इस देश ने गली-गली क्यों छोड़े 'डॉगेश भाई'? इंसानों की बचाएंगे जान, आप भी कहेंगे- बिल्कुल सही किया...

Robot Dogs: हांगकांग में बढ़ते चिकनगुनिया वायरस के खतरे को रोकने के लिए अब टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है. इस साल यहां 9 इम्पोर्टेड केस दर्ज हुए हैं, जिसके बाद सरकार ने एक नया कदम उठाया है.

 

Aug 19, 2025, 11:52 AM IST
Viral News: हांगकांग में बढ़ते चिकनगुनिया वायरस के खतरे को रोकने के लिए अब टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है. इस साल यहां 9 इम्पोर्टेड केस दर्ज हुए हैं, जिसके बाद सरकार ने एक नया कदम उठाया है. अगले महीने से शहर की सड़कों और मुश्किल इलाकों में रोबोट डॉग्स तैनात किए जाएंगे, जो इंसेक्टिसाइड (कीटनाशक) छिड़ककर मच्छरों को खत्म करने में मदद करेंगे.

आखिर चिकनगुनिया क्यों है इतना खतरनाक?

चिकनगुनिया एक वायरस है, जो एडीज मच्छरों के काटने से फैलता है. इसकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि फिलहाल इसका कोई इलाज मौजूद नहीं है. चीन के ग्वांगडोंग प्रांत में पिछले कुछ महीनों में 7,000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं. ऐसे में हांगकांग सरकार के लिए इस खतरे को रोकना बेहद ज़रूरी हो गया है.

रोबोटिक डॉग्स कैसे करेंगे काम?

हांगकांग के पर्यावरण और पारिस्थितिकी सचिव त्से चिन-वॉन ने बताया कि रोबोटिक डॉग्स को पहाड़ियों और ऐसे इलाकों में भेजा जाएगा जहां इंसानी टीमें आसानी से नहीं पहुंच पातीं. ये मशीनें कीटनाशक छिड़कने के साथ-साथ AI, कैमरा और सेंसर से लैस होंगी, जो पानी जमा होने वाली जगहों और मच्छरों के पनपने वाले स्थानों की पहचान करेंगी.

क्या और भी टेक्नोलॉजी अपनाई जाएगी?

हांगकांग सरकार अन्य उपायों पर भी काम कर रही है. WHO द्वारा सुझाई गई तकनीक के तहत मच्छरों में खास तरह के बैक्टीरिया डाले जाएंगे, जिससे उनकी प्रजनन क्षमता कम हो जाएगी और वे वायरस फैलाने में असमर्थ होंगे. यह तरीका सिंगापुर में पहले से सफल साबित हो चुका है और हांगकांग अगले साल इसके ट्रायल शुरू कर सकता है.

क्या हैं इस तकनीक से जुड़े खतरे?

जहां एक तरफ रोबोटिक डॉग्स से मच्छर नियंत्रण आसान होगा, वहीं कुछ खतरे भी हैं. इन मशीनों की लागत बहुत ज्यादा है और इन पर ज़्यादा निर्भरता से लोग साफ-सफाई जैसी बुनियादी आदतों को नजरअंदाज कर सकते हैं. इसके अलावा, कीटनाशक का असर मधुमक्खियों और तितलियों जैसे ज़रूरी कीटों पर भी पड़ सकता है.

क्या है सबसे बेहतर समाधान?

विशेषज्ञ मानते हैं कि रोबोटिक डॉग्स का इस्तेमाल सिर्फ हाई-रिस्क और मुश्किल इलाकों में किया जाए. इसके साथ-साथ लोगों को जागरूक करना, घरों और आसपास पानी जमा न होने देना और पारंपरिक उपाय अपनाना भी ज़रूरी है. यानी मशीनें मदद कर सकती हैं, लेकिन इंसानों की जिम्मेदारी भी उतनी ही अहम है.

