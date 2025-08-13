Video: हेलमेट पहने यह मेटल पुलिसवाला कौन है? 2025 में सड़कों पर अचानक दिखाई दिया 2052 का फ्यूचर

China Robot Traffic Cop: चीन ने एक बार फिर अपनी हाई-टेक इनोवेशन से दुनिया का ध्यान खींचा है. इस बार चर्चा में है शंघाई की सड़कों पर ट्रैफिक संभालता एक ह्यूमनॉइड रोबोट. इसका नाम है ‘लिटिल टाइगर’ (Xiao Hu). ऑनलाइन वायरल हुए एक वीडियो में देखा जा सकता है कि यह रोबोट रिफ्लेक्टिव जैकेट पहने, हाथ के इशारों और आवाज़ के जरिए गाड़ियों और पैदल चलने वालों को दिशा दे रहा है.

लोग इस रोबोट को क्यों पसंद कर रहे हैं?

सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इसे ट्रैफिक मैनेजमेंट का बढ़िया समाधान बताया. एक यूजर ने लिखा, “हर जगह इसे लागू करना चाहिए, ताकि ट्रैफिक ऑफिसर और RTO में भ्रष्टाचार खत्म हो.” लेकिन कई लोग नौकरी जाने और मशीनों पर जरूरत से ज्यादा निर्भर होने को लेकर चिंतित हैं. किसी ने कहा, “टेक्नोलॉजी अच्छी है, पर इंसानों की नौकरी का क्या?” तो किसी ने मजाक में लिखा, “अब मेटल के हाथ में चार्ज है, रिश्वत नहीं, सिर्फ बाइट्स.”

यह रोबोट काम कैसे करता है?

शियाओ हू को असली ट्रैफिक पुलिस की तरह दिखने और काम करने के लिए डिजाइन किया गया है. यह सफेद हेलमेट, LED लाइट्स और पीली रिफ्लेक्टिव ड्रेस पहने होता है. रोबोट “रेड लाइट, प्लीज स्टॉप” जैसे वॉयस कमांड देता है और हाथ के इशारों से सिग्नल बदलता है. यह न सिर्फ ट्रैफिक कंट्रोल करता है, बल्कि राहगीरों को रास्ता बताने और ट्रैफिक नियमों की जानकारी देने में भी मदद करता है.

Robot cop runs the road in Shanghai, China pic.twitter.com/0pYuPow3f7 — GiGadgets (@gigadgets_) August 3, 2025

इसे बनाने में कितना समय लगा?

इस प्रोजेक्ट को बनाने में करीब चार साल लगे हैं. अभी यह ट्रायल फेज में है, ताकि असली शहर के माहौल में इसकी परफॉर्मेंस देखी जा सके. अगर टेस्ट सफल होता है, तो इसे भीड़भाड़ वाले इलाकों और बड़े पब्लिक इवेंट्स में लगाया जा सकता है, जहां इंसानी पुलिस को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. हालांकि यह तकनीक देखने में बेहद एडवांस और आकर्षक है, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या भविष्य में इंसानी पुलिस की जरूरत खत्म हो जाएगी? चीन पहले ही डांस करने वाले रोबोट, मच्छर के आकार के ड्रोन और फुटबॉल खेलते AI रोबोट दिखा चुका है. अब शियाओ हू ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए असली ट्रैफिक कंट्रोल का जिम्मा संभाल लिया है.

