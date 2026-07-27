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'Cheese खत्म हो गया था...' मोमोज में नहीं मिला चीज, दुकानदार ने 20 रुपये रिफंड कर भेजा हाथ से लिखा नोट

अपने अभी तक ऑनलाइन फूड ऑर्डर को लेकर ग्राहकों की कई शिकायतें सुनी होंगी. इसमें अक्सर रेस्टोरेंट बिना बताए कोई दूसरा आइटम भेज देते हैं, जिससे ग्राहक नाराज हो जाते हैं. लेकिन एक रेस्टोरेंट ने चीज मोमोज न होने पर जिस तरह से स्थिति संभाली, उसने इंटरनेट पर लोगों का ध्यान खींच लिया. नॉर्मल मोमोज के साथ 20 रुपये कैश रिफंड और हाथ से लिखा छोटा-सा नोट भेजकर रेस्टोरेंट ने कस्टमर का दिल जीत लिया.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 27, 2026, 09:43 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 09:43 AM IST
'Cheese खत्म हो गया था...' मोमोज में नहीं मिला चीज, दुकानदार ने 20 रुपये रिफंड कर भेजा हाथ से लिखा नोट
Image Credit: Image credit: instagram/@ thesweetcravings_byshriya

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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