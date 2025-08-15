Video: आपदा में अवसर ढूंढना कोई इस रिक्शावाले से सीखे! जलभराव में भी ऐसे बैठा ली सवारी; उड़ गए होश
Video: बरसाती मौसम में सड़कों पर पानी भर चुका है और लोग इससे काफी परेशान हैं, लेकिन एक रिक्शावाले भाईया ने इस परेशानी का हल निकाल लिया है और आपदा को अवसर बना लिया है.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Aug 15, 2025, 11:32 AM IST
Video Viral: ‘आपदा में अवसर’ ढूंढने वाले सिर्फ अपना ही भला नहीं करते बल्कि कई बार दूसरों के लिए भी मददगार साबित हो सकते हैं. इसका एक उदाहरण सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के जरिए देखने को मिल रहा है. वायरल वीडियो में एक रिक्शावाला कुछ ऐसा कमाल करता नजर आया जिसे देखकर अच्छे-अच्छे का सिर भी चकरा जाए. बरसात के मौसम में हर तरफ पानी भर जाए और अगर घर से निकलने तक रास्ता न हो लेकिन कोई ऐसा रिक्शावाला मिल जाए जो जलभराव में भी आपको मेट्रो तक ही पहुंचा देते तो क्या बात होगी.

वायरल वीडियो में एक रिक्शावाले की शानदार कलाकारी को देखा जा रहा है और इसे देखकर आपके मुंह से भी आजकल चल रहा एक शब्द- ‘टेक्नोलॉजी आ’ निकल सकता है. एक अनोखे जुगाड़ के साथ जिस तरह से रिक्शावाले भाईया बैठा रहे हैं इसे देखकर आप भी अपने आसपास पानी भरने पर कुछ ऐसा वाहन ही चाहेंगे.

रिक्शा वाले भैया ने समझा लोगों का दर्द

आपकी परेशानी को भले ही आपके ऑफिस वाले न समझे लेकिन बरसात में पानी से भरी सड़कों से होने वाली समस्या को रिक्शा वाले भैया ने समझ लिया है. वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि रिक्शा में एक सीढ़ी लगी हुई है जो फोल्ड हो जाती है. पानी भरी सड़कों पर सवारी को बैठाने के लिए रिक्शावाला भाई फोल्डिंग सीढ़ी को खोलता है और फिर उसके जरिए सवारी रिक्शा पर बैठ जाती है.

भारत से बाहर नहीं जाना चाहिए ये जुगाड़

वायरल वीडियो पर यूजर्स की अलग-अलग प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है. वीडियो को सोशल अकाउंट एक्स पर साझा किया गया है. @SinghKinngSP ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर वीडियो को शेयर किया है. पोस्ट करते समय एक कैप्शन भी लिखा है- ‘क्या कहता था अमेरिका, अब हम कहते हैं तू क्या है बे. इंडियन जुगाड़.’ इस वीडियो पर यूजर्स की भी अलग-अलग प्रतिक्रिया देखने को मिल रहे हैं.

वायरल वीडियो पर एक यूजर ने कमेंट किया कि ये टेक्नोलोजी भारत से बाहर नहीं जानी चाहिए. दूसरे यूजर ने कमेंट किया ‘देशी जुगाड़.’ तीसरे यूजर ने लिखा- ‘भारतीय लोग कुछ भी कर सकते हैं.’ इस तरह से कई यूजर्स ने रिक्शावाले भाईया की खूब तारीफ की और उनके इस जुगाड़ को शानदार बताया.

