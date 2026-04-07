Advertisement
trendingNow13169048
Hindi Newsजरा हटकेशर्मनाक: सिर्फ एक अमरूद तोड़ने पर 4 साल के मासूम को रस्सी से बांधकर पीटा; रिटायर्ड फौजी पर फूटा लोगों का गुस्सा

शर्मनाक: सिर्फ एक अमरूद तोड़ने पर 4 साल के मासूम को रस्सी से बांधकर पीटा; रिटायर्ड फौजी पर फूटा लोगों का गुस्सा

हिमाचल प्रदेश के ऊना में एक रिटायर्ड फौजी ने बगीचे से अमरूद तोड़ने पर 4 साल की मासूम बच्ची को रस्सी से बांधकर पीटा. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Apr 07, 2026, 12:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शर्मनाक: सिर्फ एक अमरूद तोड़ने पर 4 साल के मासूम को रस्सी से बांधकर पीटा; रिटायर्ड फौजी पर फूटा लोगों का गुस्सा

हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. जहां एक रिटायर्ड फौजी पर आरोप है कि उसने अपने बगीचे से मात्र एक अमरूद तोड़ने के जुर्म में चार साल की मासूम बच्ची को रस्सी से बांध दिया और उसके साथ मारपीट की. जिसके बाद यूजर भड़क गए. 

दरअसल,  यह मामला तब सामने आया जब इस घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा. वीडियो में बच्ची देखा जा सकता है कि छोटी बच्ची रोते हुए गिड़गिड़ा रही है, “अंकल, मुझे बचा लो”. बच्ची की यह बेबसी उस पर हुए कथित अत्याचार की गंभीरता को स्पष्ट रूप से बयां कर रही है, जिसकी हर तरफ कड़ी आलोचना हो रही है.

फौजी पर फूटा लोगों का गुस्सा 

 शुरुआती जानकारी के अनुसार, आरोपी ने बच्ची को अपने बगीचे में फल तोड़ते हुए पकड़ा था. क्रोध के आवेश में आकर उसने कथित तौर पर बच्ची के हाथ-पैर रस्सी से बांध दिए और उसे अपने घर के अंदर ले जाकर उसके साथ मारपीट की. घर के भीतर से बच्ची की लगातार आती चीखें उसकी पीड़ा को दर्शा रही थीं, लेकिन आरोपी का दिल नहीं पसीजा.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: एक झटके में फूंक दिए ₹60000! लॉटरी के 120 कार्ड्स खुरचने के बाद सामने आई सच्चाई तो..

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ मामला 

घटना के दौरान ऊना के बहडाला गांव के निवासी रोहित जायसवाल वहां से गुजर रहे थे. बच्ची की चीखें सुनकर उन्हें कुछ अजीब अवाज सुनाई दी. इसके बाद जब वे घर के भीतर गए तो उन्होंने देखा कि मासूम बच्ची को बुरी तरह बांधा गया था और वह रो रही थी. उन्होंने तुरंत आरोपी को सुनाया, पुलिस और चाइल्ड हेल्पलाइन को सूचित किया और पूरी घटना का वीडियो बनाया.
 
रिटायर्ड फौजी हुए गिरफ्तार 

प्रशासन ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी रिटायर्ड फौजी को हिरासत में ले लिया है. उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. अधिकारियों ने पुष्टि की है कि घटना के सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके.

ये भी पढ़ें: महाकुंभ के IIT बाबा ने रचाई शादी! बेंगलुरु की इंजीनियर बनीं अभय सिंह की दुल्हन

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

TAGS

child abuse case UnaHimachal pradesh crimeFour Year Old Girl

Trending news

बंगाल में SIR प्रक्रिया पूरी, 91 लाख मतदाताओं के नाम हटे; चुनाव से पहले बड़ा बदलाव
West Bengal Election 2026
बंगाल में SIR प्रक्रिया पूरी, 91 लाख मतदाताओं के नाम हटे; चुनाव से पहले बड़ा बदलाव
ZEE News की मुहिम में खुली मेडिसिन कंपनियों की पोल, जमकर हो रही मुनाफाखोरी
Expensive Medicines
ZEE News की मुहिम में खुली मेडिसिन कंपनियों की पोल, जमकर हो रही मुनाफाखोरी
सबरीमाला केस: 9 जजों की संविधान पीठ ने सुनवाई शुरू की, तय होंगे बड़े संवैधानिक सवाल
Sabarimala case
सबरीमाला केस: 9 जजों की संविधान पीठ ने सुनवाई शुरू की, तय होंगे बड़े संवैधानिक सवाल
'पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा...' CM सरमा ने की बड़े एक्‍शन की बात
assam election 2026
'पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा...' CM सरमा ने की बड़े एक्‍शन की बात
देर रात प्रधानमंत्री मोदी की बधाई, चुपके से भारत ने कौन-सी परमाणु ताकत हासिल कर ली?
India nuclear power
देर रात प्रधानमंत्री मोदी की बधाई, चुपके से भारत ने कौन-सी परमाणु ताकत हासिल कर ली?
सत्ता में आए तो हम घर में घुसकर मारेंगे...अभिषेक बनर्जी ने पाकिस्तान को चेताया
Abhishek Banerjee
सत्ता में आए तो हम घर में घुसकर मारेंगे...अभिषेक बनर्जी ने पाकिस्तान को चेताया
राम मंदिर में निकाह से भड़के हिंदू! कहा- शादी वाले दिन निकालेंगे सुअरों की बारात
Shimla News
राम मंदिर में निकाह से भड़के हिंदू! कहा- शादी वाले दिन निकालेंगे सुअरों की बारात
हुर्रियत के गढ़ में पहली बार लहराया BJP का झंडा, श्रीनगर से मिले बदलते दौर के संकेत
BJP
हुर्रियत के गढ़ में पहली बार लहराया BJP का झंडा, श्रीनगर से मिले बदलते दौर के संकेत
भारत ने हासिल की वो परमाणु तकनीक, जो मुट्ठी भर देशों के पास, PM बोले- गर्व का पल
Pm modi news
भारत ने हासिल की वो परमाणु तकनीक, जो मुट्ठी भर देशों के पास, PM बोले- गर्व का पल
नौकरी जाने पर भी परेशान नहीं हुआ ये इंजीनियर,स्पेशल सेविंग ने कैसे की मुसीबत में मदद
Viral News
नौकरी जाने पर भी परेशान नहीं हुआ ये इंजीनियर,स्पेशल सेविंग ने कैसे की मुसीबत में मदद