पीछे से आया रोबोट और 70 साल की बुजुर्ग को डराया! फिर पुलिस 'हथकड़ी' लगाकर ले गई थाने, Video ने उड़ाए होश

Humanoid Robot Incident: चीन के मकाऊ शहर में एक ऐसी घटना सामने आई जिसने लोगों को हैरान कर दिया. यहां एक ह्यूमनॉइड रोबोट को पुलिस ने ‘डिटेन’ कर लिया. रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना पिछले गुरुवार की शाम की है, जब 70 साल की एक महिला पाताने इलाके में स्थित लोक युंग फा युएन रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के पास टहल रही थी. उसी दौरान अचानक एक रोबोट उसके पीछे आकर खड़ा हो गया. महिला उस समय अपने फोन में व्यस्त थी, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर उस मशीन को देखा तो वह घबरा गई और जोर से चिल्लाने लगी.

महिला इतनी क्यों डर गई?

बताया गया कि यह रोबोट अचानक महिला के पीछे रुक गया था. जब महिला ने उसे देखा तो उसे लगा कि कोई अजीब चीज उसका पीछा कर रही है. घबराहट में उसने कैंटोनीज भाषा में रोबोट से कहा कि तुम मेरा दिल तेजी से धड़काने लगे हो और बेवजह परेशानी खड़ी कर रहे हो. हालांकि इस घटना में महिला को कोई शारीरिक चोट नहीं आई, लेकिन एहतियात के तौर पर उसे अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे उसी दिन छुट्टी दे दी.

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सोशल मीडिया पर क्यों मच गया हंगामा?

इस पूरी घटना का वीडियो किसी ने रिकॉर्ड कर लिया और वह तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो देखते ही लोगों ने मजाक में कहना शुरू कर दिया कि पुलिस ने रोबोट को ही गिरफ्तार कर लिया. कई यूजर्स ने इस पर मजेदार कमेंट किए, जबकि कुछ लोगों ने इसे लेकर गंभीर सवाल भी उठाए. लोगों का कहना था कि अगर रोबोट सार्वजनिक जगहों पर इस्तेमाल हो रहे हैं तो उनके लिए सख्त नियम और सुरक्षा व्यवस्था भी होनी चाहिए.

The First Humanoid Robot Arrested by Police One night in Macau, a citizen was taking a walk with his humanoid robot (Unitree G1). A passing woman yelled at him (perhaps frightening her), essentially saying, "Why bother with this when there are so many other things to do?… pic.twitter.com/moCBhsDeRW — CyberRobo (@CyberRobooo) March 7, 2026

वीडियो में पुलिस क्या करती दिखी?

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दो पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं और स्थिति को संभालते हैं. वे रोबोट को वहां से हटाकर अपने साथ ले जाते हुए नजर आते हैं. साथ ही उन्होंने रोबोट के ऑपरेटर को भी चेतावनी दी. पुलिस ने 50 साल के उस व्यक्ति से कहा कि सार्वजनिक जगहों पर रोबोट का इस्तेमाल करते समय ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए. बाद में रोबोट उसे वापस सौंप दिया गया.

स्थानीय मीडिया के अनुसार यह रोबोट किसी शिक्षा केंद्र द्वारा टेस्ट किया जा रहा था. शिक्षा केंद्र के प्रतिनिधि टोविन माक ने स्थानीय ब्रॉडकास्टर को बताया कि यह टकराव उस समय हुआ जब रोबोट वहां से निकल रहा था. रास्ता साफ होने का इंतजार करने के लिए वह महिला के पीछे खड़ा हो गया था. लेकिन महिला ने अचानक उसे देखकर डर के कारण प्रतिक्रिया दे दी और मामला बड़ा बन गया.

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आखिर यह रोबोट कितना खास है?

जिस रोबोट को लेकर यह घटना हुई वह यूनिट्री G1 मॉडल का ह्यूमनॉइड रोबोट है. इसकी ऊंचाई करीब 4 फीट होती है और इसे खास तौर पर प्रमोशनल और एजुकेशनल गतिविधियों के लिए बनाया गया है. इस रोबोट में एडवांस ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस सिस्टम और डेप्थ कैमरा जैसे फीचर्स होते हैं, जो उसे आसपास की चीजों को पहचानने में मदद करते हैं.