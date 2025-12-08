Advertisement
एलन मस्क के चेहरे वाला ‘रोबोटिक कुत्ता’ क्यों? जुकेरबर्ग-जेफ बेजोस जैसे 10 अरबपतियों के भी डमी, क्या है वजह

Robotic Dogs Billionaire Faces: मियामी के आर्ट बेसल में अरबपतियों जैसी शक्ल वाले रोबोटिक डॉग्स ने लोगों को डरा दिया है. कलाकार बीपल की यह अजीब और विवादित कला इंस्टॉलेशन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 08, 2025, 08:33 AM IST
Robotic Dogs: मियामी के आर्ट बेसल में इस साल एक ऐसी प्रदर्शनी देखी गई जिसने लोगों की रूह तक हिला दी. कलाकार बीपल ने 10 रोबोटिक ‘एनिमल्स’ बनाए हैं, जिनके चेहरे एलन मस्क, जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग जैसे अरबपतियों से मिलते-जुलते हैं. ये मशीनें गैलरी में एक घिरे हुए एरिया में घूमती, नाचती और अजीब हरकतें करती दिखीं.

ये रोबोट इतने डरावने क्यों लग रहे थे?

इस प्रदर्शनी को रेगुलर एनिमल्स नाम दिया गया, लेकिन इसके एनिमल्स बिल्कुल भी रेगुलर नहीं थे. इनके चेहरे इतने हाइपर-रियलिस्टिक थे कि देखने वालों को झटका लग गया. कुछ रोबोट तो यहां तक करते दिखे कि वे NFTs ‘डिफेकट’ कर रहे हों. यह नजारा देखने वालों को असहज कर देने के लिए काफी था.

यह भी पढ़ें: पैरालाइज्ड हूं, कमजोर नहीं...  52 साल की महिला बनी Zepto डिलीवरी वुमन, इमोशनल कहानी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया

कलाकार ने इस अजीब कला के पीछे क्या सोच रखी?

बीपल की इंस्टॉलेशन के चारों ओर नकली चेतावनी बोर्ड लगाए गए थे- “अपने डिब्बे के अंदर रहो” और “सिमुलेशन की अदृश्य दीवारें”. कलाकार ने बताया कि यह AI के जरिए बनाई गई कला है, जो दिखाती है कि आज हम दुनिया को किस तरह टेक लीडर्स और अरबपतियों के नजरिए से देख रहे हैं. उनका कहना है कि AI और बड़ी टेक कंपनियां अब हमारी दृष्टि को पहले से ज्यादा नियंत्रित कर रही हैं.

क्या यह इंस्टॉलेशन सिर्फ डराने के लिए?

बीपल ने बताया कि उनकी कला दुनिया को एक व्यंग्यात्मक, व्यंग्यमय तरीके से दिखाती है. वे अक्सर राजनेताओं और पावरफुल लोगों को अजीब परिस्थितियों में दिखाकर समाज के बदलावों पर तंज करते हैं. उनका कहना है कि यह रोबोटिक डॉग्स इंसानों और टेक लीडर्स के बीच बनने वाली ‘नई दुनिया’ का प्रतीक हैं. फ्रांसेस्का लेवी ने जब इस कला का वीडियो टिकटॉक पर शेयर किया, तो वह 4.9 लाख से अधिक व्यूज के साथ वायरल हो गया.

यह भी पढ़ें: दिवंगत पिता की जेब से निकले पान मसाला और बीड़ी के पैकेट, फिर बेटे ने बनवाया ऐसा बॉक्स! लोगों ने दिए ऐसे रिएक्शन 

एक यूजर ने कहा, “देखकर घिन सी आ रही है.” दूसरे ने लिखा, “ये कमाल है, और शायद अरबपतियों को यह देख कर बुरा भी लगे, इसलिए और अच्छा है.” कुछ लोगों ने इसे असहज कर देने वाला कहा. एक ने लिखा, “रोबोट और अरबपति, दोनों ही मुझे डराते हैं... शुक्रिया, मुझे यह बिलकुल पसंद नहीं आया.” वहीं कुछ लोगों ने इसे दमदार कला बताया जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती है. यह प्रदर्शनी फिलहाल मियामी फ्लोरिडा के Zero10 सेक्शन में लगी हुई है और देखने वालों की भीड़ लगातार बढ़ रही है.

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है.

