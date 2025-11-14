Advertisement
Hindi Newsजरा हटके

यहां बहती है खून की नदी! पहली झलक पाने के लिए कोसों दूर से आते हैं लोग, जानें क्या है वजह

Bloody River: भारत में हमने कभी नहीं देखा कि कोई भी नदी कलरफुल हो, लेकिन क्या आपको मालूम है कि दुनिया में कई ऐसी नदियां हैं जिनके कलर अलग-अलग हैं. उन्हीं में से एक नदी लाल रंग की है, जिसे स्थानीय लोग 'खून की नदी' (Bloody River) भी कहते हैं.

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Nov 14, 2025, 09:53 AM IST
Red River: भारत में हमने कभी नहीं देखा कि कोई भी नदी कलरफुल हो, लेकिन क्या आपको मालूम है कि दुनिया में कई ऐसी नदियां हैं जिनके कलर अलग-अलग हैं. उन्हीं में से एक नदी लाल रंग की है, जिसे स्थानीय लोग 'खून की नदी' (Bloody River) भी कहते हैं. हालांकि, सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है, जिसमें नदी तेज रफ्तार में बह रही है. क्या आपने कभी किसी नदी के रंगीन होने के बारे में सोचा है? शायद नहीं तो चलिए हम आपको हैरान करने वाला यह वीडियो दिखलाते हैं, जो सोशल मीडिया पर लोगों को चौंका रहा है.

यह भी पढ़ें: बेटे ने मां को WhatsApp पर भेजा ऐसा मैसेज, सोशल मीडिया पर लोग हो गए इमोशनल! जानिए ऐसा क्या कहा?

यहां पर बहती है लाल रंग की नदी

वायरल हो रही क्लिप में पेरू में बहने वाली एक लाल रंग की नदी दिखाई दे रही है और इसने कई सोशल मीडिया यूजर्स को हैरान कर दिया है. वीडियो पुराना है और समय-समय पर वायरल होता रहता है. इस बार वीडियो को ट्विटर यूजर Fascinating ने शेयर किया है और इसमें दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में एक घाटी से बहती नदी को दिखाया गया है. जैसा कि वीडियो में देखा जा सकता है कि कुस्को की इस नदी में चेरी या ईंट के लाल रंग जैसा पानी है. इसे स्थानीय रूप से पुकामायु के नाम से जाना जाता है. क्वेशुआ भाषा में, 'पुका' का अर्थ है लाल, और 'मायू' का अर्थ है नदी.

 

यह भी पढ़ें: जहां सांस भी जम जाए, वहां सैनिकों ने बनाई ‘कड़क चाय’... सियाचिन के वीडियो ने पूरे देश को रुला दिया

सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर हो रहा वायरल

स्थानीय लोगों के अनुसार, मिट्टी की विभिन्न परतों में मौजूद खनिज तत्वों के कारण नदी का पानी लाल हो जाता है. यह रंग विशेष रूप से पहाड़ों के लाल क्षेत्र से निकलने वाले आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है. बारिश के दौरान जब पानी नदी में बहता है तो ऐसा दृश्य देखने को मिलता है. लाल नदी केवल मानसून के महीनों के दौरान ही देखी जा सकती है. बाकी साल पानी का प्रवाह धीमा रहता है और 'नदी' का रंग भी एक प्रकार का मैला भूरा रहता है. नदी का स्रोत पल्कोयो रेनबो माउंटेन है. वीडियो को 2.7 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है और 51,000 लाइक्स मिल चुके हैं. इस पर कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी.

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

