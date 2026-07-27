'Cheese खत्म हो गया था...' मोमोज में नहीं मिला चीज, दुकानदार ने 20 रुपये रिफंड कर भेजा हाथ से लिखा नोट

आज के समय में ऑनलाइन खाना मंगाना लोगों के डेली रूटीन का हिस्सा बन चुका है. घर बैठे अपनी पसंद का खाना ऑर्डर करना आसान हो गया है. लेकिन कई बार ऑर्डर करने के बाद ऐसी स्थिति आ जाती है, जब पसंद का खाना दुकान पर उपलब्ध नहीं होता. ऐसे में कुछ जगहों पर बिना जानकारी दिए दूसरा खाना भेज दिया जाता है, तो कई बार ऑर्डर कैंसिल कर दिया जाता है.
हालांकि, एक रेस्टोरेंट ने ऐसी ही स्थिति में ऐसा तरीका अपनाया, जिसने सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत लिया. मामला एक महिला के ऑनलाइन फूड ऑर्डर से जुड़ा है, जिसमें चीज मोमोज की जगह कुछ और भेजा गया, लेकिन जिस अंदाज में रेस्टोरेंट ने अपनी बात रखी, उसकी अब जमकर तारीफ हो रही है.
दरअसल, एक महिला ने ऑनलाइन चीज मोमोज ऑर्डर किए थे. जब रेस्टोरेंट में ऑर्डर तैयार किया जा रहा था, तो कर्मचारियों को पता चला कि चीज मोमोज का स्टॉक खत्म हो चुका है. ऐसे में रेस्टोरेंट के पास दो ऑप्शन थे. या तो वह ऑर्डर कैंसिल कर देता या फिर बिना बताए कोई दूसरा आइटम भेज देता. लेकिन उन्होंने एक अलग रास्ता चुना. रेस्टोरेंट ने ग्राहक को नॉर्मल क्रंची मोमोज भेजे. साथ ही पार्सल के अंदर 20 रुपये भी रख दिए, जो चीज मोमोज और सामान्य मोमोज की कीमत का अंतर था. इसके अलावा एक हाथ से लिखा हुआ नोट भी भेजा गया, जिसमें पूरी बात बताई गई और ग्राहक से माफी मांगी गई.
पार्सल में मिले नोट में लिखा था कि चीज मोमोज स्टॉक में नहीं थे, इसलिए हमने नॉर्मल क्रंची मोमोज भेजे हैं. इसकी कीमत में 20 रुपये का अंतर पार्सल में रख दिया गया है. धन्यवाद. यह छोटा-सा नोट ग्राहक के लिए खास बन गया. आमतौर पर ऑनलाइन ऑर्डर में ऐसी छोटी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन इस रेस्टोरेंट ने अपनी जिम्मेदारी दिखाते हुए ग्राहक को पूरी जानकारी देना जरूरी समझा. इंस्टाग्राम यूजर श्रेया ने इस पूरे अनुभव का वीडियो शेयर किया. वीडियो में उन्होंने दिखाया कि कैसे उन्हें खाने के साथ 20 रुपये और हाथ से लिखा हुआ नोट मिला. उन्होंने बताया कि यह छोटा-सा कदम उन्हें काफी अच्छा लगा. उन्होंने वीडियो के साथ लिखा, 'सबसे छोटे-छोटे अच्छे काम सबसे बड़ा असर छोड़ते हैं.' वीडियो में यह भी लिखा था कि जब कोई रेस्टोरेंट सच में अपने ग्राहकों की परवाह करता है, तो उसका असर अलग ही होता है.
वीडियो वायरल होने के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने रेस्टोरेंट की ईमानदारी की तारीफ की. लोगों का कहना था कि बिजनेस में सिर्फ पैसा कमाना जरूरी नहीं होता, बल्कि ग्राहकों का भरोसा जीतना भी उतना ही अहम होता है. एक यूजर ने लिखा कि ऐसे बिजनेस को जरूर सपोर्ट करना चाहिए, जो ग्राहक के भरोसे की कद्र करते हैं. वहीं, दूसरे यूजर ने कहा कि यही असली कस्टमर सर्विस है. छोटी-सी बात ने बड़ा असर किया. एक अन्य यूजर ने मजेदार अंदाज में लिखा कि चीज भले खत्म हो गया, लेकिन ग्राहक का भरोसा पूरा बचा रहा. कुछ लोगों ने इसे शानदार मार्केटिंग तरीका भी बताया. उनका कहना था कि आज के समय में जहां कई कंपनियां सिर्फ ऑफर और डिस्काउंट से ग्राहकों को जोड़ने की कोशिश करती हैं, वहीं ऐसी ईमानदारी लंबे समय तक याद रहती है.
हालांकि, हर कोई इस फैसले से पूरी तरह सहमत नहीं था. कुछ लोगों का कहना था कि किसी भी आइटम को बदलने से पहले ग्राहक से पूछना ज्यादा सही तरीका होता. एक यूजर ने लिखा कि रिफंड देना अच्छी बात है, लेकिन ग्राहक से पूछ लेना और भी बेहतर होता. वहीं, एक अन्य व्यक्ति ने मजाक करते हुए कहा कि अगर किसी ने चिकन बिरयानी ऑर्डर की हो और उसकी जगह आलू बिरयानी भेज दें, फिर 20 रुपये वापस कर दें, तो क्या वह खुश होगा? कुछ लोगों ने अपने पुराने अनुभव भी साझा किए. एक यूजर ने बताया कि उन्होंने रुमाली रोटी ऑर्डर की थी, लेकिन उन्हें नान भेज दी गई और साथ में पैसे वापस कर दिए गए. हालांकि, उनका कहना था कि पहले ग्राहक से पूछ लेना ज्यादा अच्छा रहता.
इस पूरे मामले की सबसे खास बात यही रही कि रेस्टोरेंट ने गलती छिपाने के बजाय उसे ईमानदारी से मान लिया. उन्होंने ग्राहक को बताया कि ऑर्डर में बदलाव क्यों किया गया और कीमत का अंतर भी वापस कर दिया. आज के समय में जहां एक खराब अनुभव ग्राहक को हमेशा के लिए दूर कर सकता है, वहीं छोटी-छोटी अच्छी कोशिशें लोगों के मन में जगह बना लेती हैं. चीज मोमोज की जगह नॉर्मल मोमोज भेजना शायद बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसके साथ भेजा गया 20 रुपया और एक छोटा-सा नोट इस पूरे अनुभव को खास बना गया. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग इस रेस्टोरेंट की ईमानदारी की तारीफ कर रहे हैं.
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