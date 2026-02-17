बगल से उखाड़े बाल और प्लेट में डाल दिए! भारी-भरकम बिल से बचने के लिए परिवार ने चली 'गंदी' चाल; देखें Video

Viral News: यह चौंकाने वाली घटना ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर के पॉनी डॉयनिंग रेस्टोरेंट में 11 फरवरी को हुई. यहां छह लोगों का एक परिवार डिनर के लिए पहुंचा था और उन्होंने कई महंगे आइटम ऑर्डर किए. शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ देर बाद जिस तरह से विवाद खड़ा हुआ, उसने पूरे स्टाफ को हैरान कर दिया.

सीसीटीवी में क्या दिखा?

रेस्टोरेंट के सीसीटीवी फुटेज में एक आदमी सफेद टी-शर्ट में बैठा दिखाई देता है, जो इधर-उधर देखकर अपनी बगल से बाल निकालता है और उसे अपने खाने की प्लेट में डाल देता है. उसी समय उसकी बेटी कटोरे को चाटती नजर आती है और पत्नी मोबाइल में व्यस्त रहती है. यह वीडियो सामने आने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा.

परिवार ने टॉमहॉक स्टेक जैसे प्रीमियम आइटम मंगाए थे, जिसकी कीमत करीब 12,000 रुपये तक थी. ज्यादातर खाना खा लेने के बाद उन्होंने अचानक खाने में बाल मिलने की शिकायत की और पूरा बिल देने से इनकार कर दिया. जब रेस्टोरेंट ने भुगतान पर जोर दिया तो परिवार ने बहस शुरू कर दी और आखिरकार सिर्फ ड्रिंक्स का पैसा देकर निकल गया.

पुलिस ने शुरुआत में क्या कहा?

जब रेस्टोरेंट ने पुलिस को बुलाया, उस वक्त सीसीटीवी फुटेज तुरंत उपलब्ध नहीं था. पुलिस ने इसे सिविल मामला बताकर हस्तक्षेप से इनकार कर दिया. बाद में जब स्टाफ ने फुटेज देखा तो उन्हें पूरा मामला संदिग्ध लगा और उन्होंने इसे औपचारिक रूप से रिपोर्ट किया. रेस्टोरेंट ने यह सीसीटीवी वीडियो अपने फेसबुक पेज पर शेयर किया ताकि दूसरे होटल और कैफे सतर्क रह सकें. उन्होंने लिखा कि मेहमानों ने न सिर्फ पैसे देने से इनकार किया बल्कि स्टाफ के साथ गलत व्यवहार भी किया. इसके बाद यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

लोगों ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी?

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर गुस्सा फूट पड़ा. कई लोगों ने इस परिवार को सभी रेस्टोरेंट से बैन करने की मांग की. एक पड़ोसी रेस्टोरेंट मैनेजर ने दावा किया कि यही परिवार पहले भी उनके यहां ऐसा कर चुका है. फिलहाल अधिकारियों ने किसी पर कोई चार्ज घोषित नहीं किया है.