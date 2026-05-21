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Hindi Newsजरा हटकेसिर्फ केक काटा तो रेस्टोरेंट ने थमा दिया 10,600 रुपये का बिल, रसीद देखकर उड़ गई लड़की की नींद

सिर्फ केक काटा तो रेस्टोरेंट ने थमा दिया 10,600 रुपये का बिल, रसीद देखकर उड़ गई लड़की की नींद

लॉस एंजिल्स के एक महंगे रूफटॉप रेस्टोरेंट ने एक महिला से सिर्फ केक काटने के नाम पर ₹10,600 ($110) का चार्ज वसूल लिया. सोशल मीडिया पर वायरल इस बिल और छिड़ी बहस की पूरी कहानी यहां पढ़ें.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 21, 2026, 07:03 AM IST
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सिर्फ केक काटा तो रेस्टोरेंट ने थमा दिया 10,600 रुपये का बिल, रसीद देखकर उड़ गई लड़की की नींद

Cake Cutting Viral Restaurant Bill: आजकल के महंगे और लग्जरी रेस्टोरेंट्स में खाना खाना वैसे ही जेब पर भारी पड़ता है, लेकिन जरा सोचिए कि अगर आपसे सिर्फ अपना खुद का केक काटने के लिए हजारों रुपये वसूल लिए जाएं तो आपका क्या रिएक्शन होगा. ऐसा ही एक हैरान करने वाला मामला अमेरिका के लॉस एंजिल्स से सामने आया है. यहां एक मशहूर फूड इन्फ्लुएंसर को बेवर्ली हिल्स के एक आलीशान रेस्टोरेंट में अपनी सहेली का जन्मदिन मनाना बेहद महंगा पड़ गया. रेस्टोरेंट ने फाइनल बिल में सिर्फ केक काटने और उसे परोसने के नाम पर पूरे $110 यानी करीब 10,600 रुपये का चार्ज जोड़ दिया. इस बिल की रसीद सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गई है.

'पोजा' रेस्टोरेंट का अनोखा कारनामा

यह पूरी घटना बेवर्ली हिल्स के मशहूर 'एल एर्मिटेज' होटल के रूफटॉप पर स्थित 'पोजा' रेस्टोरेंट की है. यहां एक फूड इन्फ्लुएंसर अपने दोस्तों के साथ एक खास मौके को सेलिब्रेट करने पहुंची थी. चूंकि जश्न बड़ा था, इसलिए वे बाहर से एक खूबसूरत केक अपने साथ लेकर आई थीं. उन्होंने रेस्टोरेंट के स्टाफ से अनुरोध किया कि वे इस केक को काट दें और वहां मौजूद सभी दोस्तों में बांट दें. स्टाफ ने काम तो कर दिया, लेकिन जब अंत में बिल आया तो सबके होश उड़ गए.

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सोशल मीडिया पर वायरल हुई रसीद

इस पूरे मामले का खुलासा 'वॉल स्ट्रीट एप्स' नाम के एक सोशल मीडिया अकाउंट ने किया. उन्होंने इस रेस्टोरेंट के बिल का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, "बेवर्ली हिल्स का एक होटल रेस्टोरेंट केक काटने के लिए $110 चार्ज करता है, हां यह बिल्कुल सच है. लॉस एंजिल्स में कीमतें कंट्रोल से बाहर हैं, लेकिन यह तो पूरी तरह से बेतुका और पागलपन भरा है." बिल में साफ देखा जा सकता है कि रेस्टोरेंट ने प्रति व्यक्ति 10 डॉलर के हिसाब से 'केक कटिंग फीस' वसूली थी.

 

 

इंटरनेट पर दो गुटों में बंटे यूजर्स

इस वायरल पोस्ट को देखकर सोशल मीडिया पर एक बड़ी बहस छिड़ गई है. अधिकांश लोग रेस्टोरेंट की इस हरकत से नाराज दिखे. एक यूजर ने लिखा, "सिर्फ एक केक काटने के लिए ₹10,600 लेना पूरी तरह जंगलीपन है. मैं समझता हूं कि बड़े रेस्टोरेंट्स की अपनी नीतियां होती हैं, लेकिन यह रकम असल जिंदगी की हकीकत से बिल्कुल दूर है." लोग इसे ग्राहकों के साथ सरेआम लूट बता रहे हैं.

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कुछ लोगों ने रेस्टोरेंट का किया बचाव

हालांकि, इस बहस में कुछ लोग रेस्टोरेंट के समर्थन में भी खड़े नजर आए. उनका तर्क था कि बड़े और महंगे होटलों में बाहर से खाना लाना मना होता है. एक यूजर ने लिखा, "लोग इतने हकदार कैसे बन जाते हैं कि बाहर से केक लाएं, फिर होटल के स्टाफ से उसे कटवाएं, उनकी प्लेट और चम्मच का इस्तेमाल करें और फिर फीस देखकर हैरान हो जाएं. क्या आपको बेवर्ली हिल्स के होटल में सब कुछ मुफ्त चाहिए था."

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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