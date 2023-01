Viral Video: सामने आ गई रेस्टोरेंट वालों की चालाकी, ग्राहकों को इस ट्रिक से बनाते हैं बेवकूफ; IFS ने शेयर किया शॉकिंग वीडियो

Restaurant Delivery Tricks: आप खाना खाने के लिए परिवार के साथ या अकेले कभी रेस्टोरेंट में तो गए होंगे. आपने वहां पर अक्सर वेटर्स को सब्जी-दाल या पनीर जैसी डिश परोसने के लिए छोटी-छोटी बाल्टी का इस्तेमाल करते देखा होगा. वे उन छोटी-छोटी बाल्टी को कस्टमर के पास ही रख जाते हैं और उस छोटी सी बाल्टी में मौजूद पूरी डिश का पैसा चार्ज करते हैं. पूछने पर वे आपको बताते हैं कि आपने इतनी क्वांटिटी में दाल, इतना पनीर या अमुक कोई सब्जी खाई है, इसलिए इतना पैसा देना होगा. लेकिन क्या आपने कभी इस बात को चेक किया है कि रेस्टोरेंट वाले डिश की जितनी क्वांटिटी यानी वजन बताते हैं, वह आपको मिलता भी है या नहीं.

सीनियर IFS ने पोस्ट किया वीडियो

सीनियर इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर परवीन कासवान ने ऐसा ही एक वीडियो शेयर किया है, जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे. यह वीडियो कब और कहां का है, यह क्लियर नहीं है. करीब 10 सेकंड के इस वीडियो में दिखता है कि कोई कस्टमर रेस्टोरेंट में बैठा है. इसके सामने दाल से भरी छोटी सी बाल्टी है. वह चम्मच से उस छोटी बाल्टी की बाहर से गहराई (Restaurant Delivery Tricks) मापता है. इसके बाद वह चम्मच को अंदर डालता है तो वह बाहर की तुलना में अंदर आधी ही डूबती है. इसका मतलब कि बाल्टी बाहर से जितनी बड़ी दिख रही थी, उसके अंदर दाल आधी ही थी. इसके लिए बाल्टी के अंदर की सतह को ऊंचा करके ग्राहकों को चूना लगाया जा रहा था. जबकि पैसा उस बाल्टी के बाहरी आकार के हिसाब से पूरा लिया जाता है

'क्या हम इसे घोटाला कह सकते हैं?'

परवीन कासवान ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, 'क्या हम इसे घोटाला कह सकते हैं?'

