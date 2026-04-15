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Hindi Newsजरा हटकेसबसे बड़ा ड्रामेबाज है ये कोबरा! आंखों में थूकता है जहर और ऐसे करता है मरने की एक्टिंग, वीडियो देख रह जाएंगे सन्न

सबसे बड़ा ड्रामेबाज है ये कोबरा! आंखों में थूकता है जहर और ऐसे करता है मरने की एक्टिंग, वीडियो देख रह जाएंगे सन्न

Rinkhals Cobra Video: क्या आप ऐसे सांप के बारे में जानते हो जो एक्टिंग के मामले में सबको पीछे छोड़ देता है. आज हम आपको ऐसे ही कोबरा (Rinkhals) के बारे में बताएंगे. जिसकी एक्टिंग देख आप भी धोखा खा जाएंगे.

 

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Apr 15, 2026, 04:35 PM IST
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फोटो क्रेडिट: इंस्टाग्राम @living_zoology
फोटो क्रेडिट: इंस्टाग्राम @living_zoology

दुनिया अजीबोगरीब जीवों से भरी है. कई जीवों की खासियत देख इंसान भी हैरान रह जाते हैं. हमारे आसपास सांपों का दिखना काफी नॉर्मल है, लेकिन आज हम आपको रिंकहल्स (Rinkhals) के बारे में बताएंगे जो एक्टिंग करने में किसी बॉलीवुड सुपरस्टार से कम नहीं है. आइए विस्तार से जानते हैं. 

जब हम सांपों की बात करते हैं जो सबकी अपनी खासियत और बनावट होती है. हां ये भी सच है कि ज्यादातर सांप जहरीले नहीं होते है. लेकिन जब बात कोबरा की आती है तो ये काफी जहरीला होता है जो किसी को भी मौत की नींद सुला सकता है. आज हम जिस रिंकहल्स (Rinkhals)  कोबरा के बारे में बात कर रहे हैं ये अफ्रीकी के दूसरे थूकने वाले कोबरा की तरह ही शिकार की आंखों में सटीक निशाना लगाकर 2 मीटर से ज्यादा दूरी से जहर को थूक सकता है. ये शिकार की आंखों में जहर थूकता है. चलिए जानते हैं ये मरने की एक्टिंग कब करता है.

शिकारी को देखा है धोखा

अगर हम रिंकहल्स (Rinkhals) के बारे में बात कर रहे हैं जो उसकी एक्टिंग के बिना ये बात पूरी नहीं हो सकती है. जब थूकना और फन फैलाने से भी शिकार नहीं डरता तब ये अपना ब्रह्मास्त्र निकालता है और वो है मरने का नाटक करना. ये अपने फन को तिरछा कर जीभ निकाल लेता है. इसकी एक्टिंग से कोई भी धोखा खा सकता है. जब कोई शिकारी इस कोबरा का शिकार करने वाला होता है तब उसको लगता है कि ये तो मरा हुआ है और इस तरह ये कोबरा अपनी जान बचा लेता है. \

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यह भी पढ़ें: जब मोर के सामने आ गया कोबरा, जानें क्यों हैं दुश्मन? वायरल हुआ दुर्लभ वीडियो

 

वायरल हुआ वीडियो

ये सांप धोखा देने में उस्ताद होते हैं. इनको देखकर कहना मुश्किल है कि ये सांप मर गया है या एक्टिंग कर रहा है. इस प्रक्रिया को विज्ञान की भाषा में Thanatosis कहा जाता है. ये अधिकतर मेंढक का शिकार करते हैं. रिंकहल्स का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि ये कैसे मरने का नाटक कर रहा है.

कोबरा की एक्टिंग देख क्या बोले लोग?

वायरल हो रहा वीडियो @living_zoology नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 1.2 मिलियन से ज्यादा व्यूज और 59 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. वीडियो देख लोग हैरान हैं किसी ने इसको फनी बताया तो किसी ने ऑस्कर अवॉर्ड विनिंग एक्टिंग बताया.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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