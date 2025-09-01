क्या जिंदगी इतनी सस्ती है? इस ट्रेन का सफर देखकर आप भी हो जाएंगे सोचने पर मजबूर

Viral Video: सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो ऐसे वायरल होते हैं जो दिल को दहला देते हैं. कुछ वायरल वीडियो को देखने के बाद लगता है कि जैसे मानो जिंदगी की कोई कीमत ही ना रही हो. अगर रेल के सफर की बात करें तो आपने ऐसे कई वीडियो देखे होंगे, जहां लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर सफर करते हैं. कुछ लोगों के ट्रेन के गेट पर लटके हुए वीडियो वायरल होते हैं. लोग सफर के लिए कितने रिस्की हो सकते हैं, इस वीडियो ने सभी कल्पनाओं को तोड़ दिया है. जी हां, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में यात्री ऐसे सफर कर रहे हैं कि आप भी देखने के बाद सोचेंगे क्या सच में जिंदगी इतनी सस्ती हो गई है.

नीचे सिर क्यों कर रहे लोग?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक ट्रेन के ऊपर लोगों की एक भीड़ है जो नीचे सिर करके लेटी है. लोग एक दूसरे के ऊपर लदे हुए हैं और जब ट्रेन एक पुल के नीचे से गुजरती है तो सभी लोग अपना सिर नीचे झुका लेते हैं और ट्रेन पुल के नीचे से निकल जाती है. जब ट्रेन पुल के नीचे से गुजरती है तब पुल की दीवार और लोगों के सिर के बीच ना के बराबर ही अंतर होता है. ऐसे में छोटी सी लापरवाही जान ले सकती है.

किसने बनाया वीडियो?

जब ट्रेन पुल के नीचे से गुजर रही थी तब पुल के ऊपर भी कुछ लोग मौजूद थे जो इस घटना हो अपने फोन में कैद कर रहे थे. ये खतरनाक और जान को हथेली पर रखकर सफर करने का वीडियो बांग्लादेश का बताया जा रहा है, लेकिन जी न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता है.

किस अकाउंट से डाला गया वीडियो?

ये वीडियो इंस्टाग्राम पर @mb.mohiuddin.927 नाम के हैंडल से डाला गया है और अब तक इस वीडियो पर 1.2 लाख से ज्यादा लाइक हैं. इतना ही नहीं ढाई लाख से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को शेयर भी किया है. वीडियो देखने के बाद लोग कमेंट कर रहे हैं कि जान की कोई कीमत नहीं है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.