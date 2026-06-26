Rishikesh Viral Video: एक कंटेंट क्रिएटर ने पवित्र नगरी ऋषिकेश में एक अनोखा 'सोशल एक्सपेरिमेंट' किया. उसने पारंपरिक कपड़े पहने, हाथ में पूजा की थाली ली और लोगों को तिलक लगाना शुरू कर दिया. नतीजा यह हुआ कि उसने महज 3 घंटे में ₹2,350 कमा लिए. अब इस वीडियो को लेकर इंटरनेट पर बहस छिड़ गई है और लोग मजेदार रिएक्शंस दे रहे हैं.
सोशल मीडिया पर तानी ठाकुर नाम के एक कंटेंट क्रिएटर का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. तानी ने ऋषिकेश में एक सोशल एक्सपेरिमेंट करने का सोचा. उसने पारंपरिक पोशाक पहनी और माथे पर रोली-चंदन लगाने के लिए सड़क पर निकल पड़ा. शुरुआत में उसे लगा था कि वह इस काम से मुश्किल से 50 या 60 रुपये ही कमा पाएगा. लेकिन जब वह ऋषिकेश की गलियों से होते हुए घाट पर पहुंचा, तो उसकी किस्मत पूरी तरह बदल गई.
शुरुआत में मिली निराशा
तानी ने जब यह एक्सपेरिमेंट शुरू किया, तो शुरुआत में लोगों का रिस्पॉन्स कुछ खास नहीं था. लोग तिलक लगवाने से मना कर रहे थे. तानी के मुताबिक, पहले एक घंटे में वह सिर्फ 20 लोगों को ही तिलक लगा पाया था. वीडियो में यह भी साफ नहीं है कि तानी खुद लोगों से पैसे मांग रहा था या नहीं. उसकी थाली में शुरुआत में कोई नोट भी नहीं दिख रहा था. लेकिन असली खेल तो शाम को शुरू होना था.
गंगा आरती ने बदली किस्मत
तानी ठाकुर का यह एक्सपेरिमेंट तब सुपरहिट हो गया जब वह प्रसिद्ध गंगा आरती के समय घाट पर पहुंचा. आरती के समय घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी. वहां माहौल पूरी तरह भक्तिमय था. ऐसे में तानी को देखकर कई लोग तिलक लगवाने के लिए तैयार हो गए. शायद लोगों को लगा कि वह कोई असली पंडित या साधु है. लोगों ने तिलक लगवाने के बाद अपनी मर्जी से उसे 10, 20 और यहां तक कि 100-100 रुपये के नोट भी दिए.
3 घंटे में ₹2350 की कमाई
तानी ने बताया कि देखते ही देखते सिर्फ 3 घंटे के अंदर उसने करीब 400 लोगों के माथे पर तिलक लगा दिया. जब उसने बाद में पैसों का हिसाब किया, तो वह खुद हैरान रह गया. उसने 3 घंटे में कुल ₹2,350 की कमाई कर ली थी. तानी ने वीडियो में आगे कैलकुलेशन करके बताया कि अगर कोई व्यक्ति रोज सिर्फ 3 घंटे यह काम करे, तो वह महीने के आराम से ₹70,000 तक कमा सकता है.
इंटरनेट पर जनता के मजेदार रिएक्शंस
इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अब तक 40 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. वीडियो के वायरल होते ही कमेंट सेक्शन में बाढ़ आ गई है. एक यूजर ने मजाक में लिखा, 'भाई, इस इंटर्नशिप के लिए कहां अप्लाई करना है?' वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, 'मेरा अगले समर वेकेशन का इंटर्नशिप प्लान तो सेट हो गया.' कुछ लोगों ने इस पर गंभीर टिप्पणी भी की. एक यूजर का कहना था, 'धर्म के नाम पर बिजनेस करना सबसे आसान है.'