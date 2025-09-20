खुद बारिश में भीगा पर सवारी पर नहीं आने दिया पानी, वायरल हो गई इस रिक्शावाले की मेहनत

Rickshaw Wala Ka Video: गरीबी और घर की जिम्मेदारियों सब कुछ करवा देती हैं. सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जो बताता है कि एक पिता अपने बच्चों के लिए क्या-क्या सहन करता है और किन हालातों में पैसा कमाकर लाता है.
Viral Video: पिता को 'घर की छत' कहा जाता है. एक पिता हर प्रस्थिति (धूप, बारिश, गर्मी, सर्दी, आंधी, तूफान) में मेहनत करता है. यहां तक कि बीमार होने के बाद भी कमाने के लिए घर से निकलता है. ताकि उसका परिवार चैन की दो रोटी खा सके, लेकिन पिता की मेहनत हमेशा कैमरों से दूर ही रही. जो वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है वो एक पिता की मेहनत और घर की मजबूरियां बयां कर रहा है. इस वीडियो को देखकर आपके मन में भी अपने पिता को लेकर और प्यार बढ़ जाएगा.
सवारी को बारिश से कैसे बचाया?
वीडियो में दिखता है कि एक रिक्शेवाला बारिश में रिक्शा खींच रहा है. इस दौरान रिक्शे में बैठी सवारी की भी चिंता करता है और रिक्शे से उतरकर रिक्शे के पीछे जाता है. इसके बाद वो रिक्शे में लगे बारिश से बचने के लिए छाते को खोल देता है. जा पीछे से सवारी के ढक लेता है. जिससे सवारी को कोई दिक्कत ना नहीं होती है. वहीं पास खड़ी गाड़ी में से वीडियो बना रहा शख्स कहता है, "बेचारा खुद भीग रहा है, लेकिन अपने पैसेंजर को भीगने से बचा रहा है."
किसना डाला ये वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @mouryasonu4 नाम के अकाउंट से डाला गया है और ये वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है. यूजर्स जमकर इस रिक्शावाले की तारीफ कर रहे हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 1.6 लाख से ज्यादा लाइक आ चुके हैं. इतना ही नहीं, 3 हजार से ज्यादा यूजर्स इस वीडियो को शेयर भी कर चुके हैं.
वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?
वीडियो देखने के बाद यूजर्स ने कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक यूजर ने लिखा, "पैसा कमाना आसान नहीं होता है." दूसरे यूजर ने वीडियो बनाने वाले को ही सुना दिया और लिखा, "आप भी तो हेल्प कर सकते थे, लेकिन आपको रील बनाने में मजा आ रहा होगा." तीसरे यूजर ने लिखा, "पैसा ऐसे ही नहीं आता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है."
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.