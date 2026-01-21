Advertisement
Krish Ka Gana Sunega.. - दिल्ली की ठंड में जवानों की दहाड़ से गुंजा कर्तव्य पथ; देखिए जोश से भर देने वाला Viral Video

दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस रिहर्सल के दौरान भारतीय जवान फिल्म कृष के गाने ‘दिल ना दिया’ पर गुनगुनाते नजर आए. ‘ले बेटा’ टच के साथ यह वीडियो सोशल मीडिया पर देशभक्ति और जोश का प्रतीक बन गया.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 21, 2026, 09:46 PM IST
गणतंत्र दिवस की तैयारियों के बीच दिल्ली का कर्तव्य पथ आमतौर पर सख्त अनुशासन, कदमताल और सैन्य गर्व का प्रतीक होता है. लेकिन इस बार वहां कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिला. ठंडी सुबह, भारी जैकेट में मार्च करते जवान और उनके होंठों पर फिल्मी गाने की धुन यह दृश्य सोशल मीडिया पर लोगों के दिल को छू गया. सेना की सख्ती के बीच अचानक ‘दिल ना दिया’ की लाइन और उसमें जुड़ा मजेदार ‘ले बेटा’ सुनकर हर कोई मुस्कुरा उठा. यह वीडियो सिर्फ एक रिहर्सल नहीं, बल्कि उस इंसानी चेहरे की झलक है जो वर्दी के पीछे छिपा होता है. यही वजह है कि यह क्लिप लोगों को देशभक्ति के साथ-साथ भावुक भी कर रही है.

कर्तव्य पथ पर रिहर्सल के दौरान बना अनोखा माहौल

दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड से पहले कर्तव्य पथ पर सेना के जवानों की रिहर्सल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि जवान परेड से पहले वार्म-अप करते हुए फिल्म ‘कृष’ का मशहूर गाना ‘दिल ना दिया’ गुनगुना रहे हैं. आमतौर पर जहां रिहर्सल में सिर्फ आदेश और कदमों की आवाज़ सुनाई देती है, वहीं इस बार फिल्मी धुन ने माहौल को बिल्कुल अलग बना दिया. किसी ने इस पल को कैमरे में कैद कर लिया और देखते ही देखते यह क्लिप X (पहले ट्विटर), इंस्टाग्राम और फेसबुक पर छा गई. लोगों को यह दृश्य अनुशासन के साथ मस्ती का अनोखा संगम लगा.

‘Le Beta’ ट्रेंड ने बनाया वीडियो को और खास

इस वायरल वीडियो की सबसे खास बात रही गाने के बीच जवानों का मजेदार ‘ले बेटा’ जोड़ना. दरअसल, कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर एक गरीब कबाड़ी युवक का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह ‘दिल ना दिया’ गाने को अपने अंदाज में गाते हुए बीच-बीच में ‘ले बेटा’ जोड़ देता है. वही स्टाइल अब सेना के जवानों के बीच देखने को मिला. जवान उसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए गाना गुनगुनाते नजर आए. इस छोटे से मजाकिया टच ने पूरे वीडियो को और दिलचस्प बना दिया. लोगों को लगा कि सेना भी सोशल मीडिया ट्रेंड्स से जुड़ी हुई है और जवानों के भीतर भी वही मस्ती और इंसानी भावनाएं हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

यह वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कई यूजर्स ने इसे ‘Goosebumps Moment’ बताया, तो कुछ ने जवानों की एकता, अनुशासन और पॉजिटिव एनर्जी की तारीफ की. लोगों का कहना है कि यह दृश्य देशभक्ति का एक नया रूप दिखाता है, जहां सख्त ट्रेनिंग के बीच भी मुस्कान और खुशी नजर आती है. कुछ यूजर्स ने लिखा कि बॉलीवुड और आर्मी का यह मेल दिल को छू लेने वाला है. वहीं कई लोगों ने इसे यह कहते हुए शेयर किया कि भारतीय सेना सिर्फ ताकत और सुरक्षा का प्रतीक नहीं, बल्कि जिंदादिली और उत्साह की भी मिसाल है.

Republic Day 2026 की तैयारियां जोरों पर

गौरतलब है कि यह रिहर्सल 26 जनवरी 2026 को होने वाली मुख्य गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियों का हिस्सा है. इस भव्य परेड में थल सेना, नौसेना, वायुसेना और अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां शामिल होंगी. साथ ही देश के अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रंग-बिरंगी झांकियां भारत की सांस्कृतिक विविधता को दिखाएंगी. इस वायरल वीडियो ने इन तैयारियों को और खास बना दिया है. यह साबित करता है कि भारतीय सेना सिर्फ अनुशासन और कर्तव्य की मिसाल नहीं, बल्कि जोश, ऊर्जा और सकारात्मक सोच की भी पहचान है, जो हर भारतीय को गर्व महसूस कराती है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Republic Dayviral videoArmy Viral VideoDelhi newsDelhi Video Viral

