जंगल में पर्यटकों पर काल बनकर टूटा गैंडा! सींग से सफारी जीप को हवा में उछाला, देखें रोंगटे खड़े करने वाला Video

Rhino Attacks Safari Jeep in Assam: असम के मशहूर मानस नेशनल पार्क (Manas National Park) से एक ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर किसी की भी सांसें थम जाएं. वीडियो में आप देख सकते हैं कि जंगल सफारी के दौरान एक विशालकाय गैंडे (Rhino) ने कैसे पर्यटकों से भरी खुली जीप पर जोरदार हमला कर दिया. गैंडे ने अपने मजबूत सींग से गाड़ी को पलटने की कोशिश की.
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Rhino Attacks Safari Jeep in Assam: जंगल सफारी का नाम सुनते ही लोगों के मन में रोमांच, हरियाली और जंगली जानवरों को करीब से देखने का उत्साह आ जाता है. लेकिन कभी-कभी यही रोमांच कुछ ही सेकेंड में डरावने अनुभव में बदल जाता है. सोशल मीडिया पर इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक विशाल गैंडा (Rhino) अचानक पर्यटकों से भरी सफारी जीप पर हमला कर देता है. वीडियो इतना डरावना है कि उसे देखकर लोगों की सांसें अटक गईं.
बताया जा रहा है कि यह घटना असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान के बंसबारी इलाके की है. वायरल वीडियो में शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिखाई देता है. एक खुली सफारी जीप जंगल के रास्ते में खड़ी नजर आती है और कुछ दूरी पर एक गैंडा दिखाई देता है. पर्यटक उसे देखकर उत्साहित नजर आते हैं और कैमरे से तस्वीरें लेने लगते हैं. लेकिन कुछ ही पलों में पूरा माहौल बदल जाता है. अचानक गैंडा तेजी से जीप की तरफ दौड़ पड़ता है. इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वह अपने बड़े सींग से जीप के किनारे जोरदार टक्कर मार देता है.
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गैंडे (Rhino) के हमले के बाद जीप में बैठे लोगों के बीच अफरा-तफरी मच गई. वीडियो में साफ सुनाई देता है कि लोग डर के मारे चिल्लाने लगे. कई लोगों की आवाज कांपने लगी. गैंडा सिर्फ एक बार हमला करके नहीं रुका, बल्कि लगातार गाड़ी को धक्का देता रहा. इस दौरान चालक ने भी समझदारी दिखाई. उसने घबराने के बजाय धीरे-धीरे गाड़ी को पीछे ले जाने की कोशिश शुरू की. हालांकि कुछ सेकेंड तक हालात इतने तनावपूर्ण रहे कि लगा गाड़ी किसी भी वक्त पलट सकती है.
Close shave for tourist in Manas National Park when a rhino almost lifted a safari jeep by its horn. The drive however managed to move out safely. The incident too place in Bansbari range of the national park of Assam. pic.twitter.com/P5PtQd3tvb
Preeti Sompura (@sompura_preeti) May 17, 2026
वीडियो में एक पल ऐसा भी आता है, जब गैंडा अपने पूरे जोर से जीप को उठाने की कोशिश करता दिखाई देता है. उस समय जीप बुरी तरह हिलने लगती है और आसपास धूल उड़ने लगती है. गाड़ी में बैठे लोगों के चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है. हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के घायल होने की खबर सामने नहीं आई. चालक की सूझबूझ से आखिरकार जीप सुरक्षित दूरी तक पहुंच गई और सभी लोगों ने राहत की सांस ली.
घटना का वीडियो इंटरनेट पर सामने आने के बाद लोगों के बीच नई चर्चा शुरू हो गई. कई यूजर्स का कहना है कि जंगल में जंगली जानवरों के बहुत ज्यादा करीब जाना हमेशा जोखिम भरा हो सकता है. लोगों का मानना है कि कई बार बेहतर तस्वीर या वीडियो लेने की कोशिश में सफारी वाहन जानवरों के बेहद पास पहुंच जाते हैं. कुछ यूजर्स ने यह भी कहा कि जंगल जानवरों का घर है और वहां इंसान मेहमान की तरह जाते हैं. ऐसे में उनकी जगह और सीमाओं का सम्मान करना जरूरी है.
वन्यजीव एक्सपर्ट्स के अनुसार, गैंडे वैसे तो बेहद शांत स्वभाव के होते हैं. लेकिन वे तब आक्रामक हो सकते हैं, जब उन्हें खतरा महसूस होता है. अगर कोई वाहन ज्यादा करीब पहुंच जाए या जानवर खुद को घिरा हुआ महसूस करे, तो वह अचानक हमला भी कर सकता है. इसी वजह से वन विभाग और एक्सपर्ट्स समय-समय पर लोगों से अपील करते रहते हैं कि सफारी के दौरान सुरक्षित दूरी बनाए रखें और जानवरों को परेशान न करें. यह वीडियो सिर्फ एक डरावना पल नहीं दिखाता, बल्कि यह भी याद दिलाता है कि जंगल का रोमांच जितना खूबसूरत है, उतना ही सावधानी भरा भी है. क्योंकि जंगल में एक छोटी सी गलती भी बड़े खतरे की वजह बन सकती है.
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