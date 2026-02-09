असली 'Terminator' अब चीन में? देखिए कैसे शाओलिन के भिक्षु रोबोट्स को सिखा रहे हैं कुंग फू के खतरनाक दांव-पेंच

Robots Practice Kung Fu With Monks: चीन के हेनान प्रांत में स्थित प्रसिद्ध शाओलिन मंदिर में एक ऐसा दृश्य सामने आया है जिसने पूरी दुनिया को हैरानी में डाल दिया है. यहां अब साधु भिक्षुओं के साथ ह्यूमनॉइड रोबोट भी कुंग फू की ट्रेनिंग लेते नजर आ रहे हैं. यह कोई फिल्म का सीन नहीं बल्कि असली वीडियो है, जिसे चीनी ब्रॉडकास्टर CGTN ने रिपोर्ट किया है. सदियों पुरानी आध्यात्मिक और शारीरिक साधना की परंपरा में अब आधुनिक टेक्नोलॉजी की एंट्री हो चुकी है.

रोबोट कैसे ट्रेनिंग कर रहे हैं?

वायरल हो रहे फुटेज में देखा जा सकता है कि ये ह्यूमनॉइड रोबोट बिल्कुल इंसानों की तरह शाओलिन भिक्षुओं के साथ खड़े होकर मूव्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं. वे कुंग फू के तयशुदा पोज बनाते हैं, ड्रिल्स करते हैं और वही एक्सरसाइज दोहराते हैं जो एक इंसानी शिष्य अपने गुरु से सीखता है. हर मूवमेंट को ये मशीनें बेहद बारीकी से कॉपी करती हैं, जिससे लगता है कि उन्हें इंसानों की तरह ही ट्रेन किया गया है.

लोग क्यों हैरान हैं?

इन दृश्यों ने सोशल मीडिया पर जबरदस्त हलचल मचा दी है. वजह यह है कि शाओलिन कुंग फू सिर्फ एक फाइटिंग स्टाइल नहीं बल्कि सैकड़ों साल पुरानी साधना और अनुशासन का प्रतीक है. जब लोग मशीनों को इस पवित्र कला का अभ्यास करते देखते हैं तो वे हैरान रह जाते हैं. कई लोगों को यह देखकर खुशी हो रही है कि टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, जबकि कुछ लोगों को इससे भविष्य को लेकर डर भी लग रहा है.

Shaolin Temple has started practicing kung fu with robots. pic.twitter.com/iqwXviQgv5 — Science girl (@sciencegirl) February 5, 2026

सोशल मीडिया पर कैसी प्रतिक्रिया आई?

वायरल वीडियो पर लोगों की प्रतिक्रियाएं अलग अलग हैं. एक यूजर ने लिखा कि शाओलिन कुंग फू के मूव्स पहले से ही बहुत कठिन होते हैं और जब रोबोट उन्हें इतनी सटीकता से दोहराते हैं तो यह वाकई हैरान करने वाला है. दूसरे यूजर ने इसे एक शानदार इनोवेशन बताया. कई लोग इसे इंसान और मशीन के मेल का प्रतीक मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे एक चेतावनी की तरह भी देख रहे हैं.