकी विजन और 'ग्रोथ-ओरिएंटेड माइंडसेट' से काफी प्रभावित है. कंपनी उन्हें केवल एक कर्मचारी के तौर पर नहीं बल्कि एक लॉन्ग-टर्म पार्टनर के रूप में देख रही है. इसी विजन की वजह से उन्हें यह शानदार पैकेज मिला है.

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सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

सताक्षी की इस कामयाबी पर लोग दो गुटों में बंट गए हैं. कुछ यूजर्स इसे 'लेजेंडरी' कह रहे हैं और इसे रिमोट वर्क का असली फायदा बता रहे हैं. वहीं कुछ लोग इसे फेक और गुमराह करने वाला मान रहे हैं. इसके जवाब में सताक्षी ने कहा कि लोग उन्हें गलत साबित करने में अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं, जबकि उन्हें रिमोट अवसर तलाशने के तरीकों पर ध्यान देना चाहिए. वायरल पोस्ट पर कमेंट करने वाले ज्यादातर लोग सताक्षी से उनका 'रोडमैप' पूछ रहे हैं. लोग जानना चाहते हैं कि आखिर उन्होंने वेस्टर्न बिजनेस को कैसे अप्रोच किया और वह किस रोल में काम कर रही हैं.