'Cheese खत्म हो गया था...' मोमोज में नहीं मिला चीज, दुकानदार ने 20 रुपये रिफंड कर भेजा हाथ से लिखा नोट

पार्सल में मिले नोट में लिखा था कि चीज मोमोज स्टॉक में नहीं थे, इसलिए हमने नॉर्मल क्रंची मोमोज भेजे हैं. इसकी कीमत में 20 रुपये का अंतर पार्सल में रख दिया गया है. धन्यवाद. यह छोटा-सा नोट ग्राहक के लिए खास बन गया. आमतौर पर ऑनलाइन ऑर्डर में ऐसी छोटी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन इस रेस्टोरेंट ने अपनी जिम्मेदारी दिखाते हुए ग्राहक को पूरी जानकारी देना जरूरी समझा. इंस्टाग्राम यूजर श्रेया ने इस पूरे अनुभव का वीडियो शेयर किया. वीडियो में उन्होंने दिखाया कि कैसे उन्हें खाने के साथ 20 रुपये और हाथ से लिखा हुआ नोट मिला. उन्होंने बताया कि यह छोटा-सा कदम उन्हें काफी अच्छा लगा. उन्होंने वीडियो के साथ लिखा, 'सबसे छोटे-छोटे अच्छे काम सबसे बड़ा असर छोड़ते हैं.' वीडियो में यह भी लिखा था कि जब कोई रेस्टोरेंट सच में अपने ग्राहकों की परवाह करता है, तो उसका असर अलग ही होता है.