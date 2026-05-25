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Hindi Newsजरा हटकेगर्मियों में कपड़ों पर पसीने के पीले दाग और बदबू से हैं परेशान? किचन से उठाएं ये 2 चीजें, झटपट करें इलाज

गर्मियों में कपड़ों पर पसीने के पीले दाग और बदबू से हैं परेशान? किचन से उठाएं ये 2 चीजें, झटपट करें इलाज

गर्मियों में कपड़ों से पसीने की बदबू और अंडरआर्म्स के पीले दाग हटाने का आसान तरीका. जानिए कैसे किचन के इन दो चीजों के इस्तेमाल से आप अपने पुराने और गंदे कपड़ों को बिल्कुल नया जैसी चमक दे सकते हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 25, 2026, 08:15 AM IST
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गर्मियों में कपड़ों पर पसीने के पीले दाग और बदबू से हैं परेशान? किचन से उठाएं ये 2 चीजें, झटपट करें इलाज

Viral Washing Hack: चिलचिलाती गर्मी और उमस अपने साथ सिर्फ पसीना ही नहीं लाती, बल्कि हमारे पसंदीदा कपड़ों की शामत भी लाती है. अक्सर तेज धूप और पसीने के कारण सफेद या हल्के रंग के कपड़ों पर अंडरआर्म्स के पास भद्दे पीले दाग पड़ जाते हैं. इतना ही नहीं, कई बार कपड़ों को डिटर्जेंट से अच्छी तरह धोने के बाद भी उनमें से पसीने की तीखी बदबू नहीं जाती. अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं और महंगे-महंगे लिक्विड डिटर्जेंट का इस्तेमाल करके थक चुके हैं, तो अब चिंता छोड़ दीजिए. आपके किचन में ही दो ऐसी चीजें मौजूद हैं जो इस समस्या को जड़ से खत्म कर सकती हैं.

पीले दागों पर बेकिंग सोडा का वार

कपड़ों पर पड़ने वाले पसीने के पीले दाग दिखने में बहुत बुरे लगते हैं. इन जिद्दी दागों को हटाने के लिए बेकिंग सोडा सबसे असरदार घरेलू उपाय है. आपको बस इतना करना है कि दो चम्मच बेकिंग सोडा में थोड़ा सा पानी मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बना लें. अब इस पेस्ट को कपड़े के पीले हिस्से या अंडरआर्म्स वाले भाग पर अच्छी तरह लगा दें. पेस्ट लगाने के बाद इसे करीब 20 से 30 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें. इसके बाद एक पुराने टूथब्रश से दाग वाली जगह को हल्के हाथों से रगड़ें और फिर साफ पानी से धो लें. आप देखेंगे कि पीलापन पूरी तरह गायब हो चुका है.

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पसीने की बदबू भगाएगा व्हाइट विनेगर

धोने के बाद भी कपड़ों से आने वाली पसीने की गंध बैक्टीरिया के कारण होती है. साधारण डिटर्जेंट कई बार इन बैक्टीरिया को पूरी तरह नहीं मार पाता. यहां पर व्हाइट विनेगर यानी सफेद सिरका बहुत काम आता है. सिरके में मौजूद एसिडिक तत्व बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं. कपड़े धोते समय वॉशिंग मशीन के टब में डिटर्जेंट के साथ आधा कप व्हाइट विनेगर डाल दें. यदि आप हाथ से कपड़े धो रहे हैं, तो पानी और बाल्टी में थोड़ा सा सिरका मिलाकर कपड़ों को 15 मिनट के लिए भिगो दें. इससे कपड़ों की हर तरह की दुर्गंध दूर हो जाएगी.

जब दोनों मिलकर करेंगे जादुई सफाई

अगर पसीने का दाग बहुत पुराना है और बदबू भी बहुत ज्यादा है, तो आप बेकिंग सोडा और व्हाइट विनेगर का एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं. दाग वाली जगह पर पहले थोड़ा सा बेकिंग सोडा छिड़कें और फिर उसके ऊपर ऊपर से सफेद सिरका डालें. ऐसा करते ही वहां झाग बनने लगेगा, जो कपड़े के रेशों के अंदर छिपी गंदगी को बाहर खींच निकालता है. इस मिक्चर को 10 मिनट छोड़ने के बाद कपड़े को नॉर्मल पानी से धो लें. यह हैक आपके कपड़े को बिना नुकसान पहुंचाए एकदम नए जैसा चमका देता है.

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नाजुक कपड़ों के लिए खास टिप्स

गर्मियों में हम कई बार सिल्क या बहुत हल्के फैब्रिक के कपड़े पहनते हैं. ऐसे नाजुक कपड़ों पर सीधे बेकिंग सोडा रगड़ने से उनके खराब होने का डर रहता है. इसके लिए आप एक बाल्टी गुनगुने पानी में आधा कप सिरका और दो चम्मच बेकिंग सोडा घोल लें. अब इस पानी में अपने हल्के कपड़ों को केवल 5 से 10 मिनट के लिए भिगोएं और फिर हल्के हाथों से निचोड़कर साफ कर लें. इससे कपड़ों का रंग भी फीका नहीं पड़ेगा और वे फ्रेश बने रहेंगे.

धूप में सुखाना भी है जरूरी

कपड़ों से दाग और बदबू हटाने के बाद उन्हें सुखाने का तरीका भी बहुत मायने रखता है. सफेद कपड़ों को हमेशा सीधी तेज धूप में सुखाएं क्योंकि धूप एक नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करती है जिससे पीलापन और कम होता है. वहीं रंगीन कपड़ों को हमेशा उल्टा करके छांव या हल्की धूप में सुखाना चाहिए ताकि उनका रंग न उड़े. इन छोटे-छोटे होम हैक्स को अपनाकर आप इस पूरी गर्मी अपने कपड़ों को पसीने की बदबू और दाग-धब्बों से बिल्कुल दूर रख सकते हैं.

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About the Author
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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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