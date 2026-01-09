चाहे जान जाए या इज्जत, बस वायरल होना है! व्यूज की भूख कैसे बना रही है युवाओं को मौत का खिलाड़ी?

रील्स और शॉर्ट वीडियो के इस दौर में वायरल होना जैसे नई कामयाबी बन गया है. मोबाइल कैमरा हाथ में आते ही लोग लाइक, शेयर और व्यूज के लिए कुछ भी करने को तैयार दिखते हैं. कोई ट्रेन की पटरी पर स्टंट कर रहा है, तो कुछ लोग ऊंची इमारत, नदी या झरने के पास जान जोखिम में डालकर वीडियो बना रहा है. कई लोग अजीब हरकतें, न्यूडिटी या खतरनाक चैलेंज अपनाकर चर्चा में आना चाहते हैं. लेकिन इस वायरल होने की जिद का अंधेरा सच यह है कि कई लोगों ने इसी चक्कर में अपनी जान गंवा दी, और कई ऐसे भी हैं जो वायरल होने के बाद पछता रहे हैं.

हर युवा बनना चाहता है क्रिएटर

भारत में इंफ्लुएंसर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है, साल 2025 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ ही सालों में इंफ्लुएंसर्स की संख्या करीब 322 फीसदी तक बढ़ी है. जबकि साल 2020 में जहां लगभग 9.6 लाख इंफ्लुएंसर्स थे, वहीं 2024 तक यह आंकड़ा 40.6 लाख तक पहुंच गया. एक अन्य रिपोर्ट बताती है कि देश में 20 से 25 लाख ऐसे इंफ्लुएंसर हैं, जिनके एक हजार से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. इनमें करीब आधे नैनो और माइक्रो इंफ्लुएंसर हैं. 2024 की यूट्यूब इंडिया रिपोर्ट के अनुसार, 83% युवा खुद को क्रिएटर मानते हैं और 75% इसे करियर विकल्प के रूप में देखते हैं. इसी होड़ में लोग लगातार ज्यादा खतरनाक कंटेंट बना रहे हैं.

सपने बड़े, हकीकत छोटी क्या यही है वायरल की कहानी

वायरल होने का सपना देखने वालों को लगता है कि व्यूज सीधे पैसे में बदल जाएंगे, लेकिन सच्चाई अलग है. वेव्स समिट 2025 में पेश बीसीजी की रिपोर्ट बताती है कि भारत में सिर्फ 8 से 10 फीसदी इंफ्लुएंसर्स ही कंटेंट से अच्छी कमाई कर पा रहे हैं. बड़ी संख्या में ऐसे क्रिएटर्स हैं, जिनकी मासिक आय करीब 18 हजार रुपये या उससे भी कम है. इसके बावजूद लोग खतरनाक स्टंट, चैलेंज और जोखिम भरे वीडियो बना रहे हैं. वजह साफ है एक वायरल वीडियो जिंदगी बदल देगा, यही उम्मीद. लेकिन अक्सर यह उम्मीद जानलेवा साबित हो रही है.

हादसों और मानसिक दबाव की डरावनी कहानी

वायरल होने की जिद कई जिंदगियां निगल चुकी है. 2026 की शुरुआत में हरियाणा में रेलवे ट्रैक पर रील बनाते समय साला-जीजा की ट्रेन से कटकर मौत हो गई. महाराष्ट्र के बुलढाणा, बिहार के गया, हिमाचल के मंडी और कुंभे वाटरफॉल जैसे कई मामलों में रील्स के चक्कर में लोग जान गंवा चुके हैं. कुछ इंफ्लुएंसर्स ज्यादा खाने के चैलेंज में भी मौत का शिकार हुए. वहीं, वायरल होने का दबाव मानसिक सेहत पर भी भारी पड़ रहा है. बिहार की वायरल ‘रशियन गर्ल’ ने ट्रोलिंग और भीड़ से परेशान होने की बात कही, जबकि कंटेंट क्रिएटर मीशा अग्रवाल की आत्महत्या ने सोशल मीडिया दबाव की खतरनाक सच्चाई उजागर कर दी. वजह साफ है कि वायरल होना आसान है, लेकिन इसकी कीमत बहुत महंगी पड़ सकती है.