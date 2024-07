क्या बंद हो रहा कार्टून नेटवर्क? ट्विटर पर हैशटैग RIP Cartoon Network से मची खलबली, लोगों की बढ़ी धकधक

Cartoon Network Shut Down: कार्टून नेटवर्क. ये शब्द जहन में आते ही ना जाने बचपन की कितनी की यादें ताजा हो जाती हैं. एक से बढ़कर एक कार्टून, जिन्होंने हमें जमकर हंसाया. जिनके अगले एपिसोड का 90 और उसके बाद के दशकों के बच्चों को भी इंतजार रहता था. लेकिन मंगलवार को अचानक से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर #RIPCartoonNetwork ट्रेंड करने लगा, जिससे ये कयास लगने लगे कि चैनल बंद हो रहा है. हैशटैग पॉपुलर उस वक्त हुआ, जब Animation Workers Lgnited नाम के एक्स अकाउंट ने एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें लिखा था, Cartoon Network is Dead?!. वायरल वीडियो में यह भी कहा गया कि वो दिन दूर नहीं, जब बाकी स्टूडियोज भी एनिमेशन बिजनेस में छंटनी करेंगे.

वायरल वीडियो में किया गया ये दावा

वायरल वीडियो में बताया गया कि कैसे कार्टून नेटवर्क का दौर अब खत्म हो चुका है और बाकी स्टूडियोज भी बंद होने वाले हैं. आगे कहा गया कि रिकॉर्ड तादाद में एनिमेशन वर्कर्स बेरोजगार होने वाले हैं और पिछले एक साल में कई हो भी चुके हैं.

Cartoon Network is dead?!?!

Spread the word about what’s at stake for animation!!! Post about your favorite Cartoon Network shows using #RIPCartoonNetwork

Active members of TAG can help by filling out your survey! Today (7/8) is the last day! pic.twitter.com/dHNMvA1q0A

— Animation Workers Ignited (@AWorkersIgnited) July 8, 2024