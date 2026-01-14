Hinge पर 'Date' नहीं, सीधा 18 लाख का पैकेज मिला! Reddit पर वायरल हुई अनोखी Love-Job स्टोरी

Hinge Job Offer: रेडिट पर वायरल हो रही एक पोस्ट ने लोगों को हैरान कर दिया है. r/Indiangirlsontinder सबरेडिट पर शेयर की गई इस पोस्ट का टाइटल था, “हिंज मैच की वजह से मुझे 18 LPA का ऑफर मिला.” पोस्ट करने वाला एक फाइनल ईयर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, जिसने बताया कि कैसे डेटिंग ऐप हिंज पर हुई बातचीत उसकी प्रोफेशनल लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गई.

स्टूडेंट का प्लेसमेंट इतना मुश्किल क्यों था?

छात्र ने लिखा कि वह एक अच्छे कॉलेज से है, जो टियर-1 जैसा माना जाता है, लेकिन पूरी तरह टियर-1 नहीं है. इसके बावजूद उसकी एकेडमिक हिस्ट्री उसके खिलाफ चली गई. उसने बताया कि उसके दो ऑफिशियल बैकलॉग थे और एक एक्सीडेंट की वजह से कुल मिलाकर पांच सब्जेक्ट्स में दिक्कत आई थी. इसी कारण कई कंपनियों ने उसे इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट ही नहीं किया.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: दक्षिण अफ्रीका में मिले 60,000 साल पुराने जहरीले तीर! इंसान कैसे करते थे शिकार? वैज्ञानिकों के उड़े होश

7 लाख का पैकेज क्यों मजबूरी बन गया?

लगातार रिजेक्शन के बाद छात्र ने डर के कारण एक AI स्टार्टअप में 7 लाख रुपये सालाना का ऑफर स्वीकार कर लिया. उसने साफ लिखा कि उसे भरोसा नहीं था कि आगे कोई अच्छा इंटरव्यू कॉल आएगा. यह फैसला आत्मविश्वास से नहीं, बल्कि मजबूरी में लिया गया था. इसी दौरान उसकी हिंज पर एक लड़की से मैच हुआ और दोनों के बीच सामान्य बातचीत शुरू हुई. बातचीत के दौरान छात्र ने अपनी नौकरी और संघर्ष का जिक्र यूं ही कर दिया. इस पर लड़की ने बताया कि उसकी एक दोस्त बेंगलुरु की एक बड़ी टेक कंपनी में HR मैनेजर है.

इस कनेक्शन ने खेल कैसे पलट दिया?

पोस्ट के मुताबिक, उस लड़की ने अपने HR दोस्त तक छात्र की प्रोफाइल पहुंचा दी. इसके बाद अचानक उसे इंटरव्यू कॉल आ गया. यह इंटरव्यू पारंपरिक कोडिंग राउंड्स जैसा नहीं था, बल्कि उसके असली काम और प्रोजेक्ट्स पर फोकस किया गया. छात्र ने बताया कि इंटरव्यू लेने वालों ने उसका GitHub और LinkedIn देखा और उसके कोडबेस समझाने को कहा. उसने एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट को फोर्क करके उसमें AI फीचर्स जोड़े थे और UX बेहतर किया था. यही चीज उसे बाकी कैंडिडेट्स से अलग बनाती दिखी.

यह भी पढ़ें: Google Map ने दिया धोखा तो रात में सुनसान रास्ते में फंसी विदेशी, तभी आई Rapido महिला ड्राइवर और फिर किया ऐसा

AI टूल्स को लेकर उसने क्या खुलासा किया?

छात्र ने ईमानदारी से माना कि AI टूल्स के बिना वह अपने कई प्रोजेक्ट्स नहीं बना पाता. लेकिन AI की मदद से वह मजबूत प्रोजेक्ट बना सका और उन्हें सही तरीके से समझा भी पाया. छात्र ने लिखा कि इंटरव्यू उसे औसत ही लगा था, लेकिन दोपहर में उसे 18 लाख सालाना पैकेज का LOI मिल गया. ऑफर लेटर में CTC 18,00,000 रुपये प्रति वर्ष लिखा था. उसने कहा कि महीनों की निराशा के बाद यह सब अब भी अविश्वसनीय लगता है.

यह पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गई और हजारों अपवोट्स मिले. लोगों ने छात्र को बधाई दी. एक यूजर ने लिखा कि इतनी किस्मत हर दिन किसी को नहीं मिलती. वहीं दूसरे ने मजाक में कहा कि उम्मीद है उसने उस लड़की को डेट पर जरूर ले गया होगा.