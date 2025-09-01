क्या जिंदगी इतनी सस्ती है? इस ट्रेन का सफर देखकर आप भी हो जाएंगे सोचने पर मजबूर
Advertisement
trendingNow12904703
Hindi Newsजरा हटके

क्या जिंदगी इतनी सस्ती है? इस ट्रेन का सफर देखकर आप भी हो जाएंगे सोचने पर मजबूर

Risky Train Journey Viral Video: लोगों को जान जोखिम में डालकर सफर करते हुए तो आपने खूब देखा होगा, लेकिन इस वायरल वीडियो को देखने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जिंदगी की कोई कीमत है या नहीं. 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Sep 01, 2025, 01:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या जिंदगी इतनी सस्ती है? इस ट्रेन का सफर देखकर आप भी हो जाएंगे सोचने पर मजबूर

Viral Video: सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो ऐसे वायरल होते हैं जो दिल को दहला देते हैं. कुछ वायरल वीडियो को देखने के बाद लगता है कि जैसे मानो जिंदगी की कोई कीमत ही ना रही हो. अगर रेल के सफर की बात करें तो आपने ऐसे कई वीडियो देखे होंगे, जहां लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर सफर करते हैं. कुछ लोगों के ट्रेन के गेट पर लटके हुए वीडियो वायरल होते हैं. लोग सफर के लिए कितने रिस्की हो सकते हैं, इस वीडियो ने सभी कल्पनाओं को तोड़ दिया है. जी हां, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में यात्री ऐसे सफर कर रहे हैं कि आप भी देखने के बाद सोचेंगे क्या सच में जिंदगी इतनी सस्ती हो गई है.
यह भी पढ़ें: हा​थों में चप्पल लेकर मॉल में नंगे पांव क्यों घूम रहीं ये दादी? Video देखकर लोग बोले- वाह अम्मा...

नीचे सिर क्यों कर रहे लोग?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक ट्रेन के ऊपर लोगों की एक भीड़ है जो नीचे सिर करके लेटी है. लोग एक दूसरे के ऊपर लदे हुए हैं और जब ट्रेन एक पुल के नीचे से गुजरती है तो सभी लोग अपना सिर नीचे झुका लेते हैं और ट्रेन पुल के नीचे से निकल जाती है. जब ट्रेन पुल के नीचे से गुजरती है तब पुल की दीवार और लोगों के सिर के बीच ना के बराबर ही अंतर होता है. ऐसे में छोटी सी लापरवाही जान ले सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

किसने बनाया वीडियो?
जब ट्रेन पुल के नीचे से गुजर रही थी तब पुल के ऊपर भी कुछ लोग मौजूद थे जो इस घटना हो अपने फोन में कैद कर रहे थे. ये खतरनाक और जान को हथेली पर रखकर सफर करने का वीडियो बांग्लादेश का बताया जा रहा है, लेकिन जी न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता है.

किस अकाउंट से डाला गया वीडियो?
ये वीडियो इंस्टाग्राम पर @mb.mohiuddin.927 नाम के हैंडल से डाला गया है और अब तक इस वीडियो पर 1.2 लाख से ज्यादा लाइक हैं. इतना ही नहीं ढाई लाख से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को शेयर भी किया है. वीडियो देखने के बाद लोग कमेंट कर रहे हैं कि जान की कोई कीमत नहीं है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

trendingviralsocial mediaInstagram Reel

Trending news

मुंह में राम, बगल में छुरी वाली पॉलिसी अब नहीं चलेगी...चीन में पीएम मोदी की हुंकार?
2025 sco summit in china
मुंह में राम, बगल में छुरी वाली पॉलिसी अब नहीं चलेगी...चीन में पीएम मोदी की हुंकार?
इस साल भी नहीं चूके केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, लालबागचा राजा के सामने लगायी हाजिरी
Piyush Goyal visit Lalbaugcha Raja
इस साल भी नहीं चूके केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, लालबागचा राजा के सामने लगायी हाजिरी
PM मोदी के स्वागत में आई चीन की लग्जरी कार Hongqi L5, जानें फीचर्स, इंजन और कीमत
Hongqi l5
PM मोदी के स्वागत में आई चीन की लग्जरी कार Hongqi L5, जानें फीचर्स, इंजन और कीमत
रात में भूकंप से डोली धरती, अब हिमाचल में दरकी जमीन; पिता-पुत्री की हुई मौत
earthquake
रात में भूकंप से डोली धरती, अब हिमाचल में दरकी जमीन; पिता-पुत्री की हुई मौत
Maratha Reservation: अनशन के चौथे दिन मनोज जरांगे का अल्टीमेटम, मांगें नहीं मानी...
Maharashtra
Maratha Reservation: अनशन के चौथे दिन मनोज जरांगे का अल्टीमेटम, मांगें नहीं मानी...
दोस्त बदलते रहते हैं, पर... मोदी-जिनपिंग की मुलाकात पर कांग्रेस का तंज
pawan khera on pm modi
दोस्त बदलते रहते हैं, पर... मोदी-जिनपिंग की मुलाकात पर कांग्रेस का तंज
इन राज्यों के लिए अगले 48 घंटे हैं बहुत भारी! पहाड़ों पर बरसेगी 'आफत', बाढ़ का खतरा
today weather update
इन राज्यों के लिए अगले 48 घंटे हैं बहुत भारी! पहाड़ों पर बरसेगी 'आफत', बाढ़ का खतरा
देर रात आए भूकंप से थर्रा उठे भारत-PAK समेत 4 देश, ढह गए घर; मची चीख-पुकार
Earthquake news
देर रात आए भूकंप से थर्रा उठे भारत-PAK समेत 4 देश, ढह गए घर; मची चीख-पुकार
बंगाल स्कूल भर्ती घोटाला: आयोग ने जारी की 1,804 'दागी' टीचरों की लिस्ट
Teacher Scam
बंगाल स्कूल भर्ती घोटाला: आयोग ने जारी की 1,804 'दागी' टीचरों की लिस्ट
62 डीलरों के लाइसेंस सस्पेंड, 30 फर्टिलाइजर दुकानों पर गाज...इस राज्य में कार्रवाई
Odisha
62 डीलरों के लाइसेंस सस्पेंड, 30 फर्टिलाइजर दुकानों पर गाज...इस राज्य में कार्रवाई
;