VIDEO: तेज रफ्तार बाइक के सामने आया ये जानवर, जिंदगी पर भारी पड़ गई पल भर की लापरवाही!

Road Accident Viral Video: वाहन को हमेशा तय रफ्तार पर या उससे कम ही चलाना चाहिए. जैसे सिटी के अंदर 40 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार को सबसे सही माना जाता है. शहर में इससे वाहन को कंट्रोल करने में भी आसानी होती है. शहर में भीड़भाड़ ज्यादा होती है और कोई भी कहीं से भी आगे आ सकता है. इसलिए शहर हो या हाईवे वाहन चलाते समय पूरी सावधानी बरतनी चाहिए. ड्राइवर को हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए. हमेशा दोनों आंख और कान खुले रहने चाहिए और पूरा फोकस सामने रोड पर होना चाहिए. वाहन चलाते समय छोटी सी लापरवाही की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है इसका जीता जागता उदाहरण ये वीडियो है. वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक तेज रफ्तार बाइक कुत्ते से टकरा गई और कई मीटर तक रोड पर रगड़ती चली गई. ये वीडियो कहां का है और इस हादसे में ड्राइवर को कितनी चोट आई इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये CCTV फुटेज अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

कैसे सामने आ गया कुत्ता?

दरअसल, कुत्ता सड़क किनारे खड़े एक ट्रक के नीचे था. जैसे ही ट्रक के पास से तेज बाईक गुजरती है वैसे ही ट्रक के नीचे से कुत्ता बाहर आ जाता है और ये हादसा हो जाता है. वीडियो में दिखता है कि ये सब कुछ पलक झपते ही हो गया और ड्राइवर को वाहन कंट्रोल करने का भी समय नहीं मिला. जैसे ही कुत्ता बाइक के सामने आया वैसे ही जोरदार टक्कर के साथ बाइक कई मीटर तक सड़क पर रगड़ती चली गई. ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और अब ये खौफनाक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

घर पर कोई आपका इंतज़ार कर रहा है… pic.twitter.com/R8ytg5AYyr — छत्रपाल सिंह सोलंकी (@rastrvadi_4) February 19, 2026

वीडियो देखकर क्या बोली जनता?

इस वायरल वीडियो को एक्स पर @rastrvadi_4 नाम के हैंडल पर पोस्ट किया गया है और 24 घंटे के भीतर ही 5 हजार से ज्यादा यूजर्स इस वीडियो को देख चुके हैं. पोस्ट को कैप्शन दिया गया है, "एक पल की लापरवाही पूरी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है. सड़क पर रफ्तार नहीं समझदारी दिखाइए. घर पर कोई आपका इंतज़ार कर रहा है." इसके अलावा यूजर्स भी कमेंट बॉक्स में रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "तेज गाड़ी चलाने वालों का यही हाल होता है." दूसरे यूजर ने लिखा, "टक्कर बहुत बुरी हुई है, बाइक वाले को बहुत चोट लगी होगी."

