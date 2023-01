Name A Roach: एक्स को लेकर इस देश में चला अजीब अभियान, वैलेंटाइन डे पर होगा आयोजन..सब होंगे शामिल

Rename Your Ex With Cockroach: फरवरी का एक सप्ताह प्रेम का सप्ताह कहलाया जाता है. पूरी दुनिया के लोग इस दौरान काफी तैयारी करते हैं और अपने चाहने वालों को गिफ्ट भी भेंट करते हैं. इसी कड़ी में कनाडा में एक ऐसा ऐलान हुआ है जिसमें वैलेंटाइन डे के दिन कुछ खास होने वाला है. इस दिन लोग अपने एक्स का नाम एक ऐसे जीव पर रख सकते हैं जिसे देखकर लोग डर जाते हैं.

कॉकरोच का नामकरण करना

दरअसल, कनाडाई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कनाडा के टोरंटो जू वाइल्डलाइफ कंजरवेंसी ने वैलेंटाइन डे के मौके पर एक अभियान का ऐलान किया है. इस अभियान का नाम नेम-ए-रोच (name-a-roach) है. इस अभियान के तहत हर किसी को एक कॉकरोच का नामकरण करना है. हैरानी की बात यह है कि यह नाम ऐसा रखा है जो आपका एक्स रहा हो या फिर जिससे आप काफी नफरत करते हों.

अपशब्द इस्तेमाल की अनुमति नहीं

रिपोर्ट्स के मुताबिक यह जरूरी नहीं है कि वह नाम एक्स का ही हो. वह नाम किसी का भी हो सकता है जिससे आप काफी नफरत करते हैं. साथ ही यह कहा गया है कि हर किसी को एक कॉकरोच का नाम रखने की अनुमति दी जाएगी लेकिन किसी को भी इसके लिए कोई भी अपशब्द इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. हां यह जरूर है कि आप किसी का भी नाम कॉकरोच के लिए रख सकते हैं.

क्या है इस अभियान का मकसद

बताया गया है कि इसका मकसद लोगों के मन से नफरत की भावना को निकालना है. इसके लिए 25 डॉलर (लगभग 2,000 रुपए) देने होंगे. कॉकरोच को नाम देने वालों को एक डिजिटल सर्टिफिकेट भी मिलेगा, इसमें आपका नाम और आपने कॉकरोच का जो नाम रखा है, वो लिखा होगा. बताया गया है कि इसके साथ ही चैरिटेबल टैक्स रसीद और एक डिजिटल तस्वीर भी दी जाएगी.

भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - अब किसी और की ज़रूरत नहीं