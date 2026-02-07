Army Secrets: सेना से रिटायर होने के बाद भी इन बातों पर जवान नहीं खोल सकते मुंह, ताउम्र सीने में दबाकर रखते हैं राज

Army Secrets: जब कोई जवान इंडियन आर्मी में अपनी सर्विस समाप्त करता है और रिटायर होता है तो भले ही उसके शरीर से वर्दी उतर जाती है, लेकिन देश की सुरक्षा से जुड़ी जिम्मेदारी अभी भी उसके कंधों पर होती है. कुछ लोगों का मानना होता है कि रिटायरमेंट के बाद आप अपनी सर्विस लाइफ के बारे में हर बात खुलकर कर सकते हैं, लेकिन सैनिकों के साथ ऐसा नहीं होता है. कानून और सेना के नियम इसकी इजाजत नहीं देते हैं, क्योंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है. चलिए जानते हैं ऐसी कौन सी बातें हैं जो एक जवान रिटायर होने के बाद भी साझा नहीं कर सकता है.

ऑपरेशन से जुड़ी जानकारी

रिटायर्ड फौजी सर्विस के दौरान के माहौल और हल्की फुल्की मस्ती के बारे में बता सकते हैं, लेकिन कोई गंभीर बात नहीं बता सकते हैं. जैसे कोई भी रिटायर्ड सैनिक किसी मिलिट्री ऑपरेशन की प्लानिंग, उसे अंजाम देने का तरीका या आर्मी की रणनीति और मूवमेंट के बारे में कोई बात नहीं कर सकते हैं. ऐसे में इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि ऑपरेशन कितना पुराना है. आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई और स्ट्राइक जैसी जानकारियां सीक्रेट रखनी होती हैं. यदि कोई रिटायर्ड जवान ऐसी गलती करता है तो इससे दुश्मन को हमारी सेना ही कार्यशैली समझने और मूवमेंट का पता चल सकता है जो देश की सुरक्षा को कमजोर बना सकता है.

गोपनीय दस्तावेज

जो दस्तावेज कॉन्फिडेंशियल, सीक्रेट या टॉप सीक्रेट के रूप में हैं उन्हें ताउम्र सीक्रेट ही रखना होता है. इसकी छोटी सी जानकारी सार्वजनिक होने पर देश की सुरक्षा को बड़ा नुकसान हो सकता है.

हथियार और तकनीक की जानकारी

कोई भी रिटायर्ड सैनिक सेना के ह​थियारों, मिसाइलों, ड्रोन, कम्युनिकेशन और रडार सिस्टम जैसी चीजों की जानकारी सार्वजनिक नहीं कर सकता है. हथियार की जानकारी, उसकी कैपेसिटी, लोकेशन और ​हथियार की कमजोरी के बारे में नहीं बता सकते हैं. ये जानकारी दुश्मन को मजबूत करने में मदद कर सकती है.

खुफिया एजेंसियों से जुड़ी बातें

रिटायर होने के बाद इन बातों को विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि किसी भी बातचीत में इंटेलिजेंस इनपुट, सेना के मुखबिरों, निगरानी सिस्टम और कोड जैसी जानकारियों का जिक्र नहीं कर सकते हैं. ये खुलासे देश की सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं.

विदेशी सेना से जुड़ी गोपनीय बातें

ऐसा नहीं है कि भारतीय सेना की कुछ बातें ही सीक्रेट रखनी होती हैं. कोई भी सैनिक रिटायर होने के बाद विदेशी सेना से हुई गोपनीय बातचीत का भी जिक्र नहीं कर सकता है. इसमें संयुक्त ऑपरेशन, गुप्त समझौते या सिक्योरिटी प्लानिंग की बातों को भी नहीं बता सकते हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.