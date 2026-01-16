रिक्शेवाले ने इस कपल से क्यों नहीं लिए पैसे? सच्चाई जानकर आपकी आंखों में भी आ आएगा पानी

Advertisement
Beggar Couple Video Viral: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे. वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक रिक्शावाला एक गरीब कपल से पैसे नहीं लेता है, चलिए जानते हैं ये गरीब कपल कौन था.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Jan 16, 2026, 08:21 PM IST
Beggar Couple Video Viral: सोशल मीडिया पर एक कपल का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक भीख मांगता है और दूसरा साथी बोतल चुगने का काम करता है. वीडियो में दिखता है कि एक रिक्शेवाला सवारी का इंतजार करता हुआ जा रहा है और तभी उसे एक कपल खड़ा दिखाई देता है. लड़का पूछता है कि चलोगे? तो रिक्शावाला पूछता है कि कहां जाना है. तो उधर से गंगापुर सुनाई देता है. इसके बाद वो पूछते हैं कितना पैसा होगा तो रिक्शेवाले ने कहा कि कोई पैसा नहीं लगेगा. जैसे ही वो सुनते हैं कि कोई पैसा नहीं लगेगा और फ्री में लेकर जाएगा तो महिला के चेहरे की मुस्कान देखने लायक थी. इसके बाद दोनों रिक्शे में बैठ जाते हैं और अपनी लोकेशन की ओर चल देते हैं. जब अंकल आंटी रिक्शे मे बैठ रहे होते हैं तो रिक्शेवाले ने ऐसी बात कही जिसने दिल जीत लिया. वो बोला कि आपके पैसे लेकर कहां जाएंगे. इसके बाद अंकल आंटी ने जो कहानी सुनाई उसे जानकर आप भी यही कहेंगे कि रिक्शेवाले ने पैसे ना लेकर सही किया.

क्या करते हैं दोनों?
जब रास्ते में रिक्शावाला अंकल आंटी से बात करता है तो ऐसी सच्चाई बाहर निकलकर आती है जो किसी का भी दिल तोड़ सकती है. रिक्शावाला पूछता है कि आप कहां से आए हैं तो वो अंकल बताते हैं कि वो पुरुलिया से आए हैं. इसके बाद वो पूछता है कि आप क्या करते हैं तो वो बताता है कि हम दोनों भीख मांगते हैं और बोतल उठाने का काम करते हैं. इतनी मजबूरी और गरीबी के बीच भी ये बताते हुए दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी. रिक्शेवाले ने अपना फर्ज निभाया और इंसानियत के नाते पैसे नहीं लिए. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. यूजर्स लिख रहे हैं कि एक गरीब ही गरीब के काम आता है.

वीडियो देखने के लिए यहां क्लिक करें...

 

 

क्या बोली पब्लिक?
इस वायरल वीडियो को इंस्टाग्राम पर @rb_raj_7 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 3 मिलियन से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर्स प्यारे कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "गरीब ही गरीब की मदद करता है." दूसरे यूजर ने लिखा, "दिल से अमीर." तीसरे यूजर ने लिखा, "दिल जीत लिया भैया आपने." चौथे यूजर ने लिखा, "अमीर तो बहुत है, लेकिन दिल के अमीर नहीं होते."  

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

