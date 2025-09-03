बिना गैस के कैसे रोस्ट किया पापड़, Video देखकर पीटने लगेंगे माथा

Viral Video: लोग इतने क्रिएटिव हैं कि किसी ना किसी तरह हर समस्या का जुगाड़ निकाल ही लेते हैं. ऐसे ही कई जुगाड़ सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं. कभी कोई बिना लाइटर के गैस जलाकर दिखाता है. तो कोई प्लेट गर्म करके कपड़ों पर प्रेस करता नजर आता है. ऐसा ही एक और वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में दिखता है कि एक शख्स पापड़ को सेंकने के लिए लेमिनेशन मशीन का यूज करता है. इससे भी दिलचस्प बात ये है कि पापड़ आसानी से सिक भी जाता है.

कैसे रोस्ट हो गया पापड़?

दरअसल, इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स पापड़ को सेंकने के लिए किसी गैस या तवे का इस्तेमाल नहीं करता है, बल्कि वो डॉक्यूमेंट पर लेमिनेशन करने वाली मशीन से पापड़ को रोस्ट करता है. जी हां, जिस मशीन में डॉक्यूमेंट को प्लास्टिक में कवर करके डाला जाता है और गर्म प्रेस से वो प्लास्टिक डॉक्यूमेंट पर चिपक जाता है. जिससे डॉक्यूमेंट लेमिनेट हो जाता है और लंबे समय के लिए सुरक्षित ​हो जाता है, लेकिन इस मशीन का इस्तेमाल पापड़ रोस्ट करने में होगा. ये किसी ने नहीं सोचा था. ये शख्स मशीन के एक तरफ से कच्चा पापड़ डालता है और दूसरी तरफ से पापड़ रोस्ट होकर निकलता है. अब इस वीडियो पर लोग जमकर मौज ले रहे हैं.

किसने शेयर किया वीडियो?

ये​ वीडियो इंस्टाग्राम पर @parmar548 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. इसके अलावा इस वीडियो पर अब तक 51 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, 52 हजार से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को शेयर भी किया है.

वीडियो देखने के बाद लोगों ने काटी मौज?

वीडियो देखकर लोगों ने काफी मजेदार कमेंट किए. एक यूजर ने लिखा, "इधर से पापड़ डालूंगा, उधर से रोस्ट होकर निकलेगा." दूसरे यूजर ने लिखा, "इससे जल्दी गैस पर सिक जाता." तीसरे यूजर ने लिखा, "इतनी देर में तो मैं चूल्हे पर 4 सेक लेता और 2 खा लेता."

