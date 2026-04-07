शर्मनाक: सिर्फ एक अमरूद तोड़ने पर 4 साल के मासूम को रस्सी से बांधकर पीटा; रिटायर्ड फौजी पर फूटा लोगों का गुस्सा

हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. जहां एक रिटायर्ड फौजी पर आरोप है कि उसने अपने बगीचे से मात्र एक अमरूद तोड़ने के जुर्म में चार साल की मासूम बच्ची को रस्सी से बांध दिया और उसके साथ मारपीट की. जिसके बाद यूजर भड़क गए.

दरअसल, यह मामला तब सामने आया जब इस घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा. वीडियो में बच्ची देखा जा सकता है कि छोटी बच्ची रोते हुए गिड़गिड़ा रही है, “अंकल, मुझे बचा लो”. बच्ची की यह बेबसी उस पर हुए कथित अत्याचार की गंभीरता को स्पष्ट रूप से बयां कर रही है, जिसकी हर तरफ कड़ी आलोचना हो रही है.

फौजी पर फूटा लोगों का गुस्सा

शुरुआती जानकारी के अनुसार, आरोपी ने बच्ची को अपने बगीचे में फल तोड़ते हुए पकड़ा था. क्रोध के आवेश में आकर उसने कथित तौर पर बच्ची के हाथ-पैर रस्सी से बांध दिए और उसे अपने घर के अंदर ले जाकर उसके साथ मारपीट की. घर के भीतर से बच्ची की लगातार आती चीखें उसकी पीड़ा को दर्शा रही थीं, लेकिन आरोपी का दिल नहीं पसीजा.

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सोशल मीडिया पर वायरल हुआ मामला

घटना के दौरान ऊना के बहडाला गांव के निवासी रोहित जायसवाल वहां से गुजर रहे थे. बच्ची की चीखें सुनकर उन्हें कुछ अजीब अवाज सुनाई दी. इसके बाद जब वे घर के भीतर गए तो उन्होंने देखा कि मासूम बच्ची को बुरी तरह बांधा गया था और वह रो रही थी. उन्होंने तुरंत आरोपी को सुनाया, पुलिस और चाइल्ड हेल्पलाइन को सूचित किया और पूरी घटना का वीडियो बनाया.



रिटायर्ड फौजी हुए गिरफ्तार

प्रशासन ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी रिटायर्ड फौजी को हिरासत में ले लिया है. उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. अधिकारियों ने पुष्टि की है कि घटना के सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके.

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